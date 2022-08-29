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  5. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок

2022-2023
Ахмат
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 26
Ахмат 80.8% (21)
X 11.5% (3)
Оренбург 7.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Оренбург
1.35
6.00
8.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ахмат
Оренбург

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0
Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1
Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2 Текстильщик - Оренбург 2:5 Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Локомотив Москва 0 - 0
4. Краснодар 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Факел 0 - 0
4. Крылья Советов 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оренбург 0 - 0
4. Динамо Москва 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сочи 0 - 0
4. ЦСКА Москва 0 - 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пари НН 0 - 0
4. Химки 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 0 - 0
4. Спартак Москва 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 - 0
4. Ахмат 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Торпедо Москва 0 - 0
4. Урал 0 - 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2022, осталось 2 дня 4 часа 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 26
    Ахмат 80.8% (21)
    X 11.5% (3)
    Оренбург 7.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Оренбург
    1.35
    6.00
    8.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ахмат - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Ахмат - Оренбург

    Исход игры
    Ахмат
    80% (20)
    Ничья
    12% (3)
    Оренбург
    8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.17% (13)
    Меньше
    45.83% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (14)
    Нет
    41.67% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    36% (9)
    1:0 Ахмат
    20% (5)
    2:0 Ахмат
    16% (4)
    1:1 Ничья
    8% (2)
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    Ахмат
    Оренбург
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