да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хатуэль Ротем
|5
|0.63
|Йосефи Томер
|1
|0.13
|Хемед Томер
|1
|0.13
|Витор Мигел
|1
|0.13
|Джехезкель Сагив
|1
|0.13
|Сельмани Астрит
|1
|0.13
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Миха Дор
|0
|0
|Лопеш Элдер
|0
|0
|Анса Юджин
|0
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|0
|0
|Эль-Хамид Хатем Абд
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|3 (1)
|0.75
|Баэна Алехандро
|3
|0.75
|Чуквезе Саму
|2
|0.5
|Педраса Альфонсо
|1
|0.25
|Коклен Франсис
|1
|0.25
|Морено Херард
|1
|0.25
|Мохика Хоан
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Хамид Хатем Абд
|2
|1
|Барейро Лукас
|3
|0
|Хатуэль Ротем
|3
|0
|Миха Дор
|2
|0
|Лопеш Элдер
|2
|0
|Анса Юджин
|2
|0
|Кельтенс Давид
|2
|0
|Элиас Шай
|2
|0
|Сельмани Астрит
|2
|0
|Витор Мигел
|1
|0
|Мартинш Андре
|1
|0
|Тиби Эйтан
|1
|0
|Абу-Абайд Ияд
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Йосефи Томер
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манди Аисса
|2
|0
|Куэнка Хорхе
|2
|0
|Баэна Алехандро
|2
|0
|Коклен Франсис
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|2.
|Лех
|3:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Аустрия Вена
|1:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|Лех
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Аустрия Вена
|1:3 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|1:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Лех
|3:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|4.
|Аустрия Вена
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|4
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4
|Вадуц
|Сасере Франклин
|4
|Базель
|Бургер Ваутер
|4