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Польша: Экстракласса
2022-2023


Стадион:
Легия
3:2
Конец матча
Медзь
0'
0:1
2' Гол
Энрикес Анхело
0:2
14' Гол
Нарсинг Лусиано
1:2
20' Гол
Вшолек Павел
38' Желтая карточка
Младенович Филип
41' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
41' Желтая карточка
Домингес Максим
43' Желтая карточка
Энрикес Анхело
2:2
44' Гол
Младенович Филип
3:2
56' Гол
Младенович Филип
61' Желтая карточка
Гюлен Левент
78' Вторая желтая карточка
Энрикес Анхело
90'+8
1
Тобиаш
Кацпер
6
Йоханссон
Маттиас
8
Августиняк
Рафал
17
Навроцкий
Майк
25
Младенович
Филип
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
67
Капустка
Бартош
39
Росолек
Мацей
19
Карлитос
Карлос
1
Ленарчик
Павел
2
Хулио
Карлос
25
Миюшкович
Неманья
5
Гюлен
Левент
3
Матыня
Хуберт
19
Каччьябуэ
Жеронимо
8
Чука
Виктор
9
Нарсинг
Лусиано
10
Домингес
Максим
79
Кобачки
Олаф
7
Энрикес
Анхело
Легия
4-1-4-1
Медзь
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Медзь

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:2
Э
2:0
Э
1:4
КП
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Младенович Филип 3 0.3
Вшолек Павел 3 (1) 0.3
Мучи Эрнест 2 0.2
Капустка Бартош 1 0.1
Жозуэ Филипе 1 (1) 0.1
Йоханссон Маттиас 1 0.1
Роуз Линдси 1 0.1
Карлитос Карлос 1 0.1
Августиняк Рафал 1 0.1
Пих Роберт 0 0
Баку Макана 0 0
Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 5 (2) 0.56
Нарсинг Лусиано 2 0.22
Кобачки Олаф 1 0.11
Чука Виктор 1 0.11
Слива Мацей 1 0.11
Santiago Naveda 1 0.11
Домингес Максим 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Матыня Хуберт 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 4 0
Жозуэ Филипе 4 0
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Младенович Филип 3 0
Капустка Бартош 3 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Харатин Игорь 1 0
Слиш Бартош 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Баку Макана 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрикес Анхело 2 1
Матыня Хуберт 2 1
Миюшкович Неманья 2 1
Хулио Карлос 3 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Домингес Максим 2 0
Гюлен Левент 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Кобачки Олаф 2 0
Santiago Naveda 0 1
Матушек Шимон 1 0
Ауртенече Йон 1 0
Чука Виктор 1 0
Обиета Колдо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
67%
1
20%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
3
25%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
6
46%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ракув - Легия 4:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1
Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1
Медзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1
Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1 Медзь - Корона Кельце 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 10 6 2 2 14 - 13 20
2. Висла Плоцк 9 5 2 2 20 - 10 17
3. Погонь Щецин 9 5 2 2 15 - 10 17
4. Ракув 8 5 1 2 15 - 9 16
5. Радомьяк Радом 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Видзев Лодзь 9 4 1 4 11 - 10 13
7. Сталь Мелец 9 4 1 4 12 - 14 13
8. Краковия 9 4 1 4 11 - 8 13
9. Шлёнск 10 3 4 3 9 - 13 13
10. Ягеллония 9 3 3 3 13 - 10 12
11. Лех 8 3 2 3 10 - 9 11
12. Пяст 9 3 2 4 11 - 11 11
13. Варта Познань 9 3 2 4 8 - 11 11
14. Корона Кельце 9 3 2 4 11 - 11 11
15. Гурник Забже 8 2 4 2 12 - 12 10
16. Заглембе Любин 9 2 4 3 6 - 10 10
17. Медзь 9 1 2 6 11 - 18 5
18. Лехия Гданьск 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Легия 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Погонь Щецин 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Висла Плоцк 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Ягеллония 5 3 0 2 9 - 5 9
7. Шлёнск 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Пяст 4 2 1 1 7 - 3 7
9. Радомьяк Радом 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
11. Лех 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Видзев Лодзь 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Гурник Забже 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Медзь 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Легия 5 2 1 2 4 - 9 7
3. Корона Кельце 5 2 1 2 6 - 6 7
4. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Видзев Лодзь 5 2 1 2 4 - 4 7
6. Висла Плоцк 5 2 1 2 10 - 7 7
7. Заглембе Любин 5 2 1 2 4 - 7 7
8. Погонь Щецин 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Сталь Мелец 5 2 0 3 7 - 12 6
10. Гурник Забже 3 1 2 0 6 - 3 5
11. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
12. Лех 3 1 2 0 6 - 3 5
13. Пяст 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Краковия 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 6 - 13 3
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 8 (2)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 5 (2)
Ягеллония Имас Хесус 5 (1)
Медзь Энрикес Анхело 7
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Шлёнск Ольсен Патрик 4
Легия Енджейчик Артур 4
Ягеллония Цэру Богдан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Легия 3:2 Медзь онлайн

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