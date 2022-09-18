Тур: 10 Стадион: Заглебье Любин Зрители: 3805
2:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолПавляк Александр
1:1
20' ГолДолежал Мартин
2:1
62' ГолХодына Кацпер
82' Красная карточкаКапюади Стив
90'+4
Ход матча
3'
0:1
20'
62'
2:1
82'
39
Бохар
Дамьян
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дьенг ШейкуПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
История личных встреч
Заглембе Любин
Висла Плоцк
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долежал Мартин
|2
|0.2
|Маковский Томаш
|1
|0.1
|Lukasz Lakomy
|1
|0.1
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.1
|Ходына Кацпер
|1
|0.1
|Rafal Adamski
|1
|0.1
|Бохар Дамьян
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|7 (1)
|0.7
|Вольски Рафал
|5 (1)
|0.5
|Валло Кристиан
|2
|0.2
|Колар Марко
|2
|0.2
|Секульски Лукаш
|1
|0.1
|Кривоцюк Антон
|1
|0.1
|Коцыля Давид
|1
|0.1
|Левандовски Матеуш II
|1
|0.1
|Павляк Александр
|1
|0.1
|Расак Дамиан
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|2
|0
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Lukasz Lakomy
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольски Рафал
|2
|1
|Томасик Пётр
|2
|0
|Фурман Доминик
|2
|0
|Расак Дамиан
|2
|0
|Градецки Бартломей
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Капюади Стив
|0
|1
|Секульски Лукаш
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
50%
3
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Забито
7
22
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
0
0%
2
9%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
1
14%
5
23%
31-45
2
29%
4
18%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
7
32%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
1
8%
1
9%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
4
33%
4
36%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0
Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1
Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|10
|6
|2
|2
|14 - 13
|20
|2.
|Ракув
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Погонь Щецин
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|Висла Плоцк
|10
|5
|2
|3
|21 - 12
|17
|5.
|Видзев Лодзь
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Краковия
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|7.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Ягеллония
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Сталь Мелец
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|10.
|Гурник Забже
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|11.
|Заглембе Любин
|10
|3
|4
|3
|8 - 11
|13
|12.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|13.
|Лех
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|14.
|Варта Познань
|0:0
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|15.
|Пяст
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|16.
|Корона Кельце
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|17.
|Медзь
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Погонь Щецин
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Ягеллония
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Лех
|0:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Варта Познань
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|3.
|Гурник Забже
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Погонь Щецин
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|6.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|8.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|10.
|Сталь Мелец
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|11.
|Лех
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|12.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|13.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|6 (1)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|6 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|6
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Гурник Забже
|Янжа Эрик
|4
|Варта Познань
|Зреляк Адам
|4