Бомбардиры внутри турнира
Тверь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Амкал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гасилин Алексей
|1
|1
Карточки
Тверь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Амкал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маврин Александр
|1
|0
|Киряков Сергей
|1
|0
|Левшук Арсений
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тверь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торпедо Владимир - Тверь 1:0 Знамя Труда - Тверь 1:5 Тверь - Текстильщик 0:3 Муром - Тверь 1:0
Тверь - Чертаново 0:2 Динамо-2 Москва - Тверь 2:0 Тверь - Химик Дзержинск 2:0 Торпедо-2 Москва - Тверь 0:0 Локомотив-Казанка - Тверь 0:0 Тверь - Енисей-2 4:1 Муром - Тверь 2:0 Тверь - Волна Нижегородская область 0:0 Динамо-2 Москва - Тверь 0:3 Тверь - Шинник 1:2 Енисей-2 - Тверь 2:1 Тверь - Муром 0:0 Волна Нижегородская область - Тверь 2:7 Тверь - Динамо-2 Москва 3:2 Шинник - Тверь 2:2 Тверь - Локомотив-Казанка 0:0
Амкал
(3 матча)
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 поражение
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Тверь - Амкал
Исход игры
Тверь
55.6% (20)
Ничья
11.1% (4)
Амкал
33.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (13)
Меньше
55.17% (16)
Обе команды забьют
Да
55.17% (16)
Нет
44.83% (13)
Популярный счёт
1:0 Тверь
22.2% (8)
2:1 Тверь
19.4% (7)
1:2 Амкал
13.9% (5)
1:1 Ничья
8.3% (3)
2:0 Тверь
5.6% (2)
0:2 Амкал
5.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!