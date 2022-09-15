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Лига конференций
2022-2023


Стадион:
Истанбул Башакшехир
2:0
Второй тайм: 83'
Фиорентина
0'
22' Желтая карточка
Иконе Жонатан
1:0
57' Гол
Гюрлер Сердар
61' Желтая карточка
Амрабат Софьян
2:0
71' Гол
Гюрлер Сердар
76' Вторая желтая карточка
Иконе Жонатан

Ход матча

22'
 
Иконе Жонатан
46'
 
Йович Лука
Кабрал Артур
57'
Гюрлер Сердар
(Ндайишимийе Юссуф)
1:0
59'
Тюрюдж Дениз
Окака Стефано
 
59'
Траоре Бертран
Озджан Беркай
 
61'
 
Амрабат Софьян
67'
 
Барак Антонин
Мале Юссеф
67'
 
Бираги Кристиано
Терзич Алекса
71'
Гюрлер Сердар
2:0
76'
 
Иконе Жонатан
76'
Шиш Патрик
Гюрлер Сердар
 
76'
Текдемир Махмут
Билья Лукас
 
78'
 
Куаме Кристиан
Сапонара Риккардо
78'
 
Дункан Альфред
Бонавентура Джакомо
82'
Озил Месут
Шуиар Мунир
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 119
Истанбул Башакшехир 32.8% (39)
X 33.6% (40)
Фиорентина 33.6% (40)
-1
выиграет Фиорентина, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Фиорентина
3.06
3.20
2.75
Все Коэффициенты
16
Шенгезер
Мухаммед
80
Кайсара
Жуниор
55
Ндайишимийе
Юссуф
59
Тоуба
Ахмед
3
Калдырым
Хасан
Али
8
Алексич
Даниел
20
Билья
Лукас
19
Озджан
Беркай
7
Гюрлер
Сердар
77
Окака
Стефано
11
Шуиар
Мунир
95
Голлини
Пьерлуиджи
23
Венути
Лоренцо
34
Амрабат
Софьян
98
Роша
Игор
II
15
Терзич
Алекса
5
Бонавентура
Джакомо
38
Мандрагора
Роландо
14
Мале
Юссеф
11
Иконе
Жонатан
9
Кабрал
Артур
8
Сапонара
Риккардо
Истанбул Башакшехир
4-3-3
Фиорентина
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Даниел 4 0.5
Окака Стефано 3 0.38
Ндайишимийе Юссуф 2 0.25
Озджан Беркай 2 0.25
Шуиар Мунир 1 0.13
Калдырым Хасан Али 1 0.13
Тюрюдж Дениз 1 0.13
Гюрлер Сердар 1 0.13
Шиш Патрик 1 0.13
Тоуба Ахмед 1 0.13
Лима Лукас 0 0
Шахинер Омер Али 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барак Антонин 1 0.25
Гонсалес Николас 1 0.25
Кабрал Артур 1 0.25
Бираги Кристиано 0 0
Соттиль Рикардо 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабаджан Волкан 2 0
Гюрлер Сердар 2 0
Окака Стефано 1 0
Билья Лукас 1 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Тоуба Ахмед 1 0
Ндайишимийе Юссуф 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 3 0
Роша Игор II 1 1
Амрабат Софьян 2 0
Иконе Жонатан 2 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Миленкович Никола 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
3
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
13%
1
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
1
33%
31-45
3
19%
1
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Брейдаблик - Истанбул Башакшехир 1:3 Маккаби Нетания - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0
Фиорентина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Хартс 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
3. РФШ Рига 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Фиорентина 0:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фиорентина 0:2 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Хартс 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
4. РФШ Рига 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 2:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Хартс 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. РФШ Рига 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Фиорентина 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Юргорден Эдвардсен Виктор 4
ФКСБ Олару Дариус 4
Вадуц Сасере Франклин 4
Базель Бургер Ваутер 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      22'
      Иконе Жонатан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Истанбул Башакшехир 32.8% (39)
    X 33.6% (40)
    Фиорентина 33.6% (40)
    -1
    выиграет Фиорентина, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Истанбул Башакшехир
    Ничья
    Фиорентина
    3.06
    3.20
    2.75
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 2:0 Фиорентина

    Исход игры
    Истанбул Башакшехир
    32.8% (39)
    Ничья
    33.6% (40)
    Фиорентина
    33.6% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (54)
    Меньше
    53.85% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (88)
    Нет
    24.79% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.4% (35)
    1:2 Фиорентина
    21% (25)
    2:1 Истанбул Башакшехир
    20.2% (24)
    1:0 Истанбул Башакшехир
    9.2% (11)
    0:1 Фиорентина
    5% (6)
    0:2 Фиорентина
    4.2% (5)
    2:0 Истанбул Башакшехир
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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    Истанбул Башакшехир
    Фиорентина
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