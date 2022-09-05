да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|2
|0.4
|Боженик Роберт
|1
|0.2
|Martim Tavares
|1
|0.2
|Горре Кенджи
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
|Мальейру Педро
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.4
|Антунеш Виторину
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|2
|0
|Нжие Юсуфа
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Макута Гайус
|2
|0
|Кэннон Реджи
|2
|0
|Лоуренсу Бруну II
|2
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Перес Себастьян
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Матшу
|3
|1
|Холсгров Джордан
|3
|0
|Зе Уилтон
|1
|1
|Буцке Адриан
|1
|1
|Дельгадо Хуан III
|2
|0
|Флавио Рамос
|1
|0
|Антунеш Виторину
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Пиреш Руй
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Ибрагим Аббас
|1
|0
|Каики
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Брага
|5
|4
|1
|0
|18 - 3
|13
|3.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|4.
|Портимоненсе
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|5.
|Боавишта
|5
|3
|0
|2
|4 - 6
|9
|6.
|Шавиш
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Каса Пиа
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|8.
|Спортинг Л
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Эшторил
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|Арока
|5
|2
|1
|2
|3 - 11
|7
|11.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|0
|3
|3 - 4
|6
|12.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Визела
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Риу Аве
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Фамаликан
|5
|1
|1
|3
|1 - 6
|4
|16.
|Санта-Клара
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|17.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Маритиму
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Брага
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Порту
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|Боавишта
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|5.
|Портимоненсе
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Каса Пиа
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|7.
|Санта-Клара
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|10.
|Спортинг Л
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Риу Аве
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Витория Гимарайнш
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Фамаликан
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Арока
|2
|1
|0
|1
|1 - 6
|3
|15.
|Шавиш
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Визела
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Маритиму
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Портимоненсе
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Шавиш
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Порту
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Каса Пиа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Визела
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Спортинг Л
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|Арока
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|Эшторил
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|Боавишта
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Витория Гимарайнш
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Риу Аве
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Жил Висенте
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Фамаликан
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|16.
|Санта-Клара
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Пасуш де Феррейра
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|18.
|Маритиму
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0