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История личных встреч
Торпедо Москва
ЦСКА Москва
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3
Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1
Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|0
|-
|0
|4.
|Краснодар
|0
|-
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Факел
|0
|-
|0
|4.
|Крылья Советов
|0
|-
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Оренбург
|0
|-
|0
|4.
|Динамо Москва
|0
|-
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Сочи
|0
|-
|0
|4.
|ЦСКА Москва
|0
|-
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Пари НН
|0
|-
|0
|4.
|Химки
|0
|-
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Зенит
|0
|-
|0
|4.
|Спартак Москва
|0
|-
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ростов
|0
|-
|0
|4.
|Ахмат
|0
|-
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Торпедо Москва
|0
|-
|0
|4.
|Урал
|0
|-
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
Прогнозы на матч Торпедо Москва - ЦСКА Москва
Исход игры
Торпедо Москва
6.9% (2)
Ничья
3.4% (1)
ЦСКА Москва
89.7% (26)
Тотал 2.5
Больше
58.62% (17)
Меньше
41.38% (12)
Обе команды забьют
Да
48.28% (14)
Нет
51.72% (15)
Популярный счёт
0:2 ЦСКА Москва
27.6% (8)
1:3 ЦСКА Москва
24.1% (7)
1:2 ЦСКА Москва
17.2% (5)
0:3 ЦСКА Москва
10.3% (3)
0:1 ЦСКА Москва
6.9% (2)
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