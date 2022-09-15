да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.5
|Линен Сенне
|1
|0.5
|Теума Тедди
|0
|0
|Бонифасе Виктор
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|3
|0.5
|Тойвонен Ола
|2
|0.33
|Бирманчевич Велько
|2
|0.33
|Сисей Йозеф
|1
|0.17
|Мойсандер Никлас
|1
|0.17
|Кристиансен Андерс
|1
|0.17
|Зейдан Мустафа
|1
|0.17
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.17
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Ларссон Хуго
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|4
|0
|Мойсандер Никлас
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Эммануэль Ломотей
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|Мальмё
|Тойвонен Ола
|2 (1)
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|3
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Црвена Звезда
|Кангва Кингс
|1 1