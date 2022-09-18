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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 9 Стадион:
Аустрия Вена
3:0
Конец матча
Рид
0'
24' Желтая карточка
Галвао Лукас
1:0
27' Гол
Грубер Андреас
2:0
47' Гол
Фитц Доминик
62' Желтая карточка
Моншайн Кристоф
3:0
68' Гол
Келес Джан
86' Желтая карточка
Josef Weberbauer
90'+3
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
20
Мюль
Лукас
3
Галвао
Лукас
66
Мартинс
Марвин
9
Хускович
Муарем
23
Браунёдер
Маттиас
17
Грубер
Андреас
30
Фишер
Манфред
77
Джукич
Александар
36
Фитц
Доминик
1
Радлингер
Самуэль
19
Julian
Turi
6
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
10
Висмейер
Юлиан
66
David
Ungar
17
Philipp
Pomer
4
Цигль
Марсель
7
Моншайн
Кристоф
9
Шаби
Сейфедин
25
Кронбергер
Лука
Аустрия Вена
4-2-3-1
Рид
3-4-3

История личных встреч

Аустрия Вена
Рид

30 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.3%
36.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
22 победы 6 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 14 побед

46 матчей

54.3%
23.9%
21.8%
25 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

41.3%
47.8%
10.9%
19 побед 22 ничьи 5 побед

Второй тайм

47.8%
21.7%
30.5%
22 победы 10 ничьих 14 побед

История матчей

Б
4:1
Б
2:1
ББЗВ
3:2
ББЗВ
2:2
Б
0:1
Б
2:1
ТМК
3:2
Б
3:0
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:5
Б
3:1
Б
4:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:3
КА
1:3
Б
3:1
Б
1:3
Б
6:1
Б
0:1
КА
2:0
Б(M
2:0
Б(M
2:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
2:1
Б(M
0:1
Б(M
2:0
Б(M
0:1
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
3:1
Б(M
3:1
Б(M
3:1
Б(M
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 4 0.44
Фитц Доминик 2 0.22
Табакович Харис 2 0.22
Ранфтль Райнхольд 2 0.22
Джукич Александар 2 0.22
Келес Джан 2 0.22
Браунёдер Маттиас 1 0.11
Фишер Манфред 1 0.11
Джуричин Марко 1 0.11
Тейгль Георг 0 0
Мартинс Марвин 0 0
Хускович Муарем 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 1 0.11
Висмейер Юлиан 1 0.11
Philipp Pomer 1 0.11
Моншайн Кристоф 1 (1) 0.11
Michael Martin 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 2 1
Тейгль Георг 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Фитц Доминик 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Джуричин Марко 1 0
Табакович Харис 1 0
Фишер Манфред 1 0
Келес Джан 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leo Mikic 2 2
Лакнер Маркус 2 1
Цигль Марсель 3 0
Tin Plavotic 1 1
David Ungar 1 1
Моншайн Кристоф 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Michael Martin 2 0
Нутц Штефан 1 0
Josef Weberbauer 1 0
Denizcan Cosgun 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
3
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

18
4
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
25%
16-30
2
11%
1
25%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
2
50%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
7%
3
21%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
4
29%
4
29%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2
Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2
Рид
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 ЛАСК - Рид 1:1 ВСГ Герта Велс - Рид 2:4 Хартберг - Рид 2:0
Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 9 7 1 1 22 - 4 22
2. ЛАСК 9 5 3 1 19 - 11 18
3. Штурм 9 5 3 1 14 - 5 18
4. Аустрия Вена 9 4 3 2 18 - 14 15
5. Аустрия Лустенау 9 3 3 3 12 - 16 12
6. Вольфсбергер 9 3 2 4 18 - 19 11
7. Рапид Вена 1:1 8 3 2 3 8 - 9 11
8. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 15 - 17 11
9. Сваровски Тироль 9 3 2 4 13 - 14 11
10. Хартберг 8 2 1 5 7 - 15 7
11. Рид 9 1 2 6 4 - 14 5
12. Альтах 9 1 2 6 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 5 4 1 0 10 - 2 13
2. ЛАСК 5 3 1 1 11 - 8 10
3. Штурм 5 3 1 1 8 - 2 10
4. Аустрия Вена 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Аустрия Лустенау 4 2 1 1 7 - 9 7
6. Хартберг 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Сваровски Тироль 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Вольфсбергер 5 1 1 3 9 - 13 4
9. Рапид Вена 1:1 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Рид 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Альтах 5 1 1 3 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 4 3 0 1 12 - 2 9
2. ЛАСК 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Штурм 4 2 2 0 6 - 3 8
4. Аустрия Вена 5 2 1 2 10 - 10 7
5. Аустрия Клагенфурт 5 2 1 2 11 - 11 7
6. Вольфсбергер 4 2 1 1 9 - 6 7
7. Рапид Вена 1:1 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Сваровски Тироль 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Аустрия Лустенау 5 1 2 2 5 - 7 5
10. Хартберг 4 0 1 3 3 - 9 1
11. Рид 5 0 1 4 1 - 8 1
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
ЛАСК Любичич Марин 6 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Сваровски Тироль Прица Тим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
ЛАСК Йовичич Бранко 5
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Аустрия Лустенау Pius Grabher 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Грубер Андреас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      24'
      Галвао Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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