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Англия: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Эвертон
 
Позже
Вест Хэм

История личных встреч

Эвертон
Вест Хэм

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
9.5%
23.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 7 побед

32 матча

53.1%
25%
21.9%
17 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
12 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
2:2
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
КC
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 2 0.33
Грэй Демарай 1 0.17
Коди Конор 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Айуоби Алекс 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 1 0.17
Соучек Томаш 1 0.17
Форнальс Пабло 1 0.17
Райс Деклан 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 3 0
Пикфорд Джордан 2 0
Дэвис Том 2 0
Онана Амаду 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Антонио Майкл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Пакета Лукас 1 0
Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
57%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1
Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1
Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:1 Рейнджерс - Вест Хэм 3:1 Рединг - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Вест Хэм 1:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:1 Серветт - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 15 - 9 9
9. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Фулхэм Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Ньюкасл Заявка 6 1 4 1 7 - 6 7
12. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Борнмут Заявка 6 2 1 3 5 - 18 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Астон Вилла Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18. Ноттингем Форест Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
19. Эвертон Заявка 6 0 4 2 4 - 6 4
20. Лестер Заявка 6 0 1 5 8 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брентфорд Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
9. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
10. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
11. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Вулверхэмптон Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Ноттингем Форест Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
18. Эвертон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
7. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Борнмут Заявка 3 1 0 2 3 - 15 3
10. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Фулхэм Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 3 0 0 3 5 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Брентфорд Тони Айвен 6 (2)
Тоттенхэм Кейн Гарри 5
Лидс Морено Родриго 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Пальинья Жоау 4
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 4
Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 3
Фулхэм Рид Бобби 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2022, осталось 2 дня 9 часов 3 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 14
    Эвертон 35.7% (5)
    X 50% (7)
    Вест Хэм 14.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Вест Хэм
    3.01
    3.52
    2.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Эвертон - Вест Хэм

    Исход игры
    Эвертон
    35.3% (6)
    Ничья
    47.1% (8)
    Вест Хэм
    17.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (8)
    Меньше
    52.94% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (14)
    Нет
    17.65% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.3% (6)
    2:1 Эвертон
    23.5% (4)
    1:2 Вест Хэм
    17.6% (3)
    1:0 Эвертон
    11.8% (2)
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    Эвертон
    Вест Хэм
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