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Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Бенфика
2:1
Конец матча
Визела
0'
0:1
20' Гол
Осмаич Милутин
26' Желтая карточка
Гуззу Рафаэл
42' Желтая карточка
Отаменди Николас
45' Желтая карточка
Силва Томаш
51' Желтая карточка
Зидан Энцо
1:1
76' Гол
Нерес Давид
82' Желтая карточка
Мариу Жоау
84' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
86' Желтая карточка
Мендес Алексис
89' Желтая карточка
Рамуш Гонсалу
90' Вторая желтая карточка
Рамуш Гонсалу
90' Желтая карточка
Diego Rosa
2:1
90' Пенальти
Мариу Жоау
90' Вторая желтая карточка
Мариу Жоау
90'+13

Ход матча

20'
0:1
Осмаич Милутин
(Бондосо Кико)
26'
 
Гуззу Рафаэл
42'
Отаменди Николас
 
45'
 
Фернандеш Иванилду
Вилсон Бруно
45'
 
Силва Томаш
46'
 
Клаудемир де Соуза
Гуззу Рафаэл
51'
Зидан Энцо
 
66'
 
Зохи Кевин
Морейра Нуну
66'
 
Alejandro Alvarado
Осмаич Милутин
66'
Эурснес Фредрик
Зидан Энцо
 
67'
Муса Петар
Флорентину
 
74'
Бах Александр
Жилберто Жуниор
 
76'
Нерес Давид
(Бах Александр)
1:1
80'
 
Diego Rosa
Бондосо Кико
82'
Мариу Жоау
 
84'
Эурснес Фредрик
 
86'
 
Мендес Алексис
89'
Рамуш Гонсалу
 
90'
Рамуш Гонсалу
 
90'
Гонсалвеш Диогу
Нерес Давид
 
90'
 
Diego Rosa
90'
Мариу Жоау
2:1
90'
Мариу Жоау
 
Новости матча
Новости
99
Влаходимос
Одиссеас
2
Жилберто
Жуниор
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
13
Зидан
Энцо
61
Флорентину
7
Нерес
Давид
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
88
Рамуш
Гонсалу
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
24
Нейва
Кристиан
8
Гуззу
Рафаэл
19
Мендес
Алексис
20
Гарсия
Самуэль
10
Бондосо
Кико
9
Осмаич
Милутин
79
Морейра
Нуну
Бенфика
4-2-3-1
Визела
4-3-3

История личных встреч

Бенфика
Визела

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
1:2
КЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мариу Жоау 4 (3) 0.8
Силва Рафа 2 0.4
Рамуш Гонсалу 2 0.4
Нерес Давид 2 0.4
Родригес Фелипе II 1 0.2
Жилберто Жуниор 1 0.2
Зидан Энцо 1 0.2
Бах Александр 0 0
Гримальдо Алехандро 0 0
Муса Петар 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бондосо Кико 1 0.2
Оливейра Андерсон 1 0.2
Зохи Кевин 1 0.2
Осмаич Милутин 1 0.2
Морейра Нуну 1 0.2
Гуззу Рафаэл 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 2 1
Силва Рафа 3 0
Мариу Жоау 1 1
Рамуш Гонсалу 1 1
Зидан Энцо 2 0
Флорентину 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Силва Антониу 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 3 0
Оливейра Андерсон 2 0
Diego Rosa 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бунтиц Фабиян 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Клаудемир де Соуза 1 0
Рашид Осама 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Зохи Кевин 1 0
Мендес Алексис 1 0
Исаак Карлос 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Бондосо Кико 1 0
Силва Томаш 1 0
Морейра Нуну 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
44%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
4
31%
3
60%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Боавишта - Бенфика 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2
Каса Пиа - Бенфика 0:1 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Бенфика - Арока 4:0 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Бенфика - Жирона 4:2 Бенфика - Фулхэм 5:1 Бенфика - Ницца 3:0 Рединг - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Бенфика - Порту 0:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Спортинг Л - Бенфика 0:2 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Бенфика - Белененсеш 3:1
Визела
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Визела - Жил Висенте 2:2 Шавиш - Визела 1:1 Визела - Порту 0:1 Риу Аве - Визела 0:1
Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пенафьел - Визела 2:0 Визела - Жил Висенте 2:3 Фейренсе - Визела 3:0 Визела - Академику Визеу 0:1 Визела - Торренсе 1:3 Визела - Брага 2:3 Морейренсе - Визела 4:1 Визела - Маритиму 1:1 Порту - Визела 4:2 Визела - Арока 2:1 Белененсеш - Визела 1:0 Визела - Брага 0:1 Эшторил - Визела 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Бенфика - Визела 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Брага 4 3 1 0 17 - 3 10
3. Порту 4 3 0 1 10 - 4 9
4. Портимоненсе 4 3 0 1 6 - 2 9
5. Шавиш 4 2 1 1 5 - 3 7
6. Каса Пиа 4 2 1 1 3 - 1 7
7. Спортинг Л 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Эшторил 5 2 1 2 7 - 5 7
9. Витория Гимарайнш 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Боавишта 4 2 0 2 3 - 6 6
11. Арока 4 2 0 2 3 - 11 6
12. Жил Висенте 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Визела 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Риу Аве 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Фамаликан 4 1 1 2 1 - 5 4
16. Санта-Клара 4 0 1 3 2 - 5 1
17. Пасуш де Феррейра 4 0 0 4 2 - 10 0
18. Маритиму 4 0 0 4 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Порту 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Брага 2 1 1 0 8 - 3 4
4. Жил Висенте 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Эшторил 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Каса Пиа 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Спортинг Л 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Риу Аве 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Витория Гимарайнш 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Боавишта 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Портимоненсе 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Фамаликан 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Арока 2 1 0 1 1 - 6 3
14. Визела 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Санта-Клара 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Шавиш 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Маритиму 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 2 2 0 0 9 - 0 6
2. Бенфика 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Портимоненсе 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Шавиш 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Каса Пиа 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Визела 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Спортинг Л 3 1 1 1 5 - 6 4
8. Витория Гимарайнш 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Эшторил 2 1 0 1 3 - 1 3
10. Порту 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Боавишта 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Арока 2 1 0 1 2 - 5 3
13. Жил Висенте 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Фамаликан 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Риу Аве 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Санта-Клара 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Маритиму 2 0 0 2 1 - 10 0
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