Стадион: Башакшехир Фатих Терим
3:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаИконе Жонатан
1:0
57' ГолГюрлер Сердар
61' Желтая карточкаАмрабат Софьян
2:0
71' ГолГюрлер Сердар
76' Вторая желтая карточкаИконе Жонатан
3:0
90' ГолТраоре Бертран
90'+3
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Ход матча
22'
57'
61'
71'
2:0
76'
90'
3:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
49 Владение мячом, % 51
59
Тоуба
Ахмед
20
Билья
Лукас
11
Шуиар
Мунир
98
Роша
Игор
II
14
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Шуиар МунирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
-
10 Озил МесутПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Шиш ПатрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
44 Крастев ДимоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Даниел
|4
|0.5
|Окака Стефано
|3
|0.38
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0.25
|Гюрлер Сердар
|2
|0.25
|Озджан Беркай
|2
|0.25
|Шуиар Мунир
|1
|0.13
|Калдырым Хасан Али
|1
|0.13
|Тюрюдж Дениз
|1
|0.13
|Шиш Патрик
|1
|0.13
|Траоре Бертран
|1
|0.13
|Тоуба Ахмед
|1
|0.13
|Лима Лукас
|0
|0
|Шахинер Омер Али
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барак Антонин
|1
|0.25
|Гонсалес Николас
|1
|0.25
|Кабрал Артур
|1
|0.25
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Соттиль Рикардо
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабаджан Волкан
|2
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Билья Лукас
|1
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Тоуба Ахмед
|1
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иконе Жонатан
|2
|1
|Мале Юссеф
|3
|0
|Роша Игор II
|1
|1
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
0
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
3
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
11%
1
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
1
33%
31-45
4
21%
1
33%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Брейдаблик - Истанбул Башакшехир 1:3 Маккаби Нетания - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0
Фиорентина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Хартс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|РФШ Рига
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Хартс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|4.
|РФШ Рига
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Хартс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|РФШ Рига
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|Барейро Лукас
|4
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4
|Вадуц
|Сасере Франклин
|4
Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 3:0 Фиорентина
Исход игры
Истанбул Башакшехир
32.8% (39)
Ничья
33.6% (40)
Фиорентина
33.6% (40)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (54)
Меньше
53.85% (63)
Обе команды забьют
Да
75.21% (88)
Нет
24.79% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (35)
1:2 Фиорентина
21% (25)
2:1 Истанбул Башакшехир
20.2% (24)
1:0 Истанбул Башакшехир
9.2% (11)
0:1 Фиорентина
5% (6)
0:2 Фиорентина
4.2% (5)
2:0 Истанбул Башакшехир
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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