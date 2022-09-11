  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
Хартберг
0:3
Конец матча
Аустрия Вена
0'
7' Желтая карточка
Зоннляйтнер Марио
10' Желтая карточка
Холланд Джеймс
0:1
24' Гол
Грубер Андреас
0:2
57' Гол
Джукич Александар
0:3
68' Гол в свои ворота
Thomas Kofler
71' Желтая карточка
Хускович Муарем
90'+4
35
Заллингер
Рафаэль
29
Фаркаш
Патрик
16
Зоннляйтнер
Марио
5
Гольнер
Манфред
27
Thomas
Kofler
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
33
Фризер
Доминик
8
Фадингер
Лукас
10
Альмог
Эйлон
30
Пэйнтсил
Сет
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
20
Мюль
Лукас
3
Галвао
Лукас
4
Эль-Шеви
23
Браунёдер
Маттиас
8
Холланд
Джеймс
17
Грубер
Андреас
30
Фишер
Манфред
77
Джукич
Александар
36
Фитц
Доминик
Хартберг
4-2-3-1
Аустрия Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Хартберг
Аустрия Вена

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:0
Б
3:4
БE
0:3
ББЗВ
3:1
ББЗВ
1:0
Б
0:1
К
5:3
Б
2:1
БОМВЛЕ
0:0
БОМВЛЕ
2:3
ТМК
1:0
Б
5:0
Б
2:2
Б
4:2
Б
0:1
ТМК
0:3
КА
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 2 0.29
Тадич Дарио 2 (1) 0.29
Айдын Окан 1 0.14
Альмог Эйлон 1 0.14
Фаркаш Патрик 0 0
Штурм Филипп 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 3 0.38
Табакович Харис 2 0.25
Ранфтль Райнхольд 2 0.25
Джукич Александар 2 0.25
Фитц Доминик 1 0.13
Браунёдер Маттиас 1 0.13
Джуричин Марко 1 0.13
Фишер Манфред 1 0.13
Келес Джан 1 0.13
Тейгль Георг 0 0
Мартинс Марвин 0 0
Хускович Муарем 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matija Horvat 2 1
Фаркаш Патрик 2 0
Свете Рене 2 0
Хайль Юрген 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Штурм Филипп 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 1 1
Тейгль Георг 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Фитц Доминик 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Джуричин Марко 1 0
Табакович Харис 1 0
Фишер Манфред 1 0
Келес Джан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3
Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 0 1 21 - 3 21
2. ЛАСК 8 5 3 0 18 - 7 18
3. Штурм 0:0 8 3 4 1 10 - 5 13
4. Аустрия Лустенау 8 3 3 2 12 - 14 12
5. Аустрия Вена 8 3 3 2 15 - 14 12
6. Рапид Вена 7 3 1 3 7 - 8 10
7. Аустрия Клагенфурт 0:0 8 2 3 3 11 - 14 9
8. Вольфсбергер 8 2 2 4 15 - 18 8
9. Сваровски Тироль 8 2 2 4 9 - 13 8
10. Хартберг 7 2 1 4 6 - 12 7
11. Рид 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Альтах 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 9 - 1 12
2. ЛАСК 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Штурм 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
4. Аустрия Лустенау 4 2 1 1 7 - 9 7
5. Хартберг 4 2 0 2 4 - 6 6
6. Аустрия Вена 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Аустрия Клагенфурт 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
8. Сваровски Тироль 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Альтах 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Рид 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вольфсбергер 4 0 1 3 6 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 12 - 2 9
2. ЛАСК 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Аустрия Вена 5 2 1 2 10 - 10 7
4. Вольфсбергер 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Штурм 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Рапид Вена 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Аустрия Лустенау 4 1 2 1 5 - 5 5
8. Аустрия Клагенфурт 0:0 4 1 1 2 7 - 10 4
9. Сваровски Тироль 4 1 0 3 4 - 7 3
10. Хартберг 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Рид 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 6 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 5 (3)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Сваровски Тироль Прица Тим 7 (1)
Ред Булл Зальцбург Фернандо Педро 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
ЛАСК Йовичич Бранко 5
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Штурм Газибегович Юсуф 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Хартберг 0:3 Аустрия Вена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     