Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
0'
0:1
2' ГолЭнрикес Анхело
0:2
14' ГолНарсинг Лусиано
1:2
20' ГолВшолек Павел
38' Желтая карточкаМладенович Филип
41' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
41' Желтая карточкаДомингес Максим
43' Желтая карточкаЭнрикес Анхело
2:2
44' ГолМладенович Филип
3:2
56' ГолМладенович Филип
61' Желтая карточкаГюлен Левент
78' Вторая желтая карточкаЭнрикес Анхело
90'+8
Ход матча
2'
14'
20'
1:2
38'
41'
41'
43'
44'
2:2
56'
3:2
61'
78'
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кобачки ОлафПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Слива МацейПолузащитник
-
59 Лехаир МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
Главный тренер: Лободзиньский Войцех
История личных встреч
Легия
Медзь
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Младенович Филип
|3
|0.3
|Вшолек Павел
|3 (1)
|0.3
|Мучи Эрнест
|2
|0.2
|Капустка Бартош
|1
|0.1
|Жозуэ Филипе
|1 (1)
|0.1
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.1
|Роуз Линдси
|1
|0.1
|Карлитос Карлос
|1
|0.1
|Августиняк Рафал
|1
|0.1
|Пих Роберт
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|5 (2)
|0.56
|Нарсинг Лусиано
|2
|0.22
|Кобачки Олаф
|1
|0.11
|Чука Виктор
|1
|0.11
|Слива Мацей
|1
|0.11
|Santiago Naveda
|1
|0.11
|Домингес Максим
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Матыня Хуберт
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|4
|0
|Жозуэ Филипе
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Младенович Филип
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрикес Анхело
|2
|1
|Матыня Хуберт
|2
|1
|Миюшкович Неманья
|2
|1
|Хулио Карлос
|3
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Домингес Максим
|2
|0
|Гюлен Левент
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Кобачки Олаф
|2
|0
|Santiago Naveda
|0
|1
|Матушек Шимон
|1
|0
|Ауртенече Йон
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Обиета Колдо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
67%
1
20%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
3
25%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
6
46%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ракув - Легия 4:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1
Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1
Медзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1
Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2 Медзь - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Медзь 0:1 Медзь - Корона Кельце 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|10
|6
|2
|2
|14 - 13
|20
|2.
|Висла Плоцк
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|3.
|Погонь Щецин
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|4.
|Ракув
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Видзев Лодзь
|9
|4
|1
|4
|11 - 10
|13
|7.
|Сталь Мелец
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|8.
|Краковия
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|9.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|10.
|Ягеллония
|9
|3
|3
|3
|13 - 10
|12
|11.
|Лех
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|12.
|Пяст
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|13.
|Варта Познань
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Корона Кельце
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|15.
|Гурник Забже
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|16.
|Заглембе Любин
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|17.
|Медзь
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Погонь Щецин
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Ягеллония
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|11.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|3.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|4.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|6.
|Висла Плоцк
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|7.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|8.
|Погонь Щецин
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Сталь Мелец
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|10.
|Гурник Забже
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Лех
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|13.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Ягеллония
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|5 (1)
|Медзь
|Энрикес Анхело
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|4
|Легия
|Енджейчик Артур
|4
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|4