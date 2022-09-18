Тур: 9 Стадион: Дженерали Арена
3:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаГалвао Лукас
1:0
27' ГолГрубер Андреас
2:0
47' ГолФитц Доминик
62' Желтая карточкаМоншайн Кристоф
3:0
68' ГолКелес Джан
86' Желтая карточкаJosef Weberbauer
90'+3
Ход матча
24'
27'
1:0
47'
2:0
62'
68'
3:0
86'
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
19
Julian
Turi
24
Tin
Plavotic
66
David
Ungar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Полузащитник
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Matteo Meisl
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Julian TuriЗащитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
-
66 David UngarПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
26 Jonas Mayer
-
Главный тренер: Christian Heinle
История личных встреч
Аустрия Вена
Рид
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.3%
36.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
22 победы 6 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед
46 матчей
54.3%
23.9%
21.8%
25 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
41.3%
47.8%
10.9%
19 побед 22 ничьи 5 побед
Второй тайм
47.8%
21.7%
30.5%
22 победы 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|4
|0.44
|Фитц Доминик
|2
|0.22
|Табакович Харис
|2
|0.22
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.22
|Джукич Александар
|2
|0.22
|Келес Джан
|2
|0.22
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.11
|Фишер Манфред
|1
|0.11
|Джуричин Марко
|1
|0.11
|Тейгль Георг
|0
|0
|Мартинс Марвин
|0
|0
|Хускович Муарем
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tin Plavotic
|1
|0.11
|Висмейер Юлиан
|1
|0.11
|Philipp Pomer
|1
|0.11
|Моншайн Кристоф
|1 (1)
|0.11
|Michael Martin
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|2
|1
|Тейгль Георг
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Фитц Доминик
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leo Mikic
|2
|2
|Лакнер Маркус
|2
|1
|Цигль Марсель
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|David Ungar
|1
|1
|Моншайн Кристоф
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Michael Martin
|2
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Josef Weberbauer
|1
|0
|Denizcan Cosgun
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
3
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
18
4
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
25%
16-30
2
11%
1
25%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
2
50%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
7%
3
21%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
4
29%
4
29%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2
Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2
Рид
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 ЛАСК - Рид 1:1 ВСГ Герта Велс - Рид 2:4 Хартберг - Рид 2:0
Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|9
|7
|1
|1
|22 - 4
|22
|2.
|ЛАСК
|9
|5
|3
|1
|19 - 11
|18
|3.
|Штурм
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|4.
|Аустрия Вена
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|5.
|Аустрия Лустенау
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|6.
|Вольфсбергер
|9
|3
|2
|4
|18 - 19
|11
|7.
|Рапид Вена
|1:1
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|15 - 17
|11
|9.
|Сваровски Тироль
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|10.
|Хартберг
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|11.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|4 - 14
|5
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|ЛАСК
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|4.
|Аустрия Вена
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Аустрия Лустенау
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|6.
|Хартберг
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Вольфсбергер
|5
|1
|1
|3
|9 - 13
|4
|9.
|Рапид Вена
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|2.
|ЛАСК
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Штурм
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|1
|2
|11 - 11
|7
|6.
|Вольфсбергер
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|Рапид Вена
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|Хартберг
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|11.
|Рид
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
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|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|6 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Прица Тим
|7 (1)
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|5
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3
|Аустрия Лустенау
|Pius Grabher
|4