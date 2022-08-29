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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок

2022-2023
Тверь
 
Позже
Амкал
Прогнозы 35
Тверь 57.1% (20)
X 11.4% (4)
Амкал 31.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

Бомбардиры внутри турнира

Тверь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амкал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гасилин Алексей 1 1

Карточки

Тверь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амкал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маврин Александр 1 0
Киряков Сергей 1 0
Левшук Арсений 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тверь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торпедо Владимир - Тверь 1:0 Знамя Труда - Тверь 1:5 Тверь - Текстильщик 0:3 Муром - Тверь 1:0
Тверь - Чертаново 0:2 Динамо-2 Москва - Тверь 2:0 Тверь - Химик Дзержинск 2:0 Торпедо-2 Москва - Тверь 0:0 Локомотив-Казанка - Тверь 0:0 Тверь - Енисей-2 4:1 Муром - Тверь 2:0 Тверь - Волна Нижегородская область 0:0 Динамо-2 Москва - Тверь 0:3 Тверь - Шинник 1:2 Енисей-2 - Тверь 2:1 Тверь - Муром 0:0 Волна Нижегородская область - Тверь 2:7 Тверь - Динамо-2 Москва 3:2 Шинник - Тверь 2:2 Тверь - Локомотив-Казанка 0:0
Амкал
(3 матча)
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 поражение
Амкал - Зоркий 1:1 Динамо Москва - Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - Амкал 0:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тверь - Амкал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2022, осталось 1 день 21 час 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Тверь 57.1% (20)
    X 11.4% (4)
    Амкал 31.4% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Тверь - Амкал

    Исход игры
    Тверь
    55.6% (20)
    Ничья
    11.1% (4)
    Амкал
    33.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (13)
    Меньше
    55.17% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    55.17% (16)
    Нет
    44.83% (13)
    Популярный счёт
    1:0 Тверь
    22.2% (8)
    2:1 Тверь
    19.4% (7)
    1:2 Амкал
    13.9% (5)
    1:1 Ничья
    8.3% (3)
    2:0 Тверь
    5.6% (2)
    0:2 Амкал
    5.6% (2)
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