Стадион: Гудисон Парк
История личных встреч
Эвертон
Вест Хэм
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
9.5%
23.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 7 побед
32 матча
53.1%
25%
21.9%
17 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
12 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордон Энтони
|2
|0.33
|Грэй Демарай
|1
|0.17
|Коди Конор
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Айуоби Алекс
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|1
|0.17
|Соучек Томаш
|1
|0.17
|Форнальс Пабло
|1
|0.17
|Райс Деклан
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|3
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Онана Амаду
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
57%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1
Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1
Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 6
|14
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|4.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 9
|9
|9.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 18
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|19.
|Эвертон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|6.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 15
|3
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6 (2)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|5
|Лидс
|Морено Родриго
|4 (1)
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|4
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|4
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|3
|Фулхэм
|Рид Бобби
|3
Прогнозы на матч Эвертон - Вест Хэм
Исход игры
Эвертон
35.3% (6)
Ничья
47.1% (8)
Вест Хэм
17.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (8)
Меньше
52.94% (9)
Обе команды забьют
Да
82.35% (14)
Нет
17.65% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (6)
2:1 Эвертон
23.5% (4)
1:2 Вест Хэм
17.6% (3)
1:0 Эвертон
11.8% (2)
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