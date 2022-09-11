Стадион: Profertil Arena Hartberg
0:3
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаЗоннляйтнер Марио
10' Желтая карточкаХолланд Джеймс
0:1
24' ГолГрубер Андреас
0:2
57' ГолДжукич Александар
0:3
68' Гол в свои воротаThomas Kofler
71' Желтая карточкаХускович Муарем
90'+4
Ход матча
10'
24'
57'
68'
0:3
71'
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
10
Альмог
Эйлон
30
Пэйнтсил
Сет
20
Мюль
Лукас
4
Эль-Шеви
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Альмог ЭйлонПолузащитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
-
39 Кривак РенеНападающий
- Нападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
-
4 Эль-ШевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Хартберг
Аустрия Вена
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афдияй Донис
|2
|0.29
|Тадич Дарио
|2 (1)
|0.29
|Айдын Окан
|1
|0.14
|Альмог Эйлон
|1
|0.14
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|3
|0.38
|Табакович Харис
|2
|0.25
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.25
|Джукич Александар
|2
|0.25
|Фитц Доминик
|1
|0.13
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.13
|Джуричин Марко
|1
|0.13
|Фишер Манфред
|1
|0.13
|Келес Джан
|1
|0.13
|Тейгль Георг
|0
|0
|Мартинс Марвин
|0
|0
|Хускович Муарем
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matija Horvat
|2
|1
|Фаркаш Патрик
|2
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|1
|1
|Тейгль Георг
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Фитц Доминик
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3
Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|ЛАСК
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|3.
|Штурм
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Аустрия Лустенау
|8
|3
|3
|2
|12 - 14
|12
|5.
|Аустрия Вена
|8
|3
|3
|2
|15 - 14
|12
|6.
|Рапид Вена
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|8.
|Вольфсбергер
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|10.
|Хартберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Альтах
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|ЛАСК
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Штурм
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Аустрия Лустенау
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|Хартберг
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|Аустрия Вена
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Альтах
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вольфсбергер
|4
|0
|1
|3
|6 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|2.
|ЛАСК
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|4.
|Вольфсбергер
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Штурм
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Аустрия Лустенау
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|10.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Рид
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
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|ЛАСК
|Любичич Марин
|6 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|5 (3)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Прица Тим
|7 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Фернандо Педро
|5 (3)
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|5
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|4