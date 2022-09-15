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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Рома
3:0
Второй тайм: 81'
ХИК
0'
15' Красная карточка
Тенхо Миро
26' Желтая карточка
Ибаньес Рожер
29' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
1:0
47' Гол
Дибала Пауло
2:0
49' Гол
Пеллегрини Лоренцо
60' Желтая карточка
Кристанте Бриан
3:0
68' Гол
Белотти Андреа
3:0. Гол Андреа Белотти (видео)....
Дзаньоло не забил из убойной поз...
2:0. Гол Лоренцо Пеллегрини (вид...
1:0. Гол Пауло Дибалы (видео). Л...
Удаление Тенхо (видео). Лига Евр...

Ход матча

15'
 
Тенхо Миро
23'
 
Пелтола Матти
Хостикка Сантери
26'
Ибаньес Рожер
 
29'
 
Хетемай Перпарим
46'
Смоллинг Крис
Ибаньес Рожер
 
46'
Дибала Пауло
Винья Матиас
 
46'
 
Араюури Паулус
Хосконен Артту
46'
 
Хальме Аапо
Хетемай Перпарим
47'
Дибала Пауло
(Пеллегрини Лоренцо)
1:0
49'
Пеллегрини Лоренцо
2:0
60'
Кристанте Бриан
 
64'
Камара Мохамед
Кристанте Бриан
 
66'
 
Олусанья Антони
Соири Пюрю
68'
Белотти Андреа
(Дзаньоло Николо)
3:0
69'
Бове Эдоардо
Пеллегрини Лоренцо
 
69'
 
Бурджеллаб Нассим
Лингман Лукас
76'
Абрахам Тэмми
Дзаньоло Николо
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогнозы 137
Рома 94.9% (130)
X 1.5% (2)
ХИК 3.6% (5)
-1
выиграет Рома, со счетом 3:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
ХИК
8.25
8.10
37.75
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
3
Ибаньес
Рожер
17
Винья
Матиас
2
Карсдорп
Рик
4
Кристанте
Бриан
8
Матич
Неманья
37
Спинаццола
Леонардо
22
Дзаньоло
Николо
11
Белотти
Андреа
7
Пеллегрини
Лоренцо
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
24
Браун
Дэвид
7
Хостикка
Сантери
8
Лингман
Лукас
21
Вяянянен
Сантери
56
Хетемай
Перпарим
77
Абубакари
Малик
Рома
3-4-3
ХИК
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 1 0.5
Дибала Пауло 1 0.5
Белотти Андреа 1 0.5
Шомуродов Элдор 1 0.5
Дзаньоло Николо 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браун Дэвид 2 0.33
Хостикка Сантери 1 0.17
Радулович Боян 1 0.17
Абубакари Малик 1 0.17
Лингман Лукас 0 0
Хальме Аапо 0 0
Мурило 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тенхо Миро 1 1
Браун Дэвид 2 0
Радулович Боян 2 0
Хетемай Перпарим 1 0
Райтала Юкка 1 0
Хазард Конор 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Мурило 1 0
Абубакари Малик 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0
Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0
Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 3:2 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Лудогорец 2:3 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Рома 3:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. ХИК 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 3:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Лудогорец 2:3 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Рома 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. ХИК 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 3:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лудогорец 2:3 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
3. Рома 3:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. ХИК 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Мальмё Телин Исаак 3
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Мальмё Тойвонен Ола 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 3
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Црвена Звезда Кангва Кингс 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 81'
    "ХИК" подержал мяч на чужой половине поля. Оборона гостей получила небольшую передышку.
  • Угловой
    80'
    Бурджеллаб от углового флага навесил на Хальме, который головой пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    78'
    Белотти у центрального круга сбил Брауна.
  • 77'
    "Рома" при потере мяча активно прессингует соперника на чужой половине поля.
  • Замена
    76'
    Замена в составе "Ромы": вместо Николо Дзаньоло на поле вышел Тэмми Абрахам.
  • 74'
    Финнам удалось организовать позиционную атаку. Прорваться к воротам гостям не удалось.
  • Травма, повреждение
    73'
    Дибала со штрафного пробил в стенку. На этот раз по голове досталось Пелтоле. Снова потребовался выход медиков на поле.
  • Фол, нарушение
    72'
    Вяянянен перед штрафной площадью сбил Бове. Девятнадцать метров до ворот.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "ХИКа": вместо Лукаса Лингмана на поле вышел Нассим Бурджеллаб.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Ромы": вместо Лоренцо Пеллегрини на поле вышел Эдоардо Бове.
  • Описание гола
    68'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:0!!!
    БЕЛОТТИ!!! После прострела Дзаньоло слева Белотти переправил мяч в сетку.
  • Угловой
    67'
    Пеллегрини от  углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч выбили.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "ХИКа": вместо Пюрю Соири на поле вышел Антони Олусанья.
  • Опасный момент
    66'
    Удар Матича слева с двадцати шести метров Хазард парировал.
  • Угловой
    66'
    Пеллегрини от углового флага навесил на Манчини, у которого в этот раз не получилась скидка грудью к воротам.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      65'
      Замена в составе "Ромы": вместо Бриана Кристанте на поле вышел Мохамед Камара.
    • 65'
      Белотти слева с рикошетом пробил немного неточно в дальний угол.
    • 64'
      Удар Дзаньоло с четырнадцати метров соперники заблокировали.
    • Опасный момент
      64'
      После передачи Дибалы справа Дзаньоло с двенадцати метров в касание пробил рядом с ближней штангой.
    • Желтая карточка
      63'
      Кристанте в центре поля сыграл грубо и получил жёлтую карточку.
    • 62'
      Дзаньоло с Дибалой по центру не смогли прорваться в чужую штрафную площадь.
    • Травма, повреждение
      60'
      Манчини в столкновении с Брауном и Патрисиу получил повреждение. Медики вышли на поле.
    • Офсайд
      59'
      Браун слева забежал в офсайд.
    • 58'
      Кристанте справа с двадцати метров низом пробил левее ворот.
    • 56'
      Передачу Пеллегрини по центру в штрафную площадь на Белотти защитники "ХИКа" перехватили.
    • 55'
      Дзаньоло слева из пределов штрафной площади не попал в створ ворот.
    • Угловой
      54'
      Пеллегрини от углового флага навесил на Манчини, скидка которого получилась в зону, где партнёров не было.
    • 52'
      У Карсдорпа справа не прошёл прострел в штрафную площадь.
    • 51'
      Дзаньоло справа с двадцати шести метров пробил в ближний угол. Хазард в прыжке забрал мяч в руки.
    • Описание гола
      49'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:0!!!
      ПЕЛЛЕГРИНИ!!! И тут же римляне удвоили преимущество. Дзаньоло слева смело пошёл к воротам. Прострел в центр через рикошет пришёлся в грудь Пеллегрини, от которой мяч залетел в сетку.
    • Описание гола
      47'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ДИБАЛА!!! Спинаццола слева сделал пас в штрафную площадь на Пеллегрини. Лорпенцо в касание переправил мяч на Дибалу, который с линии штрафной площади точно пробил в правый угол.
    • Замена
      47'
      В составе "ХИКа" в перерыве также произошли замены: вместо Артту Хосконена и Перпарима Хетемая на поле вышли Паулус Араюури и Аапо Хальме.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Ромы" произошли замены: вместо Рожера Ибаньеса и Матиаса Виньи на поле вышли Крис Смоллинг и Пауло Дибала.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Риме!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Рома" (Рим, Италия) - "ХИК" (Хельсинки, Финляндия) - 0:0.
    • 45'
      Спинаццола справа навесил к дальней штанге, где Райтала не позволил вверху сыграть Винье.
    • 45'
      Дзаньоло справа сделал наброс к воротам. Хазард сделал пару шагов вперёд и забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      45'
      Ибаньес на чужой половине поля толкнул в спину Абубакари.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Петреску в первом тайме.
    • 45'
      Спинаццола слева выдал пас в штрафную площадь на Дзаньоло. Николо в окружении соперников не смог развернуться лицом к воротам.
    • Угловой
      44'
      Пеллегрини от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка на дальнюю, где Белотти головой пробил рядом со стойкой.
    • Опасный момент
      43'
      Кристанте слева с двадцати четырёх метров пробил в дальний угол. Хазард в прыжке отбил мяч в сторону.
    • Угловой
      42'
      Пеллегрини исполнил подачу от углового флага. Дзаньоло принял мяч, но нанести удар в окружении соперников не смог.
    • 41'
      Спинаццола слева навесил в центр штрафной площади, где Хетемай опередил Белотти и выбил мяч за пределы поля.
    • Опасный момент
      40'
      Белотти по центру вывел к воротам Дзаньоло, который пробил точно в Хазарда.
    • Фол, нарушение
      38'
      Спинаццола на чужой половине поля нарушил правила.
    • Фол, нарушение
      37'
      Абубакари на левом фланге не смог переиграть Карсдорпа и нарушил правила в борьбе с защитником "Ромы".
    • Фол, нарушение
      36'
      Кристанте на чужой половине поля прихватил Хетемая руками.
    • 35'
      Кристанте справа прострелил к воротам. Хазард прилёг на траву и смог забрать мяч в руки. опередив на мгновение Белотти.
    • 34'
      Белотти справа с линии штрафной площади с разворота низом пробил по воротам. Хазард прилёг на траву и забрал мяч в руки.
    • 33'
      Карсдорп справа навесил к дальней штанге, куда никто из партнёров рывка не сделал.
    • 32'
      Белотти в прыжке не достал мяч после подачи от Карсдорпа справа.
    • Желтая карточка
      31'
      Хетемай на правом фланге атаки опасно сыграл против Виньи и получил жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      30'
      Винья слева навесил на Пеллегрини, который головой пробил рядом с правой штангой.
    • Штанга
      29'
      Браун слева навесил на Хосконена, который головой пробил в правую штангу.
    • 28'
      Заброс Лингама со штрафного к воротам соперники прервали.
    • Желтая карточка
      27'
      Ибаньес на подходе к штрафной площади сбил Хетемая и получил жёлтую карточку. Чуть больше тридцати метров до ворот.
    • Фол, нарушение
      26'
      Пеллегрини на чужой половине поля сбил Вяянянена.
    • 25'
      Белотти слева прострелил на Дзаньоло. Николо в касание переправил мяч к дальней штанге, где к мячу не успел Карсдорп.
    • Замена
      24'
      Замена в составе "ХИКа": вместо Сантери Хистикки на поле вышел Матти Пелтола.
    • 23'
      "Рома" прижала соперника к штрафной площади. Пока всё проходит без ударов по воротам.
    • Угловой
      22'
      Пеллегрини от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Абубакари.
    • Фол, нарушение
      21'
      Вяянянен на чужой половине поля нарушил правила.
    • 20'
      Дзаньоло по центру не смог в одиночку прорваться в чужую штрафную площадь.
    • 19'
      Пеллегрини слева прорвался к воротам, но в борьбе с защитниками упустил мяч за пределы поля.
    • Травма, повреждение
      18'
      Пеллегрини со штрафного не смог перебить стенку. Мяч попал в голову Хосконену, которому потребовалась помощь медиков.
    • Красная карточка
      17'
      После просмотра повтора Петреску отменил жёлтую карточку для Тенхо и предъявил ему красную. Определён фол последней надежды. "ХИК" больше часа будет играть в меньшинстве.
    • Видеоповтор
      16'
      Петреску тем временем отправился смотреть повтор. Возможно, изменится цвет карточки для Тенхо.
    • Травма, повреждение
      15'
      Белотти медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.
    • Желтая карточка
      14'
      Тенхо перед штрафной площадью сбил Белотти и получил жёлтую карточку. Двадцать пять метров до ворот.
    • 13'
      Спинаццола на левом фланге убежал от Соири, но упустил мяч за пределы поля.
    • 12'
      Белотти с Карсдорпом справа не смогли доставить мяч в штрафную площадь.
    • 11'
      Финны уверенно себя чувствуют на римском газоне, раз за разом прорываясь к штрафной площади хозяев.
    • 10'
      Разыграли гости штрафной удар. Навес Хетемая слева в штрафную площадь получился слишком слабым. Римляне перехватили мяч.
    • Фол, нарушение
      9'
      Манчини на фланге сбил Хетемая.
    • 8'
      Хостикка нанёс два удара с линии штрафной площади: первый пришёлся в соперника, а второй получился выше ворот.
    • 7'
      У Кристанте не получилась подача слева. Мяч сверху опустился на сетку ворот.
    • 6'
      Дзаньоло с дальней дистанции пробил правее ворот.
    • 5'
      Осторожно команды начали встречу. Длинные забросы вперёд в обе стороны перехватываются соперниками.
    • Фол, нарушение
      4'
      Лингман в центре поля подтолкнул в спину Кристанте.
    • Фол, нарушение
      3'
      Кристанте у центрального круга завалил на газон Абубакари.
    • 2'
      "Рома" играет в чёрной форме, "ХИК" - в жёлтой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Стадио Олимпико"!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      29'
      Хетемай Перпарим получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Ибаньес Рожер получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Хостикка Сантери уходит с поля. Matti Peltola выходит вместо него
    • 15'
      УДАЛЕНИЕ! - Тенхо Миро увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      13'
      Тенхо Миро получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Рома 3:0 ХИК

    Исход игры
    Рома
    94.9% (130)
    Ничья
    1.5% (2)
    ХИК
    3.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.92% (53)
    Меньше
    55.08% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    24.58% (29)
    Нет
    75.42% (89)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    43.8% (60)
    3:0 Рома
    13.9% (19)
    3:1 Рома
    11.7% (16)
    2:1 Рома
    7.3% (10)
    4:0 Рома
    4.4% (6)
    1:0 Рома
    2.2% (3)
    4:1 Рома
    1.5% (2)
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