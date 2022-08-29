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История личных встреч
Пари НН
Локомотив Москва
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1
Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0
Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|0
|-
|0
|4.
|Краснодар
|0
|-
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Факел
|0
|-
|0
|4.
|Крылья Советов
|0
|-
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Оренбург
|0
|-
|0
|4.
|Динамо Москва
|0
|-
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Сочи
|0
|-
|0
|4.
|ЦСКА Москва
|0
|-
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Пари НН
|0
|-
|0
|4.
|Химки
|0
|-
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Зенит
|0
|-
|0
|4.
|Спартак Москва
|0
|-
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ростов
|0
|-
|0
|4.
|Ахмат
|0
|-
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Торпедо Москва
|0
|-
|0
|4.
|Урал
|0
|-
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
Прогнозы на матч Пари НН - Локомотив Москва
Исход игры
Пари НН
11.5% (3)
Ничья
19.2% (5)
Локомотив Москва
69.2% (18)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (16)
Меньше
38.46% (10)
Обе команды забьют
Да
76.92% (20)
Нет
23.08% (6)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
50% (13)
1:1 Ничья
15.4% (4)
2:3 Локомотив Москва
7.7% (2)
1:0 Пари НН
7.7% (2)
0:2 Локомотив Москва
7.7% (2)
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