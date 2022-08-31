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РОССИЯ: Кубок

2022-2023

Стадион:
Урал
2:0
Второй тайм
Сочи
2:0. Автогол Игоря Юрганова (вид...
Отмененный гол Гаджимурадова (ви...
Урал
Сочи

История личных встреч

Урал
Сочи

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Yushin A. 1 1
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
_Gazinskiy Y. 1 0
_Yushin A. 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
_Miladinovic I. 1 0

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2
Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1 Урал - Ахмат 0:0
Сочи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1
Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Рубин - Сочи 0:6 Сочи - Ахмат 3:2 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химки 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Краснодар 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сочи 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химки 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Краснодар 0:0 0 - 0
4. Локомотив Москва 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Крылья Советов 0 - 0
4. Факел 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Динамо Москва 0 - 0
4. Оренбург 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сочи 0:2 0 - 0
4. ЦСКА Москва 0 - 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пари НН 0 - 0
4. Химки 0:0 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Зенит 0 - 0
3. Спартак Москва 0 - 0
4. Крылья Советов 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 - 0
4. Ахмат 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Торпедо Москва 0 - 0
3. Урал 2:0 0 - 0
4. Сочи 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    90'
    Макарчук со стандарта с правого фланга закрутил мяч в ближний угол ворот, Миладинович у линии вратарской тянулся к мячу, Иван так и не совершил касания, но Алексееву всё равно пришлось постараться, чтобы спасти свою команду, будет угловой. 
  • Травма, повреждение
    90'
    Быковский получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, хромает фланговый защитник "Урала", но замен уже более не осталось. 
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут добавил Евгений Турбин к основному времени матча. 
  • 89'
    Доигрывают уже постепенно этот матч обе команды, "Сочи" смирился с поражением в Екатеринбурге. 
  • Замена
    88'
    В составе "Урала" произошла замена. Вместо Андрея Егорычева на поле вышел Лео Гогличидзе. 
  • 87'
    Егорычев с правого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской на Каштанова, Миладинович оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 86'
    Подберёзкин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел высоковато для Каштанова, в итоге его при игре на выходе спокойно забрал Джанаев. 
  • 85'
    Каштанов с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Бевеев подработал мяч и затем сильно пробил в ближний угол ворот, мяч полетел значительно выше цели. 
  • 84'
    Бурмистров с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Макарчук под давлением соперника не смог как следует выпрыгнуть и хотя бы попробовать головой пробить по воротам. 
  • 83'
    Кравцов подкараулил отскок в радиусе штрафной площади, Кирилл пробил по воротам, мяч попал в защитника "Урала". 
  • Офсайд
    82'
    Бевеев с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Каштанов оказался в офсайде. 
  • Угловой
    81'
    Угловой у ворот "Сочи". Железнов покатил мяч на Подберёзкина, далее Вячеслав выполнил подачу в центр штрафной площади, гости сыграли очень внимательно и перехватили мяч. 
  • 80'
    Сунгатулин с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Каштанов в свою очередь от правого угла вратарской выполнил прострел к дальней штанге, Железнов не ждал такого развития событий, удара по воротам так и не последовало. 
  • Фол, нарушение
    79'
    Сунгатулин теперь уже получил по ногам в центре поля. Игроки "Урала" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    78'
    Дркушич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Каштанова. 
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    • 77'
      Макарчук с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Быковский головой не смог выбить мяч за пределы штрафной площади, но тут уже сыграл на выходе Алексеев, который кулаком выбил мяч на правый фланг. 
    • Замена
      76'
      В составе "Сочи" произошла замена. Вместо Артёма Мещанинова на поле вышел Ваня Дркушич. 
    • Замена
      75'
      В составе "Урала" произошла замена. Вместо Рамазана Гаджимурадова на поле вышел Юрий Железнов. 
    • 74'
      Егорычев получил передачу на ход по правому флангу от Мишкича, далее Андрей выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Фол, нарушение
      73'
      После небольшой паузы Евгений Турбин по итогам прошлого эпизода также зафиксировал нарушение правил со стороны Миладиновича против Каштанова. 
    • Угловой
      72'
      Теперь уже угловой у ворот "Урала". Макарчук закрутил мяч к ближней штанге, хозяева поля сыграли очень внимательно, Егорычев головой выбил мяч на правый фланг. 
    • Угловой
      71'
      Гаджимурадов быстро разыграл с Подберёзкиным угловой, но затем ничего интересного на левом фланге игроки "Урала" придумать не смогли. 
    • Опасный момент
      70'
      Сунгатулин у правого угла штрафной площади отыгрался с Егорычевым, далее Фаниль по линии штрафной площади немного сместился в центр и пробил в левый угол ворот, Джанаев в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 69'
      Егорычев совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Сочи" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 68'
      Сарвели совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу от лицевой линии поля к дальнему углу вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • Штанга
      67'
      Каштанов и Гаджимурадов разогнали атаку по левой половине поля, Рамазан выполнил хорошую ответную передачу на левый угол штрафной площади, Алексей в итоге дважды пробил по воротам, сначала под мяч в подкате грамотно бросился Юрганов, а затем уже штанга сыграла за "Сочи". 
    • Замена
      66'
      В составе "Сочи" также произошла замена. Вместо Жоаозиньо на поле вышел Даниил Мартовой. 
    • Замена
      65'
      В составе "Урала" произошла замена. Вместо Александра Юшина на поле вышел Фаниль Сунгатулин. 
    • 64'
      Гаджимурадов вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и затем пробил по воротам, мяч попал в Бурмистрова. 
    • 63'
      Поднялся Юрганов после паузы, показал Игорь, что с ним всё нормально, готов защитник "Сочи" играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      62'
      Получил Юрганов повреждение по итогам прошлого эпизода, вышли на поле врачи "Сочи", пауза в игре. 
    • Желтая карточка
      61'
      Полузащитник "Урала" Александр Юшин получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Юрганова. 
    • Гол в свои ворота
      60'
      АВТОГ-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Юшин выполнил передачу на ход Гаджимурадову по левой половине поля, Рамазан убежал на левый угол штрафной площади и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, туда уже набегал как раз Юшин, Юрганов в подкате пытался выбить мяч на угловой, но в итоге Игорь срезал его точно под правую девятку. 
    • Желтая карточка
      59'
      Защитник "Сочи" Иван Миладинович получил жёлтую карточку за отмашку против Гаджимурадова в борьбе за позицию на половине поля соперника. 
    • 58'
      Кравцов из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Макарчуку, Бевеев выиграл борьбу за мяч и выбил его в аут. 
    • Опасный момент
      57'
      Бурмистров с правой половины поля от линии штрафной площади плотно пробил в дальний угол ворот, Алексеев в прыжке спас свою команду, а далее на мяче оказался Жоаозиньо, который был в офсайде. 
    • Офсайд
      56'
      Евгений Турбин всё же получил подсказку от судей из комнаты VAR, что Каштанов был в офсайде, а поэтому гол "Урала" был отменён. 
    • Судья
      55'
      Очень долго Евгений Турбин слушает судей из комнаты VAR, пока никак не удаётся установить правильное положение Каштанова. 
    • Видеоповтор
      54'
      Алексеев начал голевую атаку сильным выносом вперёд от линии штрафной площади, Каштанов был на грани офсайда, с ним изначально и пошла борьба за верховой мяч, гол может быть отменён из-за офсайда. 
    • Опасный момент
      53'
      Бурмистров от центрального круга на своей половине поля неосмотрительно сделал головой скидку на Миладиновича, в итоге резко на мяч набежал Гаджимурадов, далее Рамазан убежал один на один с Джанаевым и уверенно пробил под левую штангу. 
    • Замена
      52'
      И третья подряд замена произошла в составе "Сочи" после перерыва. Вместо Тимофея Маргасова на поле вышел Артём Макарчук. 
    • Замена
      51'
      Вторую подряд замену после перерыва провёл и Вадим Гаранин. Вместо Кирилла Ушатова на поле вышел Амир Батырев.  
    • Замена
      50'
      В составе "Сочи" после перерыва также произошла замена. Вместо Максима Барсова на поле вышел Владислав Сарвели. 
    • Фол, нарушение
      49'
      Миладинович в центре поля нарушил правила против Гаджимурадова. Игроки "Урала" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Замена
      48'
      Вторую подряд замену провёл Виктор Гончаренко. Вместо Юрия Газинского на поле вышел Вячеслав Подберёзкин. 
    • Замена
      47'
      В составе "Урала" после перерыва произошла замена. Вместо Эрика Бикфалви на поле вышел Алексей Каштанов. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумают играют "Урала" и "Сочи", чтобы добиться успеха. Команде Виктора Гончаренко нужно попытаться забить ещё один гол, чтобы чувствовать себя более спокойно, а иначе команды могут сегодня дойти и до серии пенальти. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" из Екатеринбурга на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Сочи". Пока единственный мяч в этой встрече на старте встречи забил Александр Юшин. В целом, при большой ротации обе команды играют в довольно средний и равный футбол. Будем надеяться, что вторая половина матча будет чуть интереснее, а пока немного отдохнём. 
    • Судья
      45'
      Жоаозиньо при рывке вперёд по правому флангу вновь в борьбе с Эммерсоном оказался на газоне, но на этот раз Евгений Турбин показал, что нужно играть дальше. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Евгений Турбин к основному времени первого тайма. 
    • Угловой
      45'
      Угловой у ворот "Урала". Жоаозиньо выполнил подачу на ближний угол вратарской, хозяева поля очень уверенно отбились при этом стандарте. 
    • Опасный момент
      45'
      Маргасов совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу на дальнюю штангу, Алексеев сыграл неудачно и не смог перехватить мяч, но Барсов также не смог подстроиться под отскок и пробить по воротам. 
    • 44'
      Миладинович из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в правый угол ворот, Алексеев в прыжке спокойно поймал мяч. 
    • 43'
      Барсов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Эммерсона. 
    • 42'
      Миладинович с дальней дистанции пробил по воротам, мяч попал в Егорычева. 
    • Офсайд
      41'
      Алексеев из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд на половину поля соперника, Юшин оказался в офсайде. 
    • 40'
      Гаджимурадов попытался выполнить проникающую передачу на ход Бикфалви на левый угол штрафной площади, защитники "Сочи" прочитали момент и перехватили мяч. 
    • 39'
      Ушатов неудачно сейчас сыграл на левом фланге, под давлением Бевеева Кирилл упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 38'
      Жоаозиньо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви очень хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Эммерсон на правом фланге нарушил правила против Жоаозиньо. "Сочи" тщательно готовится к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Егорычев перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Шипунова. 
    • Опасный момент
      35'
      Бикфалви с левого фланга вошёл в штрафную площадь и затем пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 34'
      Кравцов из центра поля выполнил заброс на ход Жоаозиньо по правой половине поля, Эммерсон за счёт более грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
    • 33'
      Игроки "Сочи" стали куда интереснее смотреться в Екатеринбурге в середине тайма, такими темпами гости могут найти свой момент, чтобы отыграться до перерыва. 
    • 32'
      Жоаозиньо с правой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Ушатов грамотно остановил мяч перед Барсовым, а Максим в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • 31'
      Из центра поля последовал заброс на ход Барсову к радиусу штрафной площади, под давлением Эммерсона и Мамина у Максима не было шансов зацепиться за мяч. 
    • 30'
      Юрганов из глубины поля выполнил заброс в центр на половину поля соперника, Барсов в очередной раз не смог зацепиться за мяч. 
    • 29'
      Бевеев с правого фланга выполнил слишком сильный заброс на ход Егорычеву к правому углу штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • Офсайд
      28'
      Газинский из глубины поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Юшину, на этот раз Александр оказался в небольшом офсайде. 
    • Угловой
      27'
      Угловой у ворот "Сочи". Юшин разыграл корнер с Гаджимурадовым, далее Рамазан с правого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, но провести контратаку у "Сочи" не получилось. 
    • 26'
      Из центра поля последовал заброс на ход Гаджимурадову по правому флангу, Рамазан вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, Юрганов грамотно сыграл в подкате и блокировал попытку. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Кравцов в центре поля нарушил правила против Бикфалви. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 24'
      Ушатов попытался сам войти в штрафную площадь с левого фланга, но Кирилл попал под давление двух соперников и потерял мяч. 
    • 23'
      Бурмистров с левого фланга выполнил ещё один прострел в центр штрафной площади, Эммерсон спокойно выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 22'
      Ушатов выполнил передачу на ход Бурмистрову по левому флангу, далее Никита выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Урала" сыграли без ошибок и перехватили мяч. 
    • 21'
      Поднялся Шипунов после небольшой паузы, всё нормально с полузащитником "Сочи", готов Тимофей продолжать матч. 
    • Травма, повреждение
      20'
      Шипунов получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи "Сочи", пауза в игре. 
    • Желтая карточка
      19'
      Полузащитник "Урала" Юрий Газинский получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру на половине поля против Шипунова. 
    • 18'
      Жоаозиньо по правой половине поля убежал в штрафную площадь и затем выполнил прострел к дальнему углу вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 17'
      Кравцов из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Жоаозиньо, Мамин оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Алексееву. 
    • 16'
      Бурмистров с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жоаозиньо в падении через себя пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 15'
      Гаджимурадов в борьбе за верховой мяч в центре поля оказался на газоне, Евгений Турбин показал, что нужно играть дальше.
    • 14'
      Конечно же в среднем темпе работают сегодня обе команды, другого футбола на групповом этапе Кубка России ждать трудно. 
    • 13'
      Егорычев разогнал атаку по правой половине поля и далее выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Бикфалви, Эрик в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Сочи" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 12'
      С левого фланга последовал заброс в центр штрафной площади "Урала", Ушатов сбросил мяч на правый угол штрафной, Маргасов попытался пробить по воротам, но попытка у Тимофея также не получилась. 
    • 11'
      Кравцов как раз сейчас получил мяч в радиусе штрафной площади, Кирилл хотел пробить по воротам, но у него поехала нога, в итоге момент был упущен. 
    • Дождь
      10'
      В Екатеринбурге только что прошёл довольно сильный ливень, теперь футболисты могут пробовать чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
    • Описание гола
      9'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Юшин!!! Игроки "Сочи" увлеклись атакой и за это были очень быстро наказаны. Из центра поля последовал отличный заброс к левому углу штрафной площади от Мишкича, Юшин в итоге вышел один на один с Джанаевым и выдержав паузу Александр отправил мяч в ближний угол ворот. 
    • 8'
      Бевеев с правого фланга выполнил слишком сильную передачу к правому углу штрафной площади на ход Гаджимурадову, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Юрганов в центре поля огрел по ногам Гаджимурадова. Игроки "Урала" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • 6'
      Болельщиков в Екатеринбурге на трибунах сегодня довольно мало, но сейчас на "Урал" и в чемпионате России ходят не очень активно. 
    • 5'
      Бевеев с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 4'
      Игроки "Урала" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у них пройти пока также не получается. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Ушатов в центре поля нарушил правила против Гаджимурадова. Игроки "Урала" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • 2'
      Игроки "Сочи" забрали мяч под свой контроль, но пока создать что-то серьёзное в атаке у команды Вадима Гаранина не получается. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Урал" провалился на старте нового сезона чемпионата России, но быть может в Кубке России резервисты клуба из Екатеринбурга смогут себя проявить, чтобы немного улучшить общее настроение команды. Напоминаем, что "Урал" и "Сочи" попали в группу D, где также играют московские ЦСКА и "Торпедо". 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Евгений Турбин из Дмитрова. Помогать ему на бровках будут Александр Богданов из Вереи и Антон Кобзев из Москвы. Резервным арбитром на этот матч назначен Иван Сараев из Санкт-Петербурга. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче группового этапа Кубка России между "Уралом" из Екатеринбурга и "Сочи". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 126
    Урал 11.9% (15)
    X 11.9% (15)
    Сочи 76.2% (96)
    +1
    выиграет Сочи, со счетом 1:2
    да
    Arii #
    -1
    выиграет Сочи, со счетом 1:3
    1:3
    Kotovsky #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Сочи
    4.50
    3.65
    2.95
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    Прогнозы на матч Урал 2:0 Сочи

    Исход игры
    Урал
    11.9% (15)
    Ничья
    11.9% (15)
    Сочи
    76.2% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.28% (71)
    Меньше
    37.72% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (84)
    Нет
    26.32% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    40.5% (51)
    0:1 Сочи
    11.1% (14)
    1:1 Ничья
    11.1% (14)
    0:2 Сочи
    9.5% (12)
    1:3 Сочи
    7.1% (9)
    2:1 Урал
    6.3% (8)
    1:0 Урал
    2.4% (3)
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