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  5. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок

2022-2023
Зенит
 
Позже
Факел
Прогнозы 28
Зенит 89.3% (25)
X 7.1% (2)
Факел 3.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Факел
1.25
6.45
12.50
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0
Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2
Факел
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1
Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Локомотив Москва 0 - 0
4. Краснодар 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Факел 0 - 0
4. Крылья Советов 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оренбург 0 - 0
4. Динамо Москва 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сочи 0 - 0
4. ЦСКА Москва 0 - 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пари НН 0 - 0
4. Химки 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 0 - 0
4. Спартак Москва 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 - 0
4. Ахмат 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Торпедо Москва 0 - 0
4. Урал 0 - 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2022, осталось 2 дня 3 часа 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 28
    Зенит 89.3% (25)
    X 7.1% (2)
    Факел 3.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Факел
    1.25
    6.45
    12.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Зенит - Факел онлайн

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    Прогнозы на матч Зенит - Факел

    Исход игры
    Зенит
    89.3% (25)
    Ничья
    7.1% (2)
    Факел
    3.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (13)
    Меньше
    50% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    34.62% (9)
    Нет
    65.38% (17)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    35.7% (10)
    3:0 Зенит
    17.9% (5)
    3:2 Зенит
    7.1% (2)
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    Зенит
    Факел
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