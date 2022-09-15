Дибала со штрафного пробил в стенку. На этот раз по голове досталось Пелтоле. Снова потребовался выход медиков на поле.

Финнам удалось организовать позиционную атаку. Прорваться к воротам гостям не удалось.

Замена в составе "Ромы": вместо Николо Дзаньоло на поле вышел Тэмми Абрахам.

"Рома" при потере мяча активно прессингует соперника на чужой половине поля.

Бурджеллаб от углового флага навесил на Хальме, который головой пробил выше ворот.

Пеллегрини от углового флага навесил на Манчини, у которого в этот раз не получилась скидка грудью к воротам.

Замена в составе "ХИКа": вместо Пюрю Соири на поле вышел Антони Олусанья.

Пеллегрини от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч выбили.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! БЕЛОТТИ!!! После прострела Дзаньоло слева Белотти переправил мяч в сетку.

Замена в составе "Ромы": вместо Лоренцо Пеллегрини на поле вышел Эдоардо Бове.

Замена в составе "ХИКа": вместо Лукаса Лингмана на поле вышел Нассим Бурджеллаб.

Вяянянен перед штрафной площадью сбил Бове. Девятнадцать метров до ворот.

Передачу Пеллегрини по центру в штрафную площадь на Белотти защитники "ХИКа" перехватили.

Манчини в столкновении с Брауном и Патрисиу получил повреждение. Медики вышли на поле.

Дзаньоло с Дибалой по центру не смогли прорваться в чужую штрафную площадь.

Кристанте в центре поля сыграл грубо и получил жёлтую карточку.

После передачи Дибалы справа Дзаньоло с двенадцати метров в касание пробил рядом с ближней штангой.

Белотти слева с рикошетом пробил немного неточно в дальний угол.

Замена в составе "Ромы": вместо Бриана Кристанте на поле вышел Мохамед Камара.

55' Дзаньоло слева из пределов штрафной площади не попал в створ ворот.

54' Пеллегрини от углового флага навесил на Манчини, скидка которого получилась в зону, где партнёров не было.

52' У Карсдорпа справа не прошёл прострел в штрафную площадь.

51' Дзаньоло справа с двадцати шести метров пробил в ближний угол. Хазард в прыжке забрал мяч в руки.

49' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

ПЕЛЛЕГРИНИ!!! И тут же римляне удвоили преимущество. Дзаньоло слева смело пошёл к воротам. Прострел в центр через рикошет пришёлся в грудь Пеллегрини, от которой мяч залетел в сетку.

47' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ДИБАЛА!!! Спинаццола слева сделал пас в штрафную площадь на Пеллегрини. Лорпенцо в касание переправил мяч на Дибалу, который с линии штрафной площади точно пробил в правый угол.

47' В составе "ХИКа" в перерыве также произошли замены: вместо Артту Хосконена и Перпарима Хетемая на поле вышли Паулус Араюури и Аапо Хальме.

47' В перерыве в составе "Ромы" произошли замены: вместо Рожера Ибаньеса и Матиаса Виньи на поле вышли Крис Смоллинг и Пауло Дибала.