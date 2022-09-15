Стадион: Stadion Poznan
4:1
Конец матча
0'
1:0
27' ГолИсхак Микаэль
1:1
29' ГолБраунёдер Маттиас
35' Желтая карточкаРебошу Педру
1:1
36' Не забитый пенальтиФишер Манфред
58' Желтая карточкаШимчак Филип
2:1
64' ГолСкурась Михал
64' Желтая карточкаГрубер Андреас
66' Желтая карточкаДуглас Барри
68' Желтая карточкаБеднарек Филип
3:1
76' ГолВельде Кристоффер
89' Желтая карточкаГалвао Лукас
4:1
90' ГолВельде Кристоффер
90' Желтая карточкаБраунёдер Маттиас
90'+5
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Ход матча
27'
1:0
29'
35'
36'
1:1
58'
64'
64'
66'
68'
76'
89'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
17
Шимчак
Филип
24
Амарал
Жоау
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
- Нападающий
-
40 Matteo Meisl
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Лех
Аустрия Вена
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|6 (1)
|0.75
|Вельде Кристоффер
|4
|0.5
|Скурась Михал
|4
|0.5
|Амарал Жоау
|2
|0.25
|Перейра Жоэл III
|1
|0.13
|Мархвиньски Филип
|1
|0.13
|Соуза Афонсу
|1
|0.13
|Червински Алан
|1
|0.13
|Ребошу Педру
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|Шимчак Филип
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.5
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|3
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Перейра Жоэл III
|2
|0
|Милич Антонио
|0
|1
|Дуглас Барри
|1
|0
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|Вельде Кристоффер
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Шимчак Филип
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грубер Андреас
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Галвао Лукас
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
1
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
100%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
2
13%
0
0%
91-120
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
20
1
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
100%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
2
10%
0
0%
91-120
Пропущено
9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3
Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5
Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|2.
|Лех
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|Лех
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Аустрия Вена
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Лех
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|4.
|Аустрия Вена
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|6 (1)
|Фехервар
|Зивзивадзе Буду
|7 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 3
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|Барейро Лукас
|4
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4
|Вадуц
|Сасере Франклин
|4
Прогнозы на матч Лех 4:1 Аустрия Вена
Исход игры
Лех
68.9% (82)
Ничья
22.7% (27)
Аустрия Вена
8.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (59)
Меньше
49.57% (58)
Обе команды забьют
Да
70.94% (83)
Нет
29.06% (34)
Популярный счёт
2:1 Лех
36.1% (43)
1:0 Лех
21% (25)
1:1 Ничья
20.2% (24)
2:0 Лех
5.9% (7)
1:2 Аустрия Вена
5% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:1 Лех
2.5% (3)
3:2 Лех
1.7% (2)
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