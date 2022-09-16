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Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион:
Пяст
1:1
Конец матча
Шлёнск
0'
28' Желтая карточка
Червински Якуб
0:1
29' Пенальти
Ольсен Патрик
1:1
35' Гол
Райнер Константин
45' Желтая карточка
Хэйтли Том
90'+4
26
Плах
Франтишек
22
Моква
Томаш
4
Червински
Якуб
37
Райнер
Константин
14
Голубек
Якуб
77
Пырка
Аркадиуш
24
Хэйтли
Том
20
Томашевич
Гжегож
92
Кадзиор
Дамиан
18
Вильчек
Камиль
7
Феликс
Хорхе
1
Шромник
Михал
27
Кончковски
Мартин
2
Вердаска
Диогу
6
Гретарссон
Даниэль
19
Янасик
Патрик
8
Ольсен
Патрик
18
Karol
Borys
7
Замора
Джон
15
Науэль
Матиас
23
Гарсия
Виктор
III
9
Экспозито
Эрик
Пяст
4-4-2
Шлёнск
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Шлёнск

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед

31 матч

45.2%
25.8%
29%
14 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.7%
38.7%
22.6%
12 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
ЭГА
1:0
Э
0:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
4:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
ЭГБ
2:0
Э
3:4
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:3
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:1
КЛ
1:2
OE
0:1
КЛ
3:1
ВД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 4 0.44
Кадзиор Дамиан 2 0.22
Райнер Константин 2 0.22
Червински Якуб 1 0.11
Феликс Хорхе 1 0.11
Храпек Михал 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 2 (1) 0.2
Шварц Петр 1 0.1
Замора Джон 1 0.1
Гретарссон Даниэль 1 0.1
Лыщаш Адриан 1 0.1
Ястржембски Деннис 1 0.1
Ольсен Патрик 1 (1) 0.1
Гарсия Виктор III 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катранис Александрос 4 0
Храпек Михал 3 0
Райнер Константин 3 0
Червински Якуб 2 0
Томашевич Гжегож 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Мосур Ариэль 0 1
Вильчек Камиль 1 0
Хэйтли Том 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Гук Томаш 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 4 0
Янасик Патрик 2 0
Замора Джон 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Кончковски Мартин 1 0
Шромник Михал 1 0
Гарсия Виктор III 1 0
Вердаска Диогу 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Хиек Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
17%
2
17%
1-15
4
33%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Пяст 3:3 Пяст - Медзь 2:1 Лехия Дзержонюв - Пяст 1:2 Лех - Пяст 1:0
Пяст - Сталь Мелец 4:0 Краковия - Пяст 0:1 Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0
Шлёнск
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4
Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 10 6 2 2 14 - 13 20
2. Висла Плоцк 9 5 2 2 20 - 10 17
3. Погонь Щецин 9 5 2 2 15 - 10 17
4. Ракув 8 5 1 2 15 - 9 16
5. Радомьяк Радом 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Видзев Лодзь 9 4 1 4 11 - 10 13
7. Сталь Мелец 9 4 1 4 12 - 14 13
8. Краковия 9 4 1 4 11 - 8 13
9. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
10. Ягеллония 9 3 3 3 13 - 10 12
11. Лех 8 3 2 3 10 - 9 11
12. Пяст 9 3 2 4 11 - 11 11
13. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
14. Корона Кельце 9 3 2 4 11 - 11 11
15. Гурник Забже 8 2 4 2 12 - 12 10
16. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
17. Медзь 9 1 2 6 11 - 18 5
18. Лехия Гданьск 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Погонь Щецин 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Ягеллония 5 3 0 2 9 - 5 9
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
9. Радомьяк Радом 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
11. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Гурник Забже 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Медзь 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Легия 5 2 1 2 4 - 9 7
3. Корона Кельце 5 2 1 2 6 - 6 7
4. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Видзев Лодзь 5 2 1 2 4 - 4 7
6. Висла Плоцк 5 2 1 2 10 - 7 7
7. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
8. Погонь Щецин 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Сталь Мелец 5 2 0 3 7 - 12 6
10. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Лех 3 1 2 0 6 - 3 5
13. Пяст 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Краковия 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Ягеллония Имас Хесус 5 (1)
Медзь Энрикес Анхело 7
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Шлёнск Ольсен Патрик 4
Легия Енджейчик Артур 4
Ягеллония Цэру Богдан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Хэйтли Том получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Райнер Константин бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Ольсен Патрик из команды Шлёнск забивает с точки!
  • Желтая карточка
    28'
    Червински Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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