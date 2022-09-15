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Лига конференций
2022-2023


Стадион:
Истанбул Башакшехир
3:0
Конец матча
Фиорентина
0'
22' Желтая карточка
Иконе Жонатан
1:0
57' Гол
Гюрлер Сердар
61' Желтая карточка
Амрабат Софьян
2:0
71' Гол
Гюрлер Сердар
76' Вторая желтая карточка
Иконе Жонатан
3:0
90' Гол
Траоре Бертран
90'+3
Голы и лучшие моменты (видео). Л...

Ход матча

22'
 
Иконе Жонатан
46'
 
Йович Лука
Кабрал Артур
57'
Гюрлер Сердар
(Ндайишимийе Юссуф)
1:0
58'
Тюрюдж Дениз
Окака Стефано
 
58'
Траоре Бертран
Озджан Беркай
 
61'
 
Амрабат Софьян
67'
 
Барак Антонин
Мале Юссеф
67'
 
Бираги Кристиано
Терзич Алекса
71'
Гюрлер Сердар
2:0
76'
 
Иконе Жонатан
76'
Шиш Патрик
Гюрлер Сердар
 
76'
Текдемир Махмут
Билья Лукас
 
78'
 
Куаме Кристиан
Сапонара Риккардо
78'
 
Дункан Альфред
Бонавентура Джакомо
82'
Озил Месут
Шуиар Мунир
 
90'
Траоре Бертран
(Шиш Патрик)
3:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 49 Владение мячом, % 51
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Истанбул Башакшехир 32.8% (39)
X 33.6% (40)
Фиорентина 33.6% (40)
-1
выиграет Фиорентина, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Шенгезер
Мухаммед
80
Кайсара
Жуниор
55
Ндайишимийе
Юссуф
59
Тоуба
Ахмед
3
Калдырым
Хасан
Али
8
Алексич
Даниел
20
Билья
Лукас
19
Озджан
Беркай
7
Гюрлер
Сердар
77
Окака
Стефано
11
Шуиар
Мунир
95
Голлини
Пьерлуиджи
23
Венути
Лоренцо
34
Амрабат
Софьян
98
Роша
Игор
II
15
Терзич
Алекса
5
Бонавентура
Джакомо
38
Мандрагора
Роландо
14
Мале
Юссеф
11
Иконе
Жонатан
9
Кабрал
Артур
8
Сапонара
Риккардо
Истанбул Башакшехир
4-3-3
Фиорентина
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Даниел 4 0.5
Окака Стефано 3 0.38
Ндайишимийе Юссуф 2 0.25
Гюрлер Сердар 2 0.25
Озджан Беркай 2 0.25
Шуиар Мунир 1 0.13
Калдырым Хасан Али 1 0.13
Тюрюдж Дениз 1 0.13
Шиш Патрик 1 0.13
Траоре Бертран 1 0.13
Тоуба Ахмед 1 0.13
Лима Лукас 0 0
Шахинер Омер Али 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барак Антонин 1 0.25
Гонсалес Николас 1 0.25
Кабрал Артур 1 0.25
Бираги Кристиано 0 0
Соттиль Рикардо 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабаджан Волкан 2 0
Гюрлер Сердар 2 0
Окака Стефано 1 0
Билья Лукас 1 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Тоуба Ахмед 1 0
Ндайишимийе Юссуф 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иконе Жонатан 2 1
Мале Юссеф 3 0
Роша Игор II 1 1
Амрабат Софьян 2 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Миленкович Никола 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
0
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
3
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
11%
1
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
1
33%
31-45
4
21%
1
33%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Бешикташ - Истанбул Башакшехир 0:1 Хартс - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 2:0 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Брейдаблик 3:0 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:0 Брейдаблик - Истанбул Башакшехир 1:3 Маккаби Нетания - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Маккаби Нетания 1:1 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 0:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Алтай - Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0
Фиорентина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Хартс Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. РФШ Рига Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Хартс Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
4. РФШ Рига Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Хартс Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. РФШ Рига Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Юргорден Эдвардсен Виктор 4
Хапоэль Беэр-Шева Барейро Лукас 4
ФКСБ Олару Дариус 4
Вадуц Сасере Франклин 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      22'
      Иконе Жонатан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Истанбул Башакшехир 32.8% (39)
    X 33.6% (40)
    Фиорентина 33.6% (40)
    -1
    выиграет Фиорентина, со счетом 1:2
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 3:0 Фиорентина

    Исход игры
    Истанбул Башакшехир
    32.8% (39)
    Ничья
    33.6% (40)
    Фиорентина
    33.6% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (54)
    Меньше
    53.85% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (88)
    Нет
    24.79% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.4% (35)
    1:2 Фиорентина
    21% (25)
    2:1 Истанбул Башакшехир
    20.2% (24)
    1:0 Истанбул Башакшехир
    9.2% (11)
    0:1 Фиорентина
    5% (6)
    0:2 Фиорентина
    4.2% (5)
    2:0 Истанбул Башакшехир
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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