Тур: 10. Стадион: Stadion Dyskobolii
0:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаЗреляк Адам
39' Желтая карточкаВельде Кристоффер
0:1
53' ГолСоуза Афонсу
62' Желтая карточкаЦитаишвили Георгий
86' Желтая карточкаШмыт Каетан
90' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
90'+5
Ход матча
9'
53'
0:1
86'
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
10 Коррин МиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Варта Познань
Лех
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|4
|0.4
|Журавски Мачей
|1
|0.1
|Шимонович Давид
|1
|0.1
|Гжесик Ян
|1
|0.1
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.1
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|3 (1)
|0.33
|Скурась Михал
|3
|0.33
|Соуза Афонсу
|2
|0.22
|Квеквескири Ника
|1
|0.11
|Амарал Жоау
|1
|0.11
|Вельде Кристоффер
|1
|0.11
|Шимчак Филип
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|Мархвиньски Филип
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зреляк Адам
|4
|0
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Шмыт Каетан
|2
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Купчак Матеуш
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|2
|1
|Квеквескири Ника
|2
|0
|Карлстрём Йеспер
|2
|0
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Шимчак Филип
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
2
22%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2
Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0
Лех
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0
Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0 Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|10
|6
|2
|2
|14 - 13
|20
|2.
|Ракув
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Погонь Щецин
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|Висла Плоцк
|10
|5
|2
|3
|21 - 12
|17
|5.
|Видзев Лодзь
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Лех
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|7.
|Краковия
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|8.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|9.
|Ягеллония
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Сталь Мелец
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|11.
|Гурник Забже
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|12.
|Заглембе Любин
|10
|3
|4
|3
|8 - 11
|13
|13.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|14.
|Пяст
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|15.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|16.
|Корона Кельце
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|17.
|Медзь
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Погонь Щецин
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Ягеллония
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Заглембе Любин
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|3.
|Гурник Забже
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|Погонь Щецин
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|7.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|10.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|11.
|Сталь Мелец
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|12.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|13.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|14.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|6 (1)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|6 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|6
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Гурник Забже
|Янжа Эрик
|4
|Варта Познань
|Зреляк Адам
|4