Стадион: Planet Pure Stadium
0:1
Второй тайм: 58'
Ход матча
23'
30'
31
Маак
Маттиас
12
Гуэнуш
Хаким
23
Pius
Grabher
22
Yadaly
Diaby
10
Цуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
-
12 Гуэнуш ХакимЗащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Yadaly DiabyПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хелак АммарВратарь
-
-
35 Adriel
-
-
-
-
-
Главный тренер: Markus Mader
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Аустрия Лустенау
ЛАСК
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Андерсон
|3
|0.38
|Тейшейра Брайан
|2
|0.25
|Lukas Fridrikas
|2
|0.25
|Stefano Surdanovic
|1
|0.13
|Anthony Schmid
|1
|0.13
|Маак Маттиас
|1
|0.13
|Michael Cheukoua
|1
|0.13
|Fabian Gmeiner
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|6
|0.75
|Накамура Кейто
|5
|0.63
|Гойгингер Томас
|3
|0.38
|Цуль Роберт
|1
|0.13
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.13
|Хорват Саша
|1
|0.13
|Йовичич Бранко
|1
|0.13
|Стойкович Филип
|0
|0
|Михорль Петер
|0
|0
|Реннер Рене
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|3
|0
|Stefano Surdanovic
|1
|1
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Domenik Schierl
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Гуэнуш Хаким
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Любичич Марин
|1
|1
|Михорль Петер
|1
|1
|Реннер Рене
|2
|0
|Цуль Роберт
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Стойкович Филип
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
9%
4
24%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
2
18%
2
12%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
23%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Винер - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2
Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Дорнбирнер - Аустрия Лустенау 0:5 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Аустрия Лустенау - Виль 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена-2 4:0 Хорн - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс - Аустрия Лустенау 1:1 Капфенберг - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Дорнбирн 4:0 Джуниорс ОО - Аустрия Лустенау 0:1
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1
ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|ЛАСК
|1:0
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|Штурм
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|4.
|Аустрия Вена
|2:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|5.
|Аустрия Лустенау
|0:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|6.
|Рапид Вена
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|8.
|Вольфсбергер
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|10.
|Хартберг
|0:2
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Альтах
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|ЛАСК
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Аустрия Лустенау
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|5.
|Хартберг
|0:2
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|Аустрия Вена
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Альтах
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вольфсбергер
|4
|0
|1
|3
|6 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|3.
|Аустрия Вена
|2:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|4.
|Вольфсбергер
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Штурм
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Аустрия Лустенау
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|10.
|Хартберг
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Рид
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
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|ЛАСК
|Любичич Марин
|6 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|5 (3)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Прица Тим
|7 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Фернандо Педро
|5 (3)
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|4
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|4