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История личных встреч
Ростов
Динамо Москва
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
27 матчей
25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1
Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2
Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|0
|-
|0
|4.
|Краснодар
|0
|-
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Факел
|0
|-
|0
|4.
|Крылья Советов
|0
|-
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Оренбург
|0
|-
|0
|4.
|Динамо Москва
|0
|-
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Сочи
|0
|-
|0
|4.
|ЦСКА Москва
|0
|-
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Пари НН
|0
|-
|0
|4.
|Химки
|0
|-
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Зенит
|0
|-
|0
|4.
|Спартак Москва
|0
|-
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ростов
|0
|-
|0
|4.
|Ахмат
|0
|-
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Торпедо Москва
|0
|-
|0
|4.
|Урал
|0
|-
|0
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
Прогнозы на матч Ростов - Динамо Москва
Исход игры
Ростов
43.3% (13)
Ничья
26.7% (8)
Динамо Москва
30% (9)
Тотал 2.5
Больше
52% (13)
Меньше
48% (12)
Обе команды забьют
Да
72% (18)
Нет
28% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
20% (6)
2:1 Ростов
16.7% (5)
1:2 Динамо Москва
13.3% (4)
1:0 Ростов
10% (3)
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