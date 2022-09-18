Стадион: Suzuki Arena
1:2
Второй тайм: 63'
Ход матча
16'
45'
1:1
57'
1:2
95
Зебич
Марио
66
Milos
Trojak
33
Балич
Саша
23
Adrian
Danek
32
Бролль
Кевин
64
Янжа
Эрик
23
Мвондо
Жан
96
Дадок
Роберт
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Зебич МариоЗащитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
-
33 Балич СашаЗащитник
-
23 Adrian DanekЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
- Основной состав
-
32 Бролль КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Камбер РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
История личных встреч
Корона Кельце
Гурник Забже
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед
25 матчей
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.4
|Jakub Lukowski
|4
|0.4
|Dawid Blanik
|2
|0.2
|Петров Кирилл
|1
|0.1
|Кильб Яцек
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янжа Эрик
|2
|0.22
|Палюшек Александр
|2
|0.22
|Кравчик Пётр
|2 (1)
|0.22
|Kanji Okunuki
|2
|0.22
|Влодарчик Шимон
|2
|0.22
|Йенсен Ричард
|1
|0.11
|Ольковски Павел
|1
|0.11
|Новак Бартош
|1
|0.11
|Дадок Роберт
|1
|0.11
|Подольски Лукас
|0
|0
|Яницки Рафал
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Кирилл
|3
|0
|Балич Саша
|1
|1
|Bartosz Spiaczka
|2
|0
|Milos Trojak
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Форенц Конрад
|1
|0
|Дея Адам
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Такач Далибор
|1
|0
|Adrian Danek
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Шпаковски Марчин
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Ричард
|2
|1
|Яницки Рафал
|3
|0
|Янжа Эрик
|3
|0
|Мвондо Жан
|2
|0
|Палюшек Александр
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Пачеко Даниэль
|1
|0
|Коцке Йонатан
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Кравчик Пётр
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
|Щесняк Криспин
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
45%
2
15%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
9%
1
9%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
2
18%
5
45%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Медзь - Корона Кельце 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2
Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1
Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|10
|6
|2
|2
|14 - 13
|20
|2.
|Ракув
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Погонь Щецин
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|Висла Плоцк
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|5.
|Видзев Лодзь
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Краковия
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|7.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Ягеллония
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Сталь Мелец
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|10.
|Гурник Забже
|2:1
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|11.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|12.
|Лех
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|13.
|Пяст
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|14.
|Варта Познань
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|15.
|Корона Кельце
|1:2
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|16.
|Заглембе Любин
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|17.
|Медзь
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Погонь Щецин
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Ягеллония
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Гурник Забже
|2:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Корона Кельце
|1:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|15.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|3.
|Гурник Забже
|2:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Висла Плоцк
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|5.
|Погонь Щецин
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|7.
|Корона Кельце
|1:2
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|10.
|Сталь Мелец
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|11.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Лех
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|13.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|6 (1)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|6 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|6
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|4
|Легия
|Енджейчик Артур
|4