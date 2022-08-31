Подберёзкин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел высоковато для Каштанова, в итоге его при игре на выходе спокойно забрал Джанаев.

Егорычев с правого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской на Каштанова, Миладинович оказался первым на мяче и выбил его в аут.

Доигрывают уже постепенно этот матч обе команды, "Сочи" смирился с поражением в Екатеринбурге.

Пять минут добавил Евгений Турбин к основному времени матча.

Быковский получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, хромает фланговый защитник "Урала", но замен уже более не осталось.

Макарчук со стандарта с правого фланга закрутил мяч в ближний угол ворот, Миладинович у линии вратарской тянулся к мячу, Иван так и не совершил касания, но Алексееву всё равно пришлось постараться, чтобы спасти свою команду, будет угловой.

Дркушич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Каштанова.

Сунгатулин теперь уже получил по ногам в центре поля. Игроки "Урала" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Сунгатулин с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Каштанов в свою очередь от правого угла вратарской выполнил прострел к дальней штанге, Железнов не ждал такого развития событий, удара по воротам так и не последовало.

Угловой у ворот "Сочи". Железнов покатил мяч на Подберёзкина, далее Вячеслав выполнил подачу в центр штрафной площади, гости сыграли очень внимательно и перехватили мяч.

Бевеев с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Каштанов оказался в офсайде.

Кравцов подкараулил отскок в радиусе штрафной площади, Кирилл пробил по воротам, мяч попал в защитника "Урала".

Бурмистров с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Макарчук под давлением соперника не смог как следует выпрыгнуть и хотя бы попробовать головой пробить по воротам.

Каштанов с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Бевеев подработал мяч и затем сильно пробил в ближний угол ворот, мяч полетел значительно выше цели.

Сарвели совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу от лицевой линии поля к дальнему углу вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

Егорычев совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Сочи" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Сунгатулин у правого угла штрафной площади отыгрался с Егорычевым, далее Фаниль по линии штрафной площади немного сместился в центр и пробил в левый угол ворот, Джанаев в прыжке перевёл мяч на угловой.

Гаджимурадов быстро разыграл с Подберёзкиным угловой, но затем ничего интересного на левом фланге игроки "Урала" придумать не смогли.

Теперь уже угловой у ворот "Урала". Макарчук закрутил мяч к ближней штанге, хозяева поля сыграли очень внимательно, Егорычев головой выбил мяч на правый фланг.

После небольшой паузы Евгений Турбин по итогам прошлого эпизода также зафиксировал нарушение правил со стороны Миладиновича против Каштанова.

Егорычев получил передачу на ход по правому флангу от Мишкича, далее Андрей выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Макарчук с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Быковский головой не смог выбить мяч за пределы штрафной площади, но тут уже сыграл на выходе Алексеев, который кулаком выбил мяч на правый фланг.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумают играют "Урала" и "Сочи", чтобы добиться успеха. Команде Виктора Гончаренко нужно попытаться забить ещё один гол, чтобы чувствовать себя более спокойно, а иначе команды могут сегодня дойти и до серии пенальти.

В составе "Урала" после перерыва произошла замена. Вместо Эрика Бикфалви на поле вышел Алексей Каштанов.

Миладинович в центре поля нарушил правила против Гаджимурадова. Игроки "Урала" довольно быстро разыграли стандарт.

В составе "Сочи" после перерыва также произошла замена. Вместо Максима Барсова на поле вышел Владислав Сарвели.

Вторую подряд замену после перерыва провёл и Вадим Гаранин. Вместо Кирилла Ушатова на поле вышел Амир Батырев.

И третья подряд замена произошла в составе "Сочи" после перерыва. Вместо Тимофея Маргасова на поле вышел Артём Макарчук.

Бурмистров от центрального круга на своей половине поля неосмотрительно сделал головой скидку на Миладиновича, в итоге резко на мяч набежал Гаджимурадов, далее Рамазан убежал один на один с Джанаевым и уверенно пробил под левую штангу.

Алексеев начал голевую атаку сильным выносом вперёд от линии штрафной площади, Каштанов был на грани офсайда, с ним изначально и пошла борьба за верховой мяч, гол может быть отменён из-за офсайда.

Очень долго Евгений Турбин слушает судей из комнаты VAR, пока никак не удаётся установить правильное положение Каштанова.

Евгений Турбин всё же получил подсказку от судей из комнаты VAR, что Каштанов был в офсайде, а поэтому гол "Урала" был отменён.

Бурмистров с правой половины поля от линии штрафной площади плотно пробил в дальний угол ворот, Алексеев в прыжке спас свою команду, а далее на мяче оказался Жоаозиньо, который был в офсайде.

Кравцов из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Макарчуку, Бевеев выиграл борьбу за мяч и выбил его в аут.

Защитник "Сочи" Иван Миладинович получил жёлтую карточку за отмашку против Гаджимурадова в борьбе за позицию на половине поля соперника.

АВТОГ-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Юшин выполнил передачу на ход Гаджимурадову по левой половине поля, Рамазан убежал на левый угол штрафной площади и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, туда уже набегал как раз Юшин, Юрганов в подкате пытался выбить мяч на угловой, но в итоге Игорь срезал его точно под правую девятку.

Полузащитник "Урала" Александр Юшин получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Юрганова.

Получил Юрганов повреждение по итогам прошлого эпизода, вышли на поле врачи "Сочи", пауза в игре.

Поднялся Юрганов после паузы, показал Игорь, что с ним всё нормально, готов защитник "Сочи" играть дальше.

Гаджимурадов вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и затем пробил по воротам, мяч попал в Бурмистрова.

В составе "Сочи" также произошла замена. Вместо Жоаозиньо на поле вышел Даниил Мартовой.

Каштанов и Гаджимурадов разогнали атаку по левой половине поля, Рамазан выполнил хорошую ответную передачу на левый угол штрафной площади, Алексей в итоге дважды пробил по воротам, сначала под мяч в подкате грамотно бросился Юрганов, а затем уже штанга сыграла за "Сочи".

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал" из Екатеринбурга на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Сочи". Пока единственный мяч в этой встрече на старте встречи забил Александр Юшин. В целом, при большой ротации обе команды играют в довольно средний и равный футбол. Будем надеяться, что вторая половина матча будет чуть интереснее, а пока немного отдохнём.

45' Жоаозиньо при рывке вперёд по правому флангу вновь в борьбе с Эммерсоном оказался на газоне, но на этот раз Евгений Турбин показал, что нужно играть дальше.

45' Одну минуту добавил Евгений Турбин к основному времени первого тайма.

45' Угловой у ворот "Урала". Жоаозиньо выполнил подачу на ближний угол вратарской, хозяева поля очень уверенно отбились при этом стандарте.

45' Маргасов совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу на дальнюю штангу, Алексеев сыграл неудачно и не смог перехватить мяч, но Барсов также не смог подстроиться под отскок и пробить по воротам.

44' Миладинович из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в правый угол ворот, Алексеев в прыжке спокойно поймал мяч.

43' Барсов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Эммерсона.

42' Миладинович с дальней дистанции пробил по воротам, мяч попал в Егорычева.

41' Алексеев из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд на половину поля соперника, Юшин оказался в офсайде.

40' Гаджимурадов попытался выполнить проникающую передачу на ход Бикфалви на левый угол штрафной площади, защитники "Сочи" прочитали момент и перехватили мяч.

39' Ушатов неудачно сейчас сыграл на левом фланге, под давлением Бевеева Кирилл упустил мяч за лицевую линию поля.

38' Жоаозиньо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви очень хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

37' Эммерсон на правом фланге нарушил правила против Жоаозиньо. "Сочи" тщательно готовится к стандарту.

36' Егорычев перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Шипунова.

35' Бикфалви с левого фланга вошёл в штрафную площадь и затем пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

34' Кравцов из центра поля выполнил заброс на ход Жоаозиньо по правой половине поля, Эммерсон за счёт более грамотной позиции спокойно перехватил мяч.

33' Игроки "Сочи" стали куда интереснее смотреться в Екатеринбурге в середине тайма, такими темпами гости могут найти свой момент, чтобы отыграться до перерыва.

32' Жоаозиньо с правой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Ушатов грамотно остановил мяч перед Барсовым, а Максим в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

31' Из центра поля последовал заброс на ход Барсову к радиусу штрафной площади, под давлением Эммерсона и Мамина у Максима не было шансов зацепиться за мяч.

30' Юрганов из глубины поля выполнил заброс в центр на половину поля соперника, Барсов в очередной раз не смог зацепиться за мяч.

29' Бевеев с правого фланга выполнил слишком сильный заброс на ход Егорычеву к правому углу штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля.

28' Газинский из глубины поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Юшину, на этот раз Александр оказался в небольшом офсайде.

27' Угловой у ворот "Сочи". Юшин разыграл корнер с Гаджимурадовым, далее Рамазан с правого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, но провести контратаку у "Сочи" не получилось.

26' Из центра поля последовал заброс на ход Гаджимурадову по правому флангу, Рамазан вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, Юрганов грамотно сыграл в подкате и блокировал попытку.

25' Кравцов в центре поля нарушил правила против Бикфалви. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

24' Ушатов попытался сам войти в штрафную площадь с левого фланга, но Кирилл попал под давление двух соперников и потерял мяч.

23' Бурмистров с левого фланга выполнил ещё один прострел в центр штрафной площади, Эммерсон спокойно выбил мяч подальше от своих ворот.

22' Ушатов выполнил передачу на ход Бурмистрову по левому флангу, далее Никита выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Урала" сыграли без ошибок и перехватили мяч.

21' Поднялся Шипунов после небольшой паузы, всё нормально с полузащитником "Сочи", готов Тимофей продолжать матч.

20' Шипунов получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи "Сочи", пауза в игре.

19' Полузащитник "Урала" Юрий Газинский получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру на половине поля против Шипунова.

18' Жоаозиньо по правой половине поля убежал в штрафную площадь и затем выполнил прострел к дальнему углу вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

17' Кравцов из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Жоаозиньо, Мамин оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Алексееву.

16' Бурмистров с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жоаозиньо в падении через себя пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

15' Гаджимурадов в борьбе за верховой мяч в центре поля оказался на газоне, Евгений Турбин показал, что нужно играть дальше.

14' Конечно же в среднем темпе работают сегодня обе команды, другого футбола на групповом этапе Кубка России ждать трудно.

13' Егорычев разогнал атаку по правой половине поля и далее выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Бикфалви, Эрик в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Сочи" сыграли внимательно и перехватили мяч.

12' С левого фланга последовал заброс в центр штрафной площади "Урала", Ушатов сбросил мяч на правый угол штрафной, Маргасов попытался пробить по воротам, но попытка у Тимофея также не получилась.

11' Кравцов как раз сейчас получил мяч в радиусе штрафной площади, Кирилл хотел пробить по воротам, но у него поехала нога, в итоге момент был упущен.

10' В Екатеринбурге только что прошёл довольно сильный ливень, теперь футболисты могут пробовать чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

9' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Юшин!!! Игроки "Сочи" увлеклись атакой и за это были очень быстро наказаны. Из центра поля последовал отличный заброс к левому углу штрафной площади от Мишкича, Юшин в итоге вышел один на один с Джанаевым и выдержав паузу Александр отправил мяч в ближний угол ворот.

8' Бевеев с правого фланга выполнил слишком сильную передачу к правому углу штрафной площади на ход Гаджимурадову, мяч ушёл за лицевую линию поля.

7' Юрганов в центре поля огрел по ногам Гаджимурадова. Игроки "Урала" довольно быстро разыграли стандарт.

6' Болельщиков в Екатеринбурге на трибунах сегодня довольно мало, но сейчас на "Урал" и в чемпионате России ходят не очень активно.

5' Бевеев с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

4' Игроки "Урала" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у них пройти пока также не получается.

3' Ушатов в центре поля нарушил правила против Гаджимурадова. Игроки "Урала" довольно быстро разыграли стандарт.

2' Игроки "Сочи" забрали мяч под свой контроль, но пока создать что-то серьёзное в атаке у команды Вадима Гаранина не получается.