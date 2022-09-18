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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 9. Стадион:
Ред Булл Зальцбург
1:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
1:0
1' Гол
Сеско Бенджамин
1:1
21' Гол
Кверфельд Леопольд
40' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
75' Желтая карточка
Кершбаум Роман
90' Желтая карточка
Дедич Амар
90' Желтая карточка
Золльбауэр Михаэль
90'+6
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
95
Бернардо
Фернандес
31
Павлович
Страхиня
17
Ульмер
Андреас
21
Сучич
Лука
27
Гурна-Дуат
Люка
13
Зайвальд
Николас
8
Камери
Дийон
23
Шимич
Роко
30
Сеско
Бенджамин
45
Хедль
Никлас
43
Кверфельд
Леопольд
19
Золльбауэр
Михаэль
26
Martin
Moormann
22
Косцельник
Мартин
14
Пеич
Алекса
5
Кершбаум
Роман
23
Ауэр
Йонас
9
Бургшталлер
Гвидо
7
Кюн
Николас
41
Циммерманн
Бернхард
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Рапид Вена
3-4-3

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена

43 матча

81.4%
18.6%
35 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.5%
23.3%
16.2%
26 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.1%
20.9%
14%
28 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

94.1%
5.9%
0 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 17 побед

60 матчей

58.3%
23.3%
18.4%
35 побед 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.3%
43.3%
13.4%
26 побед 26 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
25%
28.3%
28 побед 15 ничьих 17 побед

История матчей

БЧГ
0:1
БЧГ
2:1
Б
1:2
Б
2:0
БЧГ
2:0
БЧГ
0:3
Б
4:2
К
6:2
Б
1:1
Б
2:7
Б
2:0
Б
3:2
К
1:2
Б
0:2
К
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:3
Б
2:2
К
1:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
6:1
Б
2:1
Б
6:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:3
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б(M
4:2
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
0:0
Б(M
2:2
Б(M
4:2
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
0:7
Б(M
1:3
Б(M
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 5 0.56
Фернандо Педро 4 (1) 0.44
Сеско Бенджамин 4 0.44
Кьергаард Мауриц 2 0.22
Капальдо Николас 2 0.22
Адаму Чуквубике 2 0.22
Камери Дийон 1 0.11
Диарра Юба 1 0.11
Павлович Страхиня 1 0.11
Ульмер Андреас 0 0
Сучич Лука 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Соле Умар 0 0
Дедич Амар 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Циммерманн Бернхард 2 0.25
Бургшталлер Гвидо 2 (1) 0.25
Грюлль Марко 1 0.13
Кюн Николас 1 0.13
Демир Юсуф 1 0.13
Кверфельд Леопольд 1 0.13
Шик Торстен 0 0
Дрёйф Ферди 0 0
Грайль Патрик 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адаму Чуквубике 1 1
Дьямбу Мамади 1 1
Вебер Максимилиан 2 0
Соле Умар 2 0
Дедич Амар 2 0
Сучич Лука 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Окафор Ноа 1 0
Капальдо Николас 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Шимич Роко 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеич Алекса 3 0
Байич Анте 1 1
Martin Moormann 1 1
Виммер Кевин 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Циммерманн Бернхард 2 0
Бургшталлер Гвидо 1 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Шик Торстен 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Кершбаум Роман 1 0
Освальд Мориц 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
17%
1
25%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

22
8
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
4
18%
2
25%
1-15
3
14%
2
25%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
1
13%
61-75
4
18%
3
38%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0
Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2
Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 7 1 1 22 - 4 22
2. ЛАСК 9 5 3 1 19 - 11 18
3. Штурм 9 5 3 1 14 - 5 18
4. Аустрия Вена 9 4 3 2 18 - 14 15
5. Аустрия Лустенау 9 3 3 3 12 - 16 12
6. Вольфсбергер 9 3 2 4 18 - 19 11
7. Рапид Вена 8 3 2 3 8 - 9 11
8. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 15 - 17 11
9. Сваровски Тироль 9 3 2 4 13 - 14 11
10. Хартберг 8 2 1 5 7 - 15 7
11. Рид 9 1 2 6 4 - 14 5
12. Альтах 9 1 2 6 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 4 1 0 10 - 2 13
2. ЛАСК 5 3 1 1 11 - 8 10
3. Штурм 5 3 1 1 8 - 2 10
4. Аустрия Вена 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Аустрия Лустенау 4 2 1 1 7 - 9 7
6. Хартберг 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Сваровски Тироль 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Вольфсбергер 5 1 1 3 9 - 13 4
9. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Рид 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Альтах 5 1 1 3 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 12 - 2 9
2. ЛАСК 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Штурм 4 2 2 0 6 - 3 8
4. Аустрия Вена 5 2 1 2 10 - 10 7
5. Аустрия Клагенфурт 5 2 1 2 11 - 11 7
6. Вольфсбергер 4 2 1 1 9 - 6 7
7. Рапид Вена 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Сваровски Тироль 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Аустрия Лустенау 5 1 2 2 5 - 7 5
10. Хартберг 4 0 1 3 3 - 9 1
11. Рид 5 0 1 4 1 - 8 1
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 10 1
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Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
ЛАСК Любичич Марин 6 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Сваровски Тироль Прица Тим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
ЛАСК Йовичич Бранко 5
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Аустрия Лустенау Pius Grabher 4
Весь список
  • 67'
    Зайвальд Николас уходит с поля. Мауритс Кьергор выходит вместо него
  • 67'
    Roko Simic уходит с поля. Койта Секу выходит вместо него
  • 61'
    Bernhard Zimmermann уходит с поля. Грюлль Марко выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Бургшталлер Гвидо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Roko Simic бьет в цель!
  • 25'
    Камери Дийон уходит с поля. Капальдо Николас выходит вместо него
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