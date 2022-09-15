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Лига Европы
2022-2023


Стадион:
Бетис
3:2
Второй тайм: 82'
Лудогорец
0'
2' Желтая карточка
Кафумана Шоу
1:0
25' Гол
Энрике Луис
2:0
40' Гол
Хоакин Санчес
42' Желтая карточка
Десподов Кирилл
2:1
45' Гол
Десподов Кирилл
45' Желтая карточка
Руибаль Айтор
47' Желтая карточка
Акуоку Поль
53' Желтая карточка
Текпетей Бернард
3:1
59' Гол
Каналес Серхио
74' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
74' Желтая карточка
Недялков Антон
3:2
75' Гол
Рик
3:1. Гол Серхио Каналеса (видео)...
2:1. Гол Кирилла Десподова (виде...
2:0. Гол Хоакина (видео). Лига Е...
1:0. Гол Луиза Энрике (видео). Л...

Ход матча

2'
 
Кафумана Шоу
25'
Энрике Луис
(Миранда Хуан)
1:0
40'
Хоакин Санчес
(Миранда Хуан)
2:0
42'
 
Десподов Кирилл
45'
2:1
Десподов Кирилл
45'
Руибаль Айтор
 
47'
Акуоку Поль
 
53'
 
Текпетей Бернард
56'
Гидо Родригес
Акуоку Поль
 
59'
Каналес Серхио
3:1
62'
 
Нонато Густаво
Кафумана Шоу
62'
 
Групер Дэнни
Витри Аслак Фонн
69'
 
Делев Спас
Десподов Кирилл
70'
 
Рик
Текпетей Бернард
72'
Родри Родриго
Хоакин Санчес
 
72'
Песселья Херман
Фелипе Луис
 
74'
Гуардадо Андрес
 
74'
 
Недялков Антон
75'
3:2
Рик

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 123
Бетис 96.7% (119)
X 0.8% (1)
Лудогорец 2.4% (3)
+1
выиграет Бетис, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Лудогорец
4.70
4.65
7.18
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браво
Клаудио
24
Руибаль
Айтор
19
Луис
Фелипе
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
4
Акуоку
Поль
18
Гуардадо
Андрес
11
Энрике
Луис
10
Каналес
Серхио
17
Хоакин
Санчес
12
Виллиан
Жозе
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
4
Сисиньо
Неусиано
6
Пётровски
Якуб
23
Кафумана
Шоу
37
Текпетей
Бернард
95
Соуза
Коули
11
Десподов
Кирилл
9
Родригеш
Тьяго
Бетис
4-2-3-1
Лудогорец
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 2 (1) 1
Каналес Серхио 1 0.5
Энрике Луис 1 0.5
Хоакин Санчес 1 0.5
Миранда Хуан 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссера Матиас 2 0.5
Рик 1 0.25
Десподов Кирилл 1 0.25
Соуза Коули 1 0.25
Нонато Густаво 1 0.25
Вердон Оливье 1 (1) 0.25
Текпетей Бернард 0 0
Пётровски Якуб 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуардадо Андрес 1 0
Виктор Руис 1 0
Песселья Херман 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Луис Фелипе 1 0
Акуоку Поль 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Недялков Антон 4 0
Десподов Кирилл 2 0
Пётровски Якуб 2 0
Текпетей Бернард 2 0
Тиссера Матиас 2 0
Кафумана Шоу 2 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Йорданов Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0
Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0
Лудогорец
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ботев Враца - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Рома 2:1 Лудогорец - Хебар Пазарджик 6:0 Лудогорец - Левски София 2:2
Черно Море - Лудогорец 2:3 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 3:2 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Лудогорец 2:3 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Рома 3:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. ХИК 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 3:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Лудогорец 2:3 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Рома 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. ХИК 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 3:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лудогорец 2:3 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
3. Рома 3:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. ХИК 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
АЕК Ларнака Дьюрчо Адам 3
Фенербахче Кавечи Ирфан 3
Мальмё Телин Исаак 3
Цюрих Афдияй Донис 3
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Ракип Эрдаль 4
Лудогорец Недялков Антон 4
Словацко Хофманн Станислав 1 1
Штурм Хирлендер Штефан 1 1
Црвена Звезда Кангва Кингс 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Десподов Кирилл бьет в цель!
    • Желтая карточка
      45'
      Руибаль Айтор получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Десподов Кирилл получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Хоакин Санчес бьет в цель!
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Луис Энрике бьет в цель!
    • Желтая карточка
      2'
      Кафумана Шоу получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Бетис 96.7% (119)
    X 0.8% (1)
    Лудогорец 2.4% (3)
    +1
    выиграет Бетис, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Лудогорец
    4.70
    4.65
    7.18
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бетис 3:2 Лудогорец онлайн

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    Прогнозы на матч Бетис 3:2 Лудогорец

    Исход игры
    Бетис
    96.7% (119)
    Ничья
    0.8% (1)
    Лудогорец
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.43% (59)
    Меньше
    49.57% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    49.57% (58)
    Нет
    50.43% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    39.8% (49)
    2:0 Бетис
    34.1% (42)
    1:0 Бетис
    11.4% (14)
    3:1 Бетис
    5.7% (7)
    3:0 Бетис
    1.6% (2)
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    Бетис
    Лудогорец
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