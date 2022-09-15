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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
3:2
Второй тайм: 80'
Мальмё

Ход матча

6'
0:1
Сисей Йозеф
(Ольссон Мартин)
17'
Бёрджесс Кристиан
(Теума Тедди)
1:1
46'
 
Рикс Сёрен
Кнудсен Йонас
53'
Саймон Адингра
Эккерт Айенса Деннис
 
57'
1:2
Телин Исаак
(Беихмо Феликс)
69'
Теума Тедди
(Бёрджесс Кристиан)
2:2
71'
Бонифасе Виктор
3:2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогнозы 121
Унион Сент-Жиллуаз 63.6% (77)
X 12.4% (15)
Мальмё 24% (29)
-1
выиграет Мальмё, со счетом 1:2
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Мальмё
1.61
7.50
74.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Морис
Антони
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Кандусс
Исмаэль
19
Франсуа
Гийом
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
8
Амани
Жан
94
Лапуссен
Лоик
7
Бонифасе
Виктор
9
Эккерт
Айенса
Деннис
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
3
Кнудсен
Йонас
14
Беихмо
Феликс
13
Ольссон
Мартин
15
Сисей
Йозеф
6
Левицки
Оскар
32
Бергет
Йо
Инге
9
Телин
Исаак
20
Зейдан
Мустафа
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-1-1
Мальмё
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бёрджесс Кристиан 1 0.5
Линен Сенне 1 0.5
Теума Тедди 0 0
Бонифасе Виктор 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 3 0.5
Тойвонен Ола 2 0.33
Бирманчевич Велько 2 0.33
Сисей Йозеф 1 0.17
Мойсандер Никлас 1 0.17
Кристиансен Андерс 1 0.17
Зейдан Мустафа 1 0.17
Буя Турай Мохамед 1 0.17
Беихмо Феликс 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Ларссон Хуго 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапуссен Лоик 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 4 0
Мойсандер Никлас 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Кнудсен Йонас 1 0
Далин Юхан 1 0
Телин Исаак 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Эммануэль Ломотей 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
100%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4
Мальмё
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9
Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Унион Берлин 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
4. Мальмё 2:3 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Брага 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Унион Берлин 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мальмё 2:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мальмё 2:3 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
4. Унион Берлин 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Мальмё Телин Исаак 3
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Мальмё Тойвонен Ола 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 3
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Црвена Звезда Кангва Кингс 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Joseph Marien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 121
Унион Сент-Жиллуаз 63.6% (77)
X 12.4% (15)
Мальмё 24% (29)
-1
выиграет Мальмё, со счетом 1:2
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Мальмё
1.61
7.50
74.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Мальмё онлайн

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Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Мальмё

Исход игры
Унион Сент-Жиллуаз
63.6% (77)
Ничья
12.4% (15)
Мальмё
24% (29)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (59)
Меньше
49.57% (58)
Обе команды забьют
Да
59.83% (70)
Нет
40.17% (47)
Популярный счёт
2:1 Унион Сент-Жиллуаз
27.3% (33)
1:0 Унион Сент-Жиллуаз
18.2% (22)
1:2 Мальмё
13.2% (16)
1:1 Ничья
9.9% (12)
2:0 Унион Сент-Жиллуаз
9.9% (12)
0:1 Мальмё
5.8% (7)
3:1 Унион Сент-Жиллуаз
5% (6)
0:2 Мальмё
2.5% (3)
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Унион Сент-Жиллуаз
Мальмё
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