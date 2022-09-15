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Лига конференций
2022-2023


Стадион:
ФКСБ
0:0
Конец матча
Андерлехт
0'
9' Желтая карточка
Кана Марко
19' Желтая карточка
Микулеску Давид
30' Желтая карточка
Олару Дариус
32' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
90' Желтая карточка
Компаньо Андреа
90'+5
Лучшие моменты (видео). Лига кон...

Ход матча

9'
 
Кана Марко
19'
Микулеску Давид
 
30'
Олару Дариус
 
32'
 
Мурильо Микаэль
46'
Компаньо Андреа
Русу Богдан
 
59'
Кордя Андрей
Микулеску Давид
 
69'
Радунович Ристо
Пантя Александру
 
71'
 
Версхарен Яри
Кана Марко
76'
 
Дюранвилль Юлиен
Амузу Френсис
83'
 
Эспозито Себастьяно
Рафаэлов Лиор
90'
Стойка Янис
Попеску Октавиан
 
90'
Харуц Денис
Олару Дариус
 
90'
Компаньо Андреа
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 117
ФКСБ 9.4% (11)
X 36.8% (43)
Андерлехт 53.8% (63)
-1
выиграет Андерлехт, со счетом 1:3
да
Arii #
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
28
Пантя
Александру
26
Оайдэ
Рэзван
18
Эджума
Малком
27
Олару
Дариус
11
Микулеску
Давид
90
Русу
Богдан
10
Попеску
Октавиан
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Дебас
Зено
4
Худт
Уэсли
14
Вертонген
Ян
62
Мурильо
Микаэль
7
Амузу
Френсис
61
Арнстад
Кристиан
55
Кана
Марко
18
Ашимеру
Маджид
99
Силва
Фабио
11
Рафаэлов
Лиор
ФКСБ
4-3-3
Андерлехт
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 3 0.38
Радунович Ристо 2 (2) 0.25
Коман Флоринел 2 0.25
Эджума Малком 2 0.25
Тамм Йоонас 1 0.13
Дава Джойским 1 0.13
Русу Богдан 0 0
Попеску Овидиу 0 0
Олару Дариус 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 3 (1) 0.5
Мурильо Микаэль 2 0.33
Рафаэлов Лиор 1 0.17
Делькруа Ханнес 1 0.17
Олссон Кристоффер 0 0
Амузу Френсис 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олару Дариус 4 0
Тамм Йоонас 3 0
Попеску Октавиан 3 0
Коман Флоринел 2 0
Эджума Малком 2 0
Дава Джойским 2 0
Кордя Андрей 0 1
Радунович Ристо 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Харуц Денис 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Стойка Янис 1 0
Компаньо Андреа 1 0
Шут Адриан 1 0
Микулеску Давид 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 3 0
Силва Фабио 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Кана Марко 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Худт Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
75%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
3
43%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1
Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 CSC Dumbravita - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 0:4 ФКСБ - Викинг 1:2 Слатина - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 ФКСБ - ДАК 1:0 ФКСБ - Металоглобус 1:1 Миовени - ФКСБ 1:1 ДАК - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Сабуртало 4:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сабуртало - ФКСБ 1:0
Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Андерлехт Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. ФКСБ Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4. Силькеборг Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Андерлехт Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ФКСБ Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Силькеборг Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Андерлехт Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Силькеборг Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. ФКСБ Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Юргорден Эдвардсен Виктор 4
Хапоэль Беэр-Шева Барейро Лукас 4
ФКСБ Олару Дариус 4
Вадуц Сасере Франклин 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Мурильо Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Олару Дариус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Микулеску Давид получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      9'
      Кана Марко получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    ФКСБ 9.4% (11)
    X 36.8% (43)
    Андерлехт 53.8% (63)
    -1
    выиграет Андерлехт, со счетом 1:3
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч ФКСБ 0:0 Андерлехт

    Исход игры
    ФКСБ
    9.4% (11)
    Ничья
    36.8% (43)
    Андерлехт
    53.8% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.24% (49)
    Меньше
    57.76% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    75.86% (88)
    Нет
    24.14% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (40)
    1:2 Андерлехт
    26.5% (31)
    0:2 Андерлехт
    12.8% (15)
    0:1 Андерлехт
    7.7% (9)
    1:3 Андерлехт
    6% (7)
    2:1 ФКСБ
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:0 ФКСБ
    2.6% (3)
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