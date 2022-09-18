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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 10 Стадион: Зрители: 3805
Заглембе Любин
2:1
Конец матча
Висла Плоцк
0'
0:1
3' Гол
Павляк Александр
1:1
20' Гол
Долежал Мартин
2:1
62' Гол
Ходына Кацпер
82' Красная карточка
Капюади Стив
90'+4
89
Биззад
Каспер
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
4
Ях
Ярослав
8
Гиорбелидзе
Гурам
99
Lukasz
Lakomy
6
Маковский
Томаш
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
15
Долежал
Мартин
1
Каминьски
Кжиштоф
89
Павляк
Александр
5
Кривоцюк
Антон
3
Капюади
Стив
77
Томасик
Пётр
8
Фурман
Доминик
15
Валло
Кристиан
14
Швох
Матеуш
11
Альварес
Давид
9
Коцыля
Давид
20
Секульски
Лукаш
Заглембе Любин
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Висла Плоцк

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Э
3:1
Э
4:0
Э
4:0
Э
0:2
ЭГБ
0:1
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:1
Э
3:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:2
ЭГБ
1:2
Э
2:1
Э
1:2
ПД
0:1
ПЛ
1:3
КП
2:4
ВД
1:0
ВД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долежал Мартин 2 0.2
Маковский Томаш 1 0.1
Lukasz Lakomy 1 0.1
Гаприндашвили Торнике 1 0.1
Ходына Кацпер 1 0.1
Rafal Adamski 1 0.1
Бохар Дамьян 0 0
Стажиньски Филип 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 7 (1) 0.7
Вольски Рафал 5 (1) 0.5
Валло Кристиан 2 0.2
Колар Марко 2 0.2
Секульски Лукаш 1 0.1
Кривоцюк Антон 1 0.1
Коцыля Давид 1 0.1
Левандовски Матеуш II 1 0.1
Павляк Александр 1 0.1
Расак Дамиан 0 0
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 2 0
Гаприндашвили Торнике 0 1
Стажиньски Филип 1 0
Полетанович Марко 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Маковский Томаш 1 0
Биззад Каспер 1 0
Lukasz Lakomy 1 0
Koki Hinokio 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольски Рафал 2 1
Томасик Пётр 2 0
Фурман Доминик 2 0
Расак Дамиан 2 0
Градецки Бартломей 2 0
Павляк Александр 2 0
Капюади Стив 0 1
Секульски Лукаш 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
50%
3
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Забито

7
22
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 0
0
0%
2
9%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
1
14%
5
23%
31-45
2
29%
4
18%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
7
32%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
1
8%
1
9%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
4
33%
4
36%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0
Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1
Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 10 6 2 2 14 - 13 20
2. Ракув 9 6 1 2 18 - 9 19
3. Погонь Щецин 10 5 3 2 16 - 11 18
4. Висла Плоцк 10 5 2 3 21 - 12 17
5. Видзев Лодзь 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Краковия 10 4 2 4 12 - 9 14
7. Радомьяк Радом 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Ягеллония 10 3 4 3 15 - 12 13
9. Сталь Мелец 10 4 1 5 12 - 17 13
10. Гурник Забже 9 3 4 2 14 - 13 13
11. Заглембе Любин 10 3 4 3 8 - 11 13
12. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
13. Лех 0:0 9 3 3 3 10 - 9 12
14. Варта Познань 0:0 10 3 3 4 8 - 11 12
15. Пяст 9 3 2 4 11 - 11 11
16. Корона Кельце 10 3 2 5 12 - 13 11
17. Медзь 9 1 2 6 11 - 18 5
18. Лехия Гданьск 9 1 2 6 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Погонь Щецин 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Ягеллония 5 3 0 2 9 - 5 9
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
9. Радомьяк Радом 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сталь Мелец 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Лех 0:0 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 0:0 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
2. Варта Познань 0:0 5 3 1 1 5 - 2 10
3. Гурник Забже 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Погонь Щецин 5 2 1 2 6 - 6 7
5. Легия 5 2 1 2 4 - 9 7
6. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Висла Плоцк 6 2 1 3 11 - 9 7
8. Корона Кельце 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
10. Сталь Мелец 5 2 0 3 7 - 12 6
11. Лех 0:0 4 1 3 0 6 - 3 6
12. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Пяст 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Краковия 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 6 (1)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 6
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Гурник Забже Янжа Эрик 4
Варта Познань Зреляк Адам 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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