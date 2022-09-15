да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Даниел
|4
|0.5
|Окака Стефано
|3
|0.38
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0.25
|Озджан Беркай
|2
|0.25
|Шуиар Мунир
|1
|0.13
|Калдырым Хасан Али
|1
|0.13
|Тюрюдж Дениз
|1
|0.13
|Гюрлер Сердар
|1
|0.13
|Шиш Патрик
|1
|0.13
|Тоуба Ахмед
|1
|0.13
|Лима Лукас
|0
|0
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барак Антонин
|1
|0.25
|Гонсалес Николас
|1
|0.25
|Кабрал Артур
|1
|0.25
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабаджан Волкан
|2
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Билья Лукас
|1
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|3
|0
|Роша Игор II
|1
|1
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Иконе Жонатан
|2
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|4
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4
|Вадуц
|Сасере Франклин
|4
|Базель
|Бургер Ваутер
|4