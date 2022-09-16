Стадион: Пяст
0'
28' Желтая карточкаЧервински Якуб
0:1
29' ПенальтиОльсен Патрик
1:1
35' ГолРайнер Константин
45' Желтая карточкаХэйтли Том
90'+4
Ход матча
28'
29'
0:1
35'
45'
22
Моква
Томаш
14
Голубек
Якуб
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Michal Kaput
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Karol BorysПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Кинтана КайеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
История личных встреч
Пяст
Шлёнск
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед
31 матч
45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.7%
38.7%
22.6%
12 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|4
|0.44
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.22
|Райнер Константин
|2
|0.22
|Червински Якуб
|1
|0.11
|Феликс Хорхе
|1
|0.11
|Храпек Михал
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|2 (1)
|0.2
|Шварц Петр
|1
|0.1
|Замора Джон
|1
|0.1
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.1
|Лыщаш Адриан
|1
|0.1
|Ястржембски Деннис
|1
|0.1
|Ольсен Патрик
|1 (1)
|0.1
|Гарсия Виктор III
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катранис Александрос
|4
|0
|Храпек Михал
|3
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Томашевич Гжегож
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Мосур Ариэль
|0
|1
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Хэйтли Том
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Патрик
|4
|0
|Янасик Патрик
|2
|0
|Замора Джон
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Гарсия Виктор III
|1
|0
|Вердаска Диогу
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
17%
2
17%
1-15
4
33%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0
Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0
Шлёнск
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4
Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|10
|6
|2
|2
|14 - 13
|20
|2.
|Висла Плоцк
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|3.
|Погонь Щецин
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|4.
|Ракув
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Видзев Лодзь
|9
|4
|1
|4
|11 - 10
|13
|7.
|Сталь Мелец
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|8.
|Краковия
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|9.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|10.
|Ягеллония
|9
|3
|3
|3
|13 - 10
|12
|11.
|Лех
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|12.
|Пяст
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|13.
|Варта Познань
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Корона Кельце
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|15.
|Гурник Забже
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|16.
|Заглембе Любин
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|17.
|Медзь
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Погонь Щецин
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Ягеллония
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|11.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|3.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|4.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|6.
|Висла Плоцк
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|7.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|8.
|Погонь Щецин
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Сталь Мелец
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|10.
|Гурник Забже
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Лех
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|13.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Ягеллония
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|5 (1)
|Медзь
|Энрикес Анхело
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|4
|Легия
|Енджейчик Артур
|4
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|4