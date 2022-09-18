Тур: 9 Стадион: Ред Булл Арена
1:1
Перерыв
Ход матча
1'
1:0
21'
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
21
Сучич
Лука
23
Шимич
Роко
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена
43 матча
81.4%
18.6%
35 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.5%
23.3%
16.2%
26 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.1%
20.9%
14%
28 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
94.1%
5.9%
0 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 17 побед
60 матчей
58.3%
23.3%
18.4%
35 побед 14 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.3%
43.3%
13.4%
26 побед 26 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.7%
25%
28.3%
28 побед 15 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окафор Ноа
|5
|0.56
|Фернандо Педро
|4 (1)
|0.44
|Сеско Бенджамин
|4
|0.44
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.22
|Капальдо Николас
|2
|0.22
|Адаму Чуквубике
|2
|0.22
|Камери Дийон
|1
|0.11
|Диарра Юба
|1
|0.11
|Павлович Страхиня
|1
|0.11
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Соле Умар
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Циммерманн Бернхард
|2
|0.25
|Бургшталлер Гвидо
|2 (1)
|0.25
|Грюлль Марко
|1
|0.13
|Кюн Николас
|1
|0.13
|Демир Юсуф
|1
|0.13
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.13
|Шик Торстен
|0
|0
|Дрёйф Ферди
|0
|0
|Грайль Патрик
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адаму Чуквубике
|1
|1
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Соле Умар
|2
|0
|Сучич Лука
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеич Алекса
|3
|0
|Байич Анте
|1
|1
|Martin Moormann
|1
|1
|Виммер Кевин
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Циммерманн Бернхард
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Шик Торстен
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
17%
1
25%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
21
7
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
14%
2
29%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
1
14%
61-75
4
19%
3
43%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0
Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2
Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|9
|7
|1
|1
|22 - 4
|22
|2.
|ЛАСК
|9
|5
|3
|1
|19 - 11
|18
|3.
|Штурм
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|4.
|Аустрия Вена
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|5.
|Аустрия Лустенау
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|6.
|Вольфсбергер
|9
|3
|2
|4
|18 - 19
|11
|7.
|Рапид Вена
|1:1
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|15 - 17
|11
|9.
|Сваровски Тироль
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|10.
|Хартберг
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|11.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|4 - 14
|5
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|ЛАСК
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|4.
|Аустрия Вена
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Аустрия Лустенау
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|6.
|Хартберг
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Вольфсбергер
|5
|1
|1
|3
|9 - 13
|4
|9.
|Рапид Вена
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|2.
|ЛАСК
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Штурм
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|1
|2
|11 - 11
|7
|6.
|Вольфсбергер
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|Рапид Вена
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|Хартберг
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|11.
|Рид
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|6 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Прица Тим
|7 (1)
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|5
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3
|Аустрия Лустенау
|Pius Grabher
|4