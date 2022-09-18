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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 10. Стадион:
Варта Познань
0:1
Конец матча
Лех
0'
9' Желтая карточка
Зреляк Адам
39' Желтая карточка
Вельде Кристоффер
0:1
53' Гол
Соуза Афонсу
62' Желтая карточка
Цитаишвили Георгий
86' Желтая карточка
Шмыт Каетан
90' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
90'+5
1
Лис
Адриан
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
22
Konrad
Matuszewski
21
Купчак
Матеуш
8
Мяйнпя
Нило
15
Копчински
Михал
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
37
Шатка
Любомир
16
Милич
Антонио
3
Дуглас
Барри
22
Муравски
Радослав
30
Квеквескири
Ника
23
Вельде
Кристоффер
7
Соуза
Афонсу
21
Скурась
Михал
17
Шимчак
Филип
Варта Познань
3-4-2-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Варта Познань
Лех

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
1:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 4 0.4
Журавски Мачей 1 0.1
Шимонович Давид 1 0.1
Гжесик Ян 1 0.1
Копчински Михал 1 (1) 0.1
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 3 (1) 0.33
Скурась Михал 3 0.33
Соуза Афонсу 2 0.22
Квеквескири Ника 1 0.11
Амарал Жоау 1 0.11
Вельде Кристоффер 1 0.11
Шимчак Филип 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Мархвиньски Филип 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 4 0
Ставропулос Димитрис 4 0
Коррин Милан 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Шмыт Каетан 2 0
Копчински Михал 1 0
Купчак Матеуш 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Шимонович Давид 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Иванов Роберт 1 0
Гжесик Ян 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 2 1
Квеквескири Ника 2 0
Карлстрём Йеспер 2 0
Вельде Кристоффер 2 0
Беднарек Филип 1 0
Милич Антонио 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Цитаишвили Георгий 1 0
Скурась Михал 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Шимчак Филип 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
2
22%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2
Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0
Лех
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0
Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 10 6 2 2 14 - 13 20
2. Ракув 9 6 1 2 18 - 9 19
3. Погонь Щецин 10 5 3 2 16 - 11 18
4. Висла Плоцк 10 5 2 3 21 - 12 17
5. Видзев Лодзь 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Лех 9 4 2 3 11 - 9 14
7. Краковия 10 4 2 4 12 - 9 14
8. Радомьяк Радом 10 4 2 4 11 - 13 14
9. Ягеллония 10 3 4 3 15 - 12 13
10. Сталь Мелец 10 4 1 5 12 - 17 13
11. Гурник Забже 9 3 4 2 14 - 13 13
12. Заглембе Любин 10 3 4 3 8 - 11 13
13. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
14. Пяст 9 3 2 4 11 - 11 11
15. Варта Познань 10 3 2 5 8 - 12 11
16. Корона Кельце 10 3 2 5 12 - 13 11
17. Медзь 9 1 2 6 11 - 18 5
18. Лехия Гданьск 9 1 2 6 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Погонь Щецин 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Краковия 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Ягеллония 5 3 0 2 9 - 5 9
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
9. Радомьяк Радом 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сталь Мелец 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Заглембе Любин 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Гурник Забже 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
2. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
3. Гурник Забже 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
5. Погонь Щецин 5 2 1 2 6 - 6 7
6. Легия 5 2 1 2 4 - 9 7
7. Корона Кельце 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Радомьяк Радом 5 2 1 2 4 - 6 7
9. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
10. Висла Плоцк 6 2 1 3 11 - 9 7
11. Сталь Мелец 5 2 0 3 7 - 12 6
12. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
14. Пяст 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Краковия 4 1 1 2 3 - 5 4
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Ягеллония Имас Хесус 6 (1)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 6
Ягеллония Цэру Богдан 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Гурник Забже Янжа Эрик 4
Варта Познань Зреляк Адам 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Вельде Кристоффер получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      9'
      Зреляк Адам получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Варта Познань 0:1 Лех онлайн

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