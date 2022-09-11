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Австрия: Бундеслига
2022-2023


Стадион:
Аустрия Клагенфурт
0:0
Второй тайм: 68'
Штурм
0'
12' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
27' Желтая карточка
Хирлендер Штефан
45' Желтая карточка
Nicolas Wimmer
47' Желтая карточка
Прасс Александр
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
37
Nicolas
Wimmer
31
Thorsten
Mahrer
6
Maximiliano
Moreira
14
Christopher
Cvetko
20
Бенателли
Рико
19
Andy
Irving
9
Sinan
Karweina
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
27
Зибенхандль
Йорг
24
Инголич
Сандро
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
11
Саркария
Манприт
9
Айети
Альбиан
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Штурм

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
6.3%
43.7%
8 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

БЧГ
1:2
БЧГ
3:1
Б
0:3
Б
2:1
ТМК
2:0
К
2:4
ТМК
2:1
РЛЦ
2:3
РЛЦ
4:0
РЛЦ
1:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 4 0.5
Nicolas Wimmer 2 (1) 0.25
Арвайлер Йонас 2 0.25
Ридер Флориан 1 0.13
Andy Irving 1 (1) 0.13
Christopher Cvetko 1 0.13
Верницниг Кристофер 0 0
Бенателли Рико 0 0
Блауэнштайнер Микаэль 0 0
Sinan Karweina 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 3 0.38
Эмега Эмануэль 2 0.25
Саркария Манприт 1 0.13
Вютрих Грегори 1 0.13
Ланг Кристоф 1 0.13
Вельс Моритц 1 0.13
Хорват Томи 1 (1) 0.13
Прасс Александр 0 0
Демаку Весель 0 0
Данте Амаду 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинк Маркус 2 0
Бенателли Рико 2 0
Kosmas Gezos 2 0
Thorsten Mahrer 2 0
Nicolas Wimmer 2 0
Ридер Флориан 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Sinan Karweina 1 0
Nikola Djoric 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 3 1
Газибегович Юсуф 4 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Прасс Александр 3 0
Хирлендер Штефан 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Шнегг Давид 1 0
Демаку Весель 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

10
2
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
1
10%
1
50%
76-90

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
3
30%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
29%
1
20%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
2
14%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0
Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6
Штурм
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2
Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 0 1 21 - 3 21
2. ЛАСК 8 5 3 0 18 - 7 18
3. Штурм 0:0 8 3 4 1 10 - 5 13
4. Аустрия Лустенау 8 3 3 2 12 - 14 12
5. Аустрия Вена 8 3 3 2 15 - 14 12
6. Рапид Вена 7 3 1 3 7 - 8 10
7. Аустрия Клагенфурт 0:0 8 2 3 3 11 - 14 9
8. Вольфсбергер 8 2 2 4 15 - 18 8
9. Сваровски Тироль 8 2 2 4 9 - 13 8
10. Хартберг 7 2 1 4 6 - 12 7
11. Рид 8 1 2 5 4 - 11 5
12. Альтах 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 9 - 1 12
2. ЛАСК 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Штурм 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
4. Аустрия Лустенау 4 2 1 1 7 - 9 7
5. Хартберг 4 2 0 2 4 - 6 6
6. Аустрия Вена 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Аустрия Клагенфурт 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
8. Сваровски Тироль 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Альтах 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Рид 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вольфсбергер 4 0 1 3 6 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 12 - 2 9
2. ЛАСК 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Аустрия Вена 5 2 1 2 10 - 10 7
4. Вольфсбергер 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Штурм 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Рапид Вена 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Аустрия Лустенау 4 1 2 1 5 - 5 5
8. Аустрия Клагенфурт 0:0 4 1 1 2 7 - 10 4
9. Сваровски Тироль 4 1 0 3 4 - 7 3
10. Хартберг 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Рид 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 6 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 5 (3)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Сваровски Тироль Прица Тим 7 (1)
Ред Булл Зальцбург Фернандо Педро 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
ЛАСК Йовичич Бранко 5
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Штурм Газибегович Юсуф 4
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Nicolas Wimmer получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Хирлендер Штефан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Горенц-Станкович Йон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Штурм
6.25
3.83
2.33
Все Коэффициенты
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