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РОССИЯ: Кубок

2022-2023
Пари НН
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 26
Пари НН 11.5% (3)
X 19.2% (5)
Локомотив Москва 69.2% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Локомотив Москва
3.58
3.58
2.13
Все Коэффициенты

История личных встреч

Пари НН
Локомотив Москва

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1
Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0
Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Локомотив Москва 0 - 0
4. Краснодар 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Факел 0 - 0
4. Крылья Советов 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оренбург 0 - 0
4. Динамо Москва 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сочи 0 - 0
4. ЦСКА Москва 0 - 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пари НН 0 - 0
4. Химки 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 0 - 0
4. Спартак Москва 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 - 0
4. Ахмат 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Торпедо Москва 0 - 0
4. Урал 0 - 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2022, осталось 2 дня 2 часа 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 26
    Пари НН 11.5% (3)
    X 19.2% (5)
    Локомотив Москва 69.2% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.58
    3.58
    2.13
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Пари НН - Локомотив Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Пари НН - Локомотив Москва

    Исход игры
    Пари НН
    11.5% (3)
    Ничья
    19.2% (5)
    Локомотив Москва
    69.2% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (16)
    Меньше
    38.46% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (20)
    Нет
    23.08% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    50% (13)
    1:1 Ничья
    15.4% (4)
    2:3 Локомотив Москва
    7.7% (2)
    1:0 Пари НН
    7.7% (2)
    0:2 Локомотив Москва
    7.7% (2)
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    Локомотив Москва
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