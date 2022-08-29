  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Путь команд РПЛ (групповой этап)
  4. РОССИЯ
  5. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок

2022-2023
Торпедо Москва
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 27
Торпедо Москва 7.4% (2)
X 3.7% (1)
ЦСКА Москва 88.9% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
ЦСКА Москва
5.20
4.15
1.67
Все Коэффициенты

История личных встреч

Торпедо Москва
ЦСКА Москва

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
3:0
ПЛ
0:2
ТМС
1:2
К
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
4:1
ТМС
1:2
К
0:2

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3
Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1
Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Локомотив Москва 0 - 0
4. Краснодар 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Факел 0 - 0
4. Крылья Советов 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оренбург 0 - 0
4. Динамо Москва 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сочи 0 - 0
4. ЦСКА Москва 0 - 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пари НН 0 - 0
4. Химки 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 0 - 0
4. Спартак Москва 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 - 0
4. Ахмат 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Торпедо Москва 0 - 0
4. Урал 0 - 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2022, осталось 2 дня 1 час 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 27
    Торпедо Москва 7.4% (2)
    X 3.7% (1)
    ЦСКА Москва 88.9% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    ЦСКА Москва
    5.20
    4.15
    1.67
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Торпедо Москва - ЦСКА Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Торпедо Москва - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Торпедо Москва
    6.9% (2)
    Ничья
    3.4% (1)
    ЦСКА Москва
    89.7% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.62% (17)
    Меньше
    41.38% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    48.28% (14)
    Нет
    51.72% (15)
    Популярный счёт
    0:2 ЦСКА Москва
    27.6% (8)
    1:3 ЦСКА Москва
    24.1% (7)
    1:2 ЦСКА Москва
    17.2% (5)
    0:3 ЦСКА Москва
    10.3% (3)
    0:1 ЦСКА Москва
    6.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Торпедо Москва
    ЦСКА Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     