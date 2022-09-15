Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
0'
9' Желтая карточкаКана Марко
19' Желтая карточкаМикулеску Давид
30' Желтая карточкаОлару Дариус
32' Желтая карточкаМурильо Микаэль
90' Желтая карточкаКомпаньо Андреа
90'+5
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Ход матча
9'
19'
30'
32'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
16
Тамм
Йоонас
26
Оайдэ
Рэзван
27
Олару
Дариус
90
Русу
Богдан
56
Дебас
Зено
14
Вертонген
Ян
55
Кана
Марко
99
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
-
90 Русу БогданНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
77 Шербан СоринЗащитник
- Защитник
-
22 Раду БобокЗащитник
- Защитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Дебас ЗеноЗащитник
- Защитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Садики НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццу Феличе
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|3
|0.38
|Радунович Ристо
|2 (2)
|0.25
|Коман Флоринел
|2
|0.25
|Эджума Малком
|2
|0.25
|Тамм Йоонас
|1
|0.13
|Дава Джойским
|1
|0.13
|Русу Богдан
|0
|0
|Попеску Овидиу
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|3 (1)
|0.5
|Мурильо Микаэль
|2
|0.33
|Рафаэлов Лиор
|1
|0.17
|Делькруа Ханнес
|1
|0.17
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Амузу Френсис
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олару Дариус
|4
|0
|Тамм Йоонас
|3
|0
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Дава Джойским
|2
|0
|Кордя Андрей
|0
|1
|Радунович Ристо
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Компаньо Андреа
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
|Микулеску Давид
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Кана Марко
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
75%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
3
43%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Пропущено
9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1
Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Dumbravita - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0
Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|Барейро Лукас
|4
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4
|Вадуц
|Сасере Франклин
|4
Прогнозы на матч ФКСБ 0:0 Андерлехт
Исход игры
ФКСБ
9.4% (11)
Ничья
36.8% (43)
Андерлехт
53.8% (63)
Тотал 2.5
Больше
42.24% (49)
Меньше
57.76% (67)
Обе команды забьют
Да
75.86% (88)
Нет
24.14% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (40)
1:2 Андерлехт
26.5% (31)
0:2 Андерлехт
12.8% (15)
0:1 Андерлехт
7.7% (9)
1:3 Андерлехт
6% (7)
2:1 ФКСБ
5.1% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:0 ФКСБ
2.6% (3)
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