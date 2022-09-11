Стадион: Вёртерзе-Штадион
0:0
Второй тайм: 68'
0'
12' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
27' Желтая карточкаХирлендер Штефан
45' Желтая карточкаNicolas Wimmer
47' Желтая карточкаПрасс Александр
Ход матча
19
Andy
Irving
32
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Штурм
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
6.3%
43.7%
8 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|4
|0.5
|Nicolas Wimmer
|2 (1)
|0.25
|Арвайлер Йонас
|2
|0.25
|Ридер Флориан
|1
|0.13
|Andy Irving
|1 (1)
|0.13
|Christopher Cvetko
|1
|0.13
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|Sinan Karweina
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.38
|Эмега Эмануэль
|2
|0.25
|Саркария Манприт
|1
|0.13
|Вютрих Грегори
|1
|0.13
|Ланг Кристоф
|1
|0.13
|Вельс Моритц
|1
|0.13
|Хорват Томи
|1 (1)
|0.13
|Прасс Александр
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинк Маркус
|2
|0
|Бенателли Рико
|2
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|Nicolas Wimmer
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Менцель Филлип
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
|Nikola Djoric
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|3
|1
|Газибегович Юсуф
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
10
2
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
4
40%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
1
10%
1
50%
76-90
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
3
30%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
29%
1
20%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
2
14%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0
Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6
Штурм
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2
Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Рёфикс Рётис - Штурм 0:6 Штурм - Галатасарай 2:1 Штурм - Зброёвка 0:0 Фюрстенфельд - Штурм 2:3 Штурм - Вайц 1:2 Штурм - Блау-Вайс 1:1 Штурм - Лиферинг 0:0 Штурм - Дойчландсбергер 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|0
|1
|21 - 3
|21
|2.
|ЛАСК
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|3.
|Штурм
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Аустрия Лустенау
|8
|3
|3
|2
|12 - 14
|12
|5.
|Аустрия Вена
|8
|3
|3
|2
|15 - 14
|12
|6.
|Рапид Вена
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|8.
|Вольфсбергер
|8
|2
|2
|4
|15 - 18
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|10.
|Хартберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|12.
|Альтах
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|ЛАСК
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Штурм
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|Аустрия Лустенау
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|Хартберг
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|Аустрия Вена
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Альтах
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вольфсбергер
|4
|0
|1
|3
|6 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|2.
|ЛАСК
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|4.
|Вольфсбергер
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Штурм
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Аустрия Лустенау
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|10.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Рид
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
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|ЛАСК
|Любичич Марин
|6 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|5 (3)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Прица Тим
|7 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Фернандо Педро
|5 (3)
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|5
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|4