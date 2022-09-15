Стадион: Бенито Вильямарин
0'
2' Желтая карточкаКафумана Шоу
1:0
25' ГолЭнрике Луис
2:0
40' ГолХоакин Санчес
42' Желтая карточкаДесподов Кирилл
2:1
45' ГолДесподов Кирилл
45' Желтая карточкаРуибаль Айтор
47' Желтая карточкаАкуоку Поль
53' Желтая карточкаТекпетей Бернард
3:1
59' ГолКаналес Серхио
74' Желтая карточкаГуардадо Андрес
74' Желтая карточкаНедялков Антон
3:2
75' ГолРик
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Ход матча
2'
25'
1:0
40'
2:0
42'
45'
2:1
45'
47'
53'
59'
3:1
70'
74'
74'
75'
3:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
19
Луис
Фелипе
33
Миранда
Хуан
11
Энрике
Луис
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Вратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Соуза КоулиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 РикПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|2 (1)
|1
|Каналес Серхио
|1
|0.5
|Энрике Луис
|1
|0.5
|Хоакин Санчес
|1
|0.5
|Миранда Хуан
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссера Матиас
|2
|0.5
|Рик
|1
|0.25
|Десподов Кирилл
|1
|0.25
|Соуза Коули
|1
|0.25
|Нонато Густаво
|1
|0.25
|Вердон Оливье
|1 (1)
|0.25
|Текпетей Бернард
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Виктор Руис
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Недялков Антон
|4
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Пётровски Якуб
|2
|0
|Текпетей Бернард
|2
|0
|Тиссера Матиас
|2
|0
|Кафумана Шоу
|2
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Йорданов Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0
Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0
Лудогорец
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ботев Враца - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Рома 2:1 Лудогорец - Хебар Пазарджик 6:0 Лудогорец - Левски София 2:2
Черно Море - Лудогорец 2:3 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Лудогорец - Спартак Варна 5:0 Шемрок Роверс - Лудогорец 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 Лудогорец - Шемрок Роверс 3:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0
Группа C
Группа C
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|АЕК Ларнака
|Дьюрчо Адам
|3
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Цюрих
|Афдияй Донис
|3
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|4
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
|Словацко
|Хофманн Станислав
|1 1
|Штурм
|Хирлендер Штефан
|1 1
|Црвена Звезда
|Кангва Кингс
|1 1
Прогнозы на матч Бетис 3:2 Лудогорец
Исход игры
Бетис
96.7% (119)
Ничья
0.8% (1)
Лудогорец
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (59)
Меньше
49.57% (58)
Обе команды забьют
Да
49.57% (58)
Нет
50.43% (59)
Популярный счёт
2:1 Бетис
39.8% (49)
2:0 Бетис
34.1% (42)
1:0 Бетис
11.4% (14)
3:1 Бетис
5.7% (7)
3:0 Бетис
1.6% (2)
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