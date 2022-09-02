Стадион: Эштадиу да Луш
0'
0:1
20' ГолОсмаич Милутин
26' Желтая карточкаГуззу Рафаэл
42' Желтая карточкаОтаменди Николас
45' Желтая карточкаСилва Томаш
51' Желтая карточкаЗидан Энцо
1:1
76' ГолНерес Давид
82' Желтая карточкаМариу Жоау
84' Желтая карточкаЭурснес Фредрик
86' Желтая карточкаМендес Алексис
89' Желтая карточкаРамуш Гонсалу
90' Вторая желтая карточкаРамуш Гонсалу
90' Желтая карточкаDiego Rosa
2:1
90' ПенальтиМариу Жоау
90' Вторая желтая карточкаМариу Жоау
90'+13
Ход матча
20'
0:1
26'
42'
45'
51'
67'
76'
1:1
82'
84'
86'
89'
90'
90'
90'
2:1
90'
13
Зидан
Энцо
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
82
Силва
Томаш
10
Бондосо
Кико
79
Морейра
Нуну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоНападающий
- Нападающий
-
79 Морейра НунуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
- Защитник
-
14 Жулиан ИгорЗащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
-
22 Зохи КевинНападающий
-
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
История личных встреч
Бенфика
Визела
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мариу Жоау
|4 (3)
|0.8
|Силва Рафа
|2
|0.4
|Рамуш Гонсалу
|2
|0.4
|Нерес Давид
|2
|0.4
|Родригес Фелипе II
|1
|0.2
|Жилберто Жуниор
|1
|0.2
|Зидан Энцо
|1
|0.2
|Бах Александр
|0
|0
|Гримальдо Алехандро
|0
|0
|Муса Петар
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бондосо Кико
|1
|0.2
|Оливейра Андерсон
|1
|0.2
|Зохи Кевин
|1
|0.2
|Осмаич Милутин
|1
|0.2
|Морейра Нуну
|1
|0.2
|Гуззу Рафаэл
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|2
|1
|Силва Рафа
|3
|0
|Мариу Жоау
|1
|1
|Рамуш Гонсалу
|1
|1
|Зидан Энцо
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|3
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Diego Rosa
|2
|0
|Нейва Кристиан
|2
|0
|Бунтиц Фабиян
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Клаудемир де Соуза
|1
|0
|Рашид Осама
|1
|0
|Гарсия Самуэль
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Исаак Карлос
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
|Бондосо Кико
|1
|0
|Силва Томаш
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
44%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
4
31%
3
60%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2
Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1
Визела
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1
Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0 Визела - Жил Висенте 2:3 Фейренсе - Визела 3:0 Визела - Академику Визеу 0:1 Визела - Торренсе 1:3 Визела - Брага 2:3 Морейренсе - Визела 4:1 Визела - Маритиму 1:1 Порту - Визела 4:2 Визела - Арока 2:1 Белененсеш - Визела 1:0 Визела - Брага 0:1 Эшторил - Визела 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Бенфика - Визела 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Брага
|4
|3
|1
|0
|17 - 3
|10
|3.
|Порту
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|4.
|Портимоненсе
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|5.
|Шавиш
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Каса Пиа
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|7.
|Спортинг Л
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Эшторил
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|Боавишта
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|11.
|Арока
|4
|2
|0
|2
|3 - 11
|6
|12.
|Жил Висенте
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Визела
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Риу Аве
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Фамаликан
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|16.
|Санта-Клара
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|18.
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Порту
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|3.
|Брага
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|4.
|Жил Висенте
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Каса Пиа
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Спортинг Л
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Риу Аве
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Витория Гимарайнш
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Боавишта
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Портимоненсе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Фамаликан
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|1 - 6
|3
|14.
|Визела
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Санта-Клара
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Шавиш
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Портимоненсе
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Шавиш
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Каса Пиа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Визела
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Спортинг Л
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|8.
|Витория Гимарайнш
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Эшторил
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|Порту
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Боавишта
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|13.
|Жил Висенте
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Фамаликан
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Риу Аве
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Санта-Клара
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
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