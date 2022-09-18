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Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион:
Корона Кельце
1:2
Второй тайм: 63'
Гурник Забже
0'
1:0
16' Гол
Jakub Lukowski
1:1
45' Гол
Kanji Okunuki
1:2
57' Гол
Kanji Okunuki

Ход матча

16'
Jakub Lukowski
(Bartosz Spiaczka)
1:0
45'
1:1
Kanji Okunuki
46'
Dawid Blanik
Jacek Podgorski
 
57'
1:2
Kanji Okunuki
(Кравчик Пётр)
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Гурник Забже
3.65
3.52
4.70
Все Коэффициенты
1
Форенц
Конрад
95
Зебич
Марио
66
Milos
Trojak
33
Балич
Саша
23
Adrian
Danek
11
Серпина
Лукаш
6
Jacek
Podgorski
26
Севежински
Оскар
8
Такач
Далибор
7
Jakub
Lukowski
18
Bartosz
Spiaczka
32
Бролль
Кевин
5
Щесняк
Криспин
25
Коцке
Йонатан
3
Йенсен
Ричард
16
Ольковски
Павел
64
Янжа
Эрик
8
Врховец
Блаж
23
Мвондо
Жан
96
Дадок
Роберт
33
Kanji
Okunuki
21
Кравчик
Пётр
Корона Кельце
5-4-1
Гурник Забже
3-4-2-1

История личных встреч

Корона Кельце
Гурник Забже

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед

25 матчей

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ЭГБ
3:2
Э
0:0
Э
3:0
ЭГБ
0:3
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:2
Э
3:3
ЭГБ
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
КП
2:1
Э
0:3
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
OE
0:3
OE
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.4
Jakub Lukowski 4 0.4
Dawid Blanik 2 0.2
Петров Кирилл 1 0.1
Кильб Яцек 0 0
Зарандия Лука 0 0
Такач Далибор 0 0
Adrian Danek 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янжа Эрик 2 0.22
Палюшек Александр 2 0.22
Кравчик Пётр 2 (1) 0.22
Kanji Okunuki 2 0.22
Влодарчик Шимон 2 0.22
Йенсен Ричард 1 0.11
Ольковски Павел 1 0.11
Новак Бартош 1 0.11
Дадок Роберт 1 0.11
Подольски Лукас 0 0
Яницки Рафал 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Кирилл 3 0
Балич Саша 1 1
Bartosz Spiaczka 2 0
Milos Trojak 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Севежински Оскар 2 0
Кильб Яцек 1 0
Серпина Лукаш 1 0
Форенц Конрад 1 0
Дея Адам 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Dawid Blanik 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Такач Далибор 1 0
Adrian Danek 1 0
Зебич Марио 1 0
Шпаковски Марчин 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Ричард 2 1
Яницки Рафал 3 0
Янжа Эрик 3 0
Мвондо Жан 2 0
Палюшек Александр 2 0
Бролль Кевин 0 1
Пачеко Даниэль 1 0
Коцке Йонатан 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Дадок Роберт 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Щесняк Криспин 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
45%
2
15%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
9%
1
9%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
2
18%
5
45%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Медзь - Корона Кельце 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2
Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1
Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 10 6 2 2 14 - 13 20
2. Ракув 9 6 1 2 18 - 9 19
3. Погонь Щецин 10 5 3 2 16 - 11 18
4. Висла Плоцк 9 5 2 2 20 - 10 17
5. Видзев Лодзь 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Краковия 10 4 2 4 12 - 9 14
7. Радомьяк Радом 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Ягеллония 10 3 4 3 15 - 12 13
9. Сталь Мелец 10 4 1 5 12 - 17 13
10. Гурник Забже 2:1 9 3 4 2 14 - 13 13
11. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
12. Лех 8 3 2 3 10 - 9 11
13. Пяст 9 3 2 4 11 - 11 11
14. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
15. Корона Кельце 1:2 10 3 2 5 12 - 13 11
16. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
17. Медзь 9 1 2 6 11 - 18 5
18. Лехия Гданьск 9 1 2 6 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Погонь Щецин 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Ягеллония 5 3 0 2 9 - 5 9
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
9. Радомьяк Радом 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сталь Мелец 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Гурник Забже 2:1 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Корона Кельце 1:2 5 1 1 3 6 - 7 4
15. Медзь 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
2. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
3. Гурник Забже 2:1 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Висла Плоцк 5 2 1 2 10 - 7 7
5. Погонь Щецин 5 2 1 2 6 - 6 7
6. Легия 5 2 1 2 4 - 9 7
7. Корона Кельце 1:2 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
9. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
10. Сталь Мелец 5 2 0 3 7 - 12 6
11. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Лех 3 1 2 0 6 - 3 5
13. Пяст 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Краковия 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 6 (1)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 6
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Шлёнск Ольсен Патрик 4
Легия Енджейчик Артур 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    63'
    Янжа Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Kanji Okunuki бьет в цель!
  • 46'
    Jacek Podgorski уходит с поля. Dawid Blanik выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Kanji Okunuki бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Jakub Lukowski бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Гурник Забже
3.65
3.52
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Корона Кельце 1:2 Гурник Забже онлайн

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