Стадион: Стадио Олимпико
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шомуродов Элдор
|1
|1
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браун Дэвид
|2
|0.4
|Хостикка Сантери
|1
|0.2
|Радулович Боян
|1
|0.2
|Абубакари Малик
|1
|0.2
|Лингман Лукас
|0
|0
|Хальме Аапо
|0
|0
|Мурило
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браун Дэвид
|2
|0
|Радулович Боян
|2
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Мурило
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0
Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0
Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1
Группа C
Группа C
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|Мальмё
|Тойвонен Ола
|2 (1)
|Партизан
|Гомеш Рикарду
|2 (1)
|Лацио
|Весино Матиас
|2 (1)
|Фенербахче
|Линкольн II
|2 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|3
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|1 1
Прогнозы на матч Рома - ХИК
Исход игры
Рома
97.1% (33)
Ничья
2.9% (1)
ХИК
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.12% (15)
Меньше
55.88% (19)
Обе команды забьют
Да
32.35% (11)
Нет
67.65% (23)
Популярный счёт
2:0 Рома
50% (17)
2:1 Рома
20.6% (7)
3:0 Рома
11.8% (4)
3:1 Рома
8.8% (3)
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