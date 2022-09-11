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Австрия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
Аустрия Лустенау
0:1
Второй тайм: 58'
ЛАСК
0'
0:1
23' Гол
Накамура Кейто
30' Желтая карточка
Стойкович Филип

Ход матча

23'
0:1
Накамура Кейто
(Кулурис Эфтимос)
30'
 
Стойкович Филип
Лучшие коэффициенты
Аустрия Лустенау
Ничья
ЛАСК
6.30
6.25
6.80
Все Коэффициенты
27
Domenik
Schierl
7
Fabian
Gmeiner
31
Маак
Маттиас
5
Югоне
Жан
12
Гуэнуш
Хаким
23
Pius
Grabher
8
Тюркмен
Джем
28
Оливейра
Андерсон
10
Тейшейра
Брайан
22
Yadaly
Diaby
20
Lukas
Fridrikas
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
18
Йовичич
Бранко
8
Михорль
Петер
27
Гойгингер
Томас
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
20
Кулурис
Эфтимос
Аустрия Лустенау
4-2-3-1
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Лустенау
ЛАСК

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:4
ЭЛ
3:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
0:2
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
1:2
ЭЛ
3:2
ЭЛ
3:1
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:1
ЭЛ
0:3
ЭЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Андерсон 3 0.38
Тейшейра Брайан 2 0.25
Lukas Fridrikas 2 0.25
Stefano Surdanovic 1 0.13
Anthony Schmid 1 0.13
Маак Маттиас 1 0.13
Michael Cheukoua 1 0.13
Fabian Gmeiner 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 6 0.75
Накамура Кейто 5 0.63
Гойгингер Томас 3 0.38
Цуль Роберт 1 0.13
Кулурис Эфтимос 1 0.13
Хорват Саша 1 0.13
Йовичич Бранко 1 0.13
Стойкович Филип 0 0
Михорль Петер 0 0
Реннер Рене 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 3 0
Stefano Surdanovic 1 1
Оливейра Андерсон 1 0
Domenik Schierl 1 0
Lukas Fridrikas 1 0
Гуэнуш Хаким 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 4 0
Любичич Марин 1 1
Михорль Петер 1 1
Реннер Рене 2 0
Цуль Роберт 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Стойкович Филип 1 0
Шлагер Александер 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
9%
4
24%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
2
18%
2
12%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
23%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Винер - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2
Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Дорнбирнер - Аустрия Лустенау 0:5 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Аустрия Лустенау - Виль 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена-2 4:0 Хорн - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс - Аустрия Лустенау 1:1 Капфенберг - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 4:0 Джуниорс ОО - Аустрия Лустенау 0:1
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1
ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 0 1 21 - 3 21
2. ЛАСК 1:0 8 6 2 0 18 - 6 20
3. Штурм 7 3 3 1 10 - 5 12
4. Аустрия Вена 2:0 8 3 3 2 14 - 14 12
5. Аустрия Лустенау 0:1 8 3 2 3 11 - 14 11
6. Рапид Вена 7 3 1 3 7 - 8 10
7. Аустрия Клагенфурт 7 2 2 3 11 - 14 8
8. Вольфсбергер 8 2 2 4 15 - 18 8
9. Сваровски Тироль 8 2 2 4 9 - 13 8
10. Хартберг 0:2 7 2 1 4 6 - 11 7
11. Рид 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Альтах 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 9 - 1 12
2. ЛАСК 1:0 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Штурм 4 2 1 1 6 - 2 7
4. Аустрия Лустенау 0:1 4 2 0 2 6 - 9 6
5. Хартберг 0:2 4 2 0 2 4 - 5 6
6. Аустрия Вена 2:0 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Сваровски Тироль 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Аустрия Клагенфурт 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Альтах 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Рид 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вольфсбергер 4 0 1 3 6 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 1:0 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 12 - 2 9
3. Аустрия Вена 2:0 5 2 1 2 9 - 10 7
4. Вольфсбергер 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Рапид Вена 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Штурм 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Аустрия Лустенау 0:1 4 1 2 1 5 - 5 5
8. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 7 - 10 4
9. Сваровски Тироль 4 1 0 3 4 - 7 3
10. Хартберг 0:2 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Рид 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 6 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 5 (3)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Сваровски Тироль Прица Тим 7 (1)
Ред Булл Зальцбург Фернандо Педро 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
ЛАСК Йовичич Бранко 4
Штурм Газибегович Юсуф 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Стойкович Филип получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Накамура Кейто бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Лустенау
Ничья
ЛАСК
6.30
6.25
6.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Лустенау 0:1 ЛАСК онлайн

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ЛАСК
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