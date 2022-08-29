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РОССИЯ: Кубок

2022-2023
Ростов
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 31
Ростов 41.9% (13)
X 29% (9)
Динамо Москва 29% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Динамо Москва
2.86
3.54
2.71
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ростов
Динамо Москва

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

27 матчей

25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
7:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1
Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2
Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Локомотив Москва 0 - 0
4. Краснодар 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Факел 0 - 0
4. Крылья Советов 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оренбург 0 - 0
4. Динамо Москва 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сочи 0 - 0
4. ЦСКА Москва 0 - 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пари НН 0 - 0
4. Химки 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 0 - 0
4. Спартак Москва 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 - 0
4. Ахмат 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Торпедо Москва 0 - 0
4. Урал 0 - 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2022, осталось 2 дня 5 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Ростов 41.9% (13)
    X 29% (9)
    Динамо Москва 29% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Динамо Москва
    2.86
    3.54
    2.71
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ростов - Динамо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Ростов - Динамо Москва

    Исход игры
    Ростов
    43.3% (13)
    Ничья
    26.7% (8)
    Динамо Москва
    30% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    52% (13)
    Меньше
    48% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (18)
    Нет
    28% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    20% (6)
    2:1 Ростов
    16.7% (5)
    1:2 Динамо Москва
    13.3% (4)
    1:0 Ростов
    10% (3)
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    Динамо Москва
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