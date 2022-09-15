  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023


Стадион:
Хапоэль Беэр-Шева
1:2
Второй тайм: 81'
Вильярреал
0'
24' Желтая карточка
Сельмани Астрит
0:1
28' Пенальти
Моралес Луис
46' Желтая карточка
Пино Йереми
60' Желтая карточка
Хатуэль Ротем
1:1
63' Гол
Хатуэль Ротем
1:2
67' Гол
Баэна Алехандро
78' Желтая карточка
Куэнка Хорхе

Ход матча

24'
Сельмани Астрит
 
28'
0:1
Моралес Луис
46'
 
Фемения Кико
Де Ла Фуэнте Адриан
46'
 
Джексон Николас
Чуквезе Саму
46'
 
Пино Йереми
56'
Хемед Томер
Анса Юджин
 
56'
Хатуэль Ротем
Сельмани Астрит
 
58'
 
Парехо Даниэль
Коклен Франсис
58'
 
Капу Этьен
Моралес Луис
60'
Хатуэль Ротем
 
63'
Хатуэль Ротем
(Сафури Рамиз)
1:1
67'
1:2
Баэна Алехандро
(Пино Йереми)
70'
Сулейманов Магомед-Шапи
Абу-Абайд Ияд
 
70'
Миха Дор
Сафури Рамиз
 
75'
 
Данджума Арно
Ману Морланес
78'
 
Куэнка Хорхе

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 119
Хапоэль Беэр-Шева 3.4% (4)
X 5.9% (7)
Вильярреал 90.8% (108)
-1
выиграет Вильярреал, со счетом 1:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хапоэль Беэр-Шева
Ничья
Вильярреал
5.53
5.80
4.60
Все Коэффициенты
55
Глазер
Омри
18
Тиби
Эйтан
4
Витор
Мигел
5
Абу-Абайд
Ияд
30
Дадья
Ор
22
Лопеш
Элдер
7
Сафури
Рамиз
35
Барейро
Лукас
20
Шамир
Эден
13
Анса
Юджин
21
Сельмани
Астрит
35
Йоргенсен
Филип
37
Де
Ла
Фуэнте
Адриан
23
Манди
Аисса
5
Куэнка
Хорхе
12
Мохика
Хоан
11
Чуквезе
Саму
20
Ману
Морланес
19
Коклен
Франсис
16
Баэна
Алехандро
21
Пино
Йереми
22
Моралес
Луис
Хапоэль Беэр-Шева
5-4-1
Вильярреал
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хатуэль Ротем 5 0.63
Йосефи Томер 1 0.13
Хемед Томер 1 0.13
Витор Мигел 1 0.13
Джехезкель Сагив 1 0.13
Сельмани Астрит 1 0.13
Сафури Рамиз 0 0
Миха Дор 0 0
Лопеш Элдер 0 0
Анса Юджин 0 0
Сулейманов Магомед-Шапи 0 0
Эль-Хамид Хатем Абд 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 3 (1) 0.75
Баэна Алехандро 3 0.75
Чуквезе Саму 2 0.5
Педраса Альфонсо 1 0.25
Коклен Франсис 1 0.25
Морено Херард 1 0.25
Мохика Хоан 0 0
Пино Йереми 0 0

Карточки

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Хамид Хатем Абд 2 1
Барейро Лукас 3 0
Хатуэль Ротем 3 0
Миха Дор 2 0
Лопеш Элдер 2 0
Анса Юджин 2 0
Кельтенс Давид 2 0
Элиас Шай 2 0
Сельмани Астрит 2 0
Витор Мигел 1 0
Мартинш Андре 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Абу-Абайд Ияд 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Йосефи Томер 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манди Аисса 2 0
Куэнка Хорхе 2 0
Баэна Алехандро 2 0
Коклен Франсис 1 0
Морено Херард 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Пино Йереми 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
5
71%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
6
67%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
1
11%
0
0%
91-120

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 1:2
Бейтар Трамп - Хапоэль Беэр-Шева 0:5 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0
Вильярреал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0
Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 4 6
2. Лех 3:1 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
3. Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Аустрия Вена 1:3 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 2:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
2. Лех 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Аустрия Вена 1:3 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Лех 3:1 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
4. Аустрия Вена 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Юргорден Эдвардсен Виктор 4
ФКСБ Олару Дариус 4
Вадуц Сасере Франклин 4
Базель Бургер Ваутер 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Моралес Луис из команды Вильярреал забивает с точки!
    • Желтая карточка
      24'
      Сельмани Астрит получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turner Stadium Be'er Sheva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Хапоэль Беэр-Шева 3.4% (4)
    X 5.9% (7)
    Вильярреал 90.8% (108)
    -1
    выиграет Вильярреал, со счетом 1:3
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хапоэль Беэр-Шева
    Ничья
    Вильярреал
    5.53
    5.80
    4.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Вильярреал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Вильярреал

    Исход игры
    Хапоэль Беэр-Шева
    3.4% (4)
    Ничья
    5.9% (7)
    Вильярреал
    90.8% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.25% (74)
    Меньше
    36.75% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (78)
    Нет
    33.33% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    47.1% (56)
    0:2 Вильярреал
    16.8% (20)
    0:1 Вильярреал
    11.8% (14)
    1:3 Вильярреал
    10.1% (12)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    0:3 Вильярреал
    2.5% (3)
    2:1 Хапоэль Беэр-Шева
    1.7% (2)
    1:0 Хапоэль Беэр-Шева
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Хапоэль Беэр-Шева
    Вильярреал
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     