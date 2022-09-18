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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 9 Стадион:
Ред Булл Зальцбург
1:1
Перерыв
Рапид Вена
0'
1:0
1' Гол
Сеско Бенджамин
1:1
21' Гол
Кверфельд Леопольд
41' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо

Ход матча

1'
Сеско Бенджамин
(Сучич Лука)
1:0
21'
1:1
Кверфельд Леопольд
25'
Капальдо Николас
Камери Дийон
 
41'
 
Бургшталлер Гвидо
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Рапид Вена
1.88
4.80
6.40
Все Коэффициенты
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
95
Бернардо
Фернандес
31
Павлович
Страхиня
17
Ульмер
Андреас
21
Сучич
Лука
27
Гурна-Дуат
Люка
13
Зайвальд
Николас
8
Камери
Дийон
23
Шимич
Роко
30
Сеско
Бенджамин
45
Хедль
Никлас
43
Кверфельд
Леопольд
19
Золльбауэр
Михаэль
26
Martin
Moormann
22
Косцельник
Мартин
14
Пеич
Алекса
5
Кершбаум
Роман
23
Ауэр
Йонас
9
Бургшталлер
Гвидо
7
Кюн
Николас
41
Циммерманн
Бернхард
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Рапид Вена
3-4-3

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена

43 матча

81.4%
18.6%
35 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.5%
23.3%
16.2%
26 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.1%
20.9%
14%
28 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

94.1%
5.9%
0 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 17 побед

60 матчей

58.3%
23.3%
18.4%
35 побед 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.3%
43.3%
13.4%
26 побед 26 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
25%
28.3%
28 побед 15 ничьих 17 побед

История матчей

БЧГ
0:1
БЧГ
2:1
Б
1:2
Б
2:0
БЧГ
2:0
БЧГ
0:3
Б
4:2
К
6:2
Б
1:1
Б
2:7
Б
2:0
Б
3:2
К
1:2
Б
0:2
К
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:3
Б
2:2
К
1:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
6:1
Б
2:1
Б
6:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:3
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б(M
4:2
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
0:0
Б(M
2:2
Б(M
4:2
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
0:7
Б(M
1:3
Б(M
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 5 0.56
Фернандо Педро 4 (1) 0.44
Сеско Бенджамин 4 0.44
Кьергаард Мауриц 2 0.22
Капальдо Николас 2 0.22
Адаму Чуквубике 2 0.22
Камери Дийон 1 0.11
Диарра Юба 1 0.11
Павлович Страхиня 1 0.11
Ульмер Андреас 0 0
Сучич Лука 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Соле Умар 0 0
Дедич Амар 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Циммерманн Бернхард 2 0.25
Бургшталлер Гвидо 2 (1) 0.25
Грюлль Марко 1 0.13
Кюн Николас 1 0.13
Демир Юсуф 1 0.13
Кверфельд Леопольд 1 0.13
Шик Торстен 0 0
Дрёйф Ферди 0 0
Грайль Патрик 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адаму Чуквубике 1 1
Дьямбу Мамади 1 1
Вебер Максимилиан 2 0
Соле Умар 2 0
Сучич Лука 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Окафор Ноа 1 0
Дедич Амар 1 0
Капальдо Николас 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Шимич Роко 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеич Алекса 3 0
Байич Анте 1 1
Martin Moormann 1 1
Виммер Кевин 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Циммерманн Бернхард 2 0
Бургшталлер Гвидо 1 0
Шик Торстен 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Освальд Мориц 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
17%
1
25%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

21
7
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
14%
2
29%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
1
14%
61-75
4
19%
3
43%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0
Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2
Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 9 7 1 1 22 - 4 22
2. ЛАСК 9 5 3 1 19 - 11 18
3. Штурм 9 5 3 1 14 - 5 18
4. Аустрия Вена 9 4 3 2 18 - 14 15
5. Аустрия Лустенау 9 3 3 3 12 - 16 12
6. Вольфсбергер 9 3 2 4 18 - 19 11
7. Рапид Вена 1:1 8 3 2 3 8 - 9 11
8. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 15 - 17 11
9. Сваровски Тироль 9 3 2 4 13 - 14 11
10. Хартберг 8 2 1 5 7 - 15 7
11. Рид 9 1 2 6 4 - 14 5
12. Альтах 9 1 2 6 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 5 4 1 0 10 - 2 13
2. ЛАСК 5 3 1 1 11 - 8 10
3. Штурм 5 3 1 1 8 - 2 10
4. Аустрия Вена 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Аустрия Лустенау 4 2 1 1 7 - 9 7
6. Хартберг 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Сваровски Тироль 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Вольфсбергер 5 1 1 3 9 - 13 4
9. Рапид Вена 1:1 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Рид 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Альтах 5 1 1 3 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 4 3 0 1 12 - 2 9
2. ЛАСК 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Штурм 4 2 2 0 6 - 3 8
4. Аустрия Вена 5 2 1 2 10 - 10 7
5. Аустрия Клагенфурт 5 2 1 2 11 - 11 7
6. Вольфсбергер 4 2 1 1 9 - 6 7
7. Рапид Вена 1:1 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Сваровски Тироль 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Аустрия Лустенау 5 1 2 2 5 - 7 5
10. Хартберг 4 0 1 3 3 - 9 1
11. Рид 5 0 1 4 1 - 8 1
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 10 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
ЛАСК Любичич Марин 6 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Сваровски Тироль Прица Тим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
ЛАСК Йовичич Бранко 5
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Аустрия Лустенау Pius Grabher 4
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Рапид Вена
1.88
4.80
6.40
Все Коэффициенты
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