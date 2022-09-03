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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Рома
 
Позже
ХИК
Прогнозы 34
Рома 97.1% (33)
X 2.9% (1)
ХИК 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
ХИК
7.80
9.50
23.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 1 1
Пеллегрини Лоренцо 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браун Дэвид 2 0.4
Хостикка Сантери 1 0.2
Радулович Боян 1 0.2
Абубакари Малик 1 0.2
Лингман Лукас 0 0
Хальме Аапо 0 0
Мурило 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Дэвид 2 0
Радулович Боян 2 0
Райтала Юкка 1 0
Хазард Конор 1 0
Тенхо Миро 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Мурило 1 0
Абубакари Малик 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0
Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0
Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лудогорец Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Рома Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. ХИК Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лудогорец Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ХИК Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ХИК Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Лудогорец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рома Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3
Мальмё Тойвонен Ола 2 (1)
Партизан Гомеш Рикарду 2 (1)
Лацио Весино Матиас 2 (1)
Фенербахче Линкольн II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 3
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Силькеборг Чалышир Андре 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - ХИК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Рома 97.1% (33)
    X 2.9% (1)
    ХИК 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    ХИК
    7.80
    9.50
    23.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рома - ХИК онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - ХИК

    Исход игры
    Рома
    97.1% (33)
    Ничья
    2.9% (1)
    ХИК
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.12% (15)
    Меньше
    55.88% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    32.35% (11)
    Нет
    67.65% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    50% (17)
    2:1 Рома
    20.6% (7)
    3:0 Рома
    11.8% (4)
    3:1 Рома
    8.8% (3)
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    Рома
    ХИК
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