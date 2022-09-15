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Лига конференций
2022-2023


Стадион:
Лех
4:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
1:0
27' Гол
Исхак Микаэль
1:1
29' Гол
Браунёдер Маттиас
35' Желтая карточка
Ребошу Педру
1:1
36' Не забитый пенальти
Фишер Манфред
58' Желтая карточка
Шимчак Филип
2:1
64' Гол
Скурась Михал
64' Желтая карточка
Грубер Андреас
66' Желтая карточка
Дуглас Барри
68' Желтая карточка
Беднарек Филип
3:1
76' Гол
Вельде Кристоффер
89' Желтая карточка
Галвао Лукас
4:1
90' Гол
Вельде Кристоффер
90' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
90'+5
Голы и лучшие моменты (видео). Л...

Ход матча

27'
Исхак Микаэль
(Амарал Жоау)
1:0
29'
1:1
Браунёдер Маттиас
35'
Ребошу Педру
 
36'
1:1
Фишер Манфред
46'
Дуглас Барри
Ребошу Педру
 
58'
Шимчак Филип
 
58'
Муравски Радослав
Квеквескири Ника
 
58'
Вельде Кристоффер
Шимчак Филип
 
61'
 
Хускович Муарем
Джукич Александар
64'
Скурась Михал
(Перейра Жоэл III)
2:1
64'
 
Грубер Андреас
66'
Дуглас Барри
 
68'
Беднарек Филип
 
70'
Мархвиньски Филип
Амарал Жоау
 
71'
 
Келес Джан
Фитц Доминик
71'
 
Тейгль Георг
Холланд Джеймс
76'
Вельде Кристоффер
(Исхак Микаэль)
3:1
77'
 
Табакович Харис
Грубер Андреас
77'
 
Крейкер Дарио
Мартинс Марвин
86'
Дагерстол Филип
Исхак Микаэль
 
89'
 
Галвао Лукас
90'
Вельде Кристоффер
4:1
90'
 
Браунёдер Маттиас

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 119
Лех 68.9% (82)
X 22.7% (27)
Аустрия Вена 8.4% (10)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
37
Шатка
Любомир
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
17
Шимчак
Филип
6
Карлстрём
Йеспер
30
Квеквескири
Ника
21
Скурась
Михал
24
Амарал
Жоау
9
Исхак
Микаэль
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
20
Мюль
Лукас
3
Галвао
Лукас
66
Мартинс
Марвин
30
Фишер
Манфред
8
Холланд
Джеймс
23
Браунёдер
Маттиас
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
77
Джукич
Александар
Лех
4-4-1-1
Аустрия Вена
4-3-3

История личных встреч

Лех
Аустрия Вена

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:2
ЛЕ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 6 (1) 0.75
Вельде Кристоффер 4 0.5
Скурась Михал 4 0.5
Амарал Жоау 2 0.25
Перейра Жоэл III 1 0.13
Мархвиньски Филип 1 0.13
Соуза Афонсу 1 0.13
Червински Алан 1 0.13
Ребошу Педру 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Шимчак Филип 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браунёдер Маттиас 1 0.5

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 3 0
Ребошу Педру 2 0
Перейра Жоэл III 2 0
Милич Антонио 0 1
Дуглас Барри 1 0
Квеквескири Ника 1 0
Беднарек Филип 1 0
Червински Алан 1 0
Карлстрём Йеспер 1 0
Вельде Кристоффер 1 0
Скурась Михал 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Шимчак Филип 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грубер Андреас 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Мартинс Марвин 1 0
Галвао Лукас 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
1
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
100%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
2
13%
0
0%
91-120

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

20
1
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
100%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
2
10%
0
0%
91-120

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3
Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 6 - 4 6
2. Лех Заявка 2 1 0 1 7 - 5 3
3. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Аустрия Вена Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
2. Лех Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Аустрия Вена Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Лех Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
4. Аустрия Вена Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Юргорден Асоро Йоэль 6 (1)
Фехервар Зивзивадзе Буду 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 3
Юргорден Эдвардсен Виктор 4
Хапоэль Беэр-Шева Барейро Лукас 4
ФКСБ Олару Дариус 4
Вадуц Сасере Франклин 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Фишер Манфред пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      35'
      Ребошу Педру получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Matthias Braunoeder бьет в цель!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poznan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Лех 68.9% (82)
    X 22.7% (27)
    Аустрия Вена 8.4% (10)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
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    Прогнозы на матч Лех 4:1 Аустрия Вена

    Исход игры
    Лех
    68.9% (82)
    Ничья
    22.7% (27)
    Аустрия Вена
    8.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.43% (59)
    Меньше
    49.57% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    70.94% (83)
    Нет
    29.06% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Лех
    36.1% (43)
    1:0 Лех
    21% (25)
    1:1 Ничья
    20.2% (24)
    2:0 Лех
    5.9% (7)
    1:2 Аустрия Вена
    5% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Лех
    2.5% (3)
    3:2 Лех
    1.7% (2)
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