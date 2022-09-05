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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Боавишта
1:0
Конец матча
Пасуш де Феррейра
0'
13' Желтая карточка
Джало Матшу
22' Желтая карточка
Сассо Венсан
39' Желтая карточка
Лоуренсу Бруну
44' Желтая карточка
Боженик Роберт
45' Желтая карточка
Лима Нуно
45' Желтая карточка
Зе Уилтон
1:0
58' Гол
Боженик Роберт
65' Желтая карточка
Кэннон Реджи
90'+8
12
Дутра
Сезар
Бернардо
2
Кэннон
Реджи
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
79
Мальейру
Педро
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
70
Sopuruchukwu
Onyemaechi
8
Лоуренсу
Бруну
II
9
Боженик
Роберт
7
Горре
Кенджи
98
Векич
Игор
3
Лима
Нуно
23
Феригра
Эрик
5
Антунеш
Виторину
9
Зе
Уилтон
26
Пиреш
Руй
6
Холсгров
Джордан
15
Дельгадо
Хуан
III
7
Томас
Найджел
19
Коффи
Н'Дри
Филиппе
16
Джало
Матшу
Боавишта
3-4-3
Пасуш де Феррейра
3-4-3

История личных встреч

Боавишта
Пасуш де Феррейра

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ТМК
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 2 0.4
Боженик Роберт 1 0.2
Martim Tavares 1 0.2
Горре Кенджи 0 0
Макута Гайус 0 0
Хамаче Янис 0 0
Мальейру Педро 0 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.4
Антунеш Виторину 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 2 0
Нжие Юсуфа 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Макута Гайус 2 0
Кэннон Реджи 2 0
Лоуренсу Бруну II 2 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Перес Себастьян 1 0
Боженик Роберт 1 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 3 1
Холсгров Джордан 3 0
Зе Уилтон 1 1
Буцке Адриан 1 1
Дельгадо Хуан III 2 0
Флавио Рамос 1 0
Антунеш Виторину 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Пиреш Руй 1 0
Jose Oliveira 1 0
Ибрагим Аббас 1 0
Каики 1 0
Лима Нуно 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
50%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Боавишта - Бенфика 0:3 Каса Пиа - Боавишта 2:0 Боавишта - Санта-Клара 2:1 Портимоненсе - Боавишта 0:1
Боавишта - Боливар 3:3 Трофенсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Варзим 0:3 Тондела - Боавишта 2:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0
Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Оливейренсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Тондела 1:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 2:0 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Морейренсе 2:1 Арока - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Белененсеш - Пасуш де Феррейра 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Брага 5 4 1 0 18 - 3 13
3. Порту 5 4 0 1 12 - 4 12
4. Портимоненсе 5 4 0 1 7 - 2 12
5. Боавишта 5 3 0 2 4 - 6 9
6. Шавиш 0:0 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Каса Пиа 5 2 2 1 3 - 1 8
8. Спортинг Л 5 2 1 2 8 - 8 7
9. Эшторил 5 2 1 2 7 - 5 7
10. Арока 5 2 1 2 3 - 11 7
11. Витория Гимарайнш 5 2 0 3 3 - 4 6
12. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Визела 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Риу Аве 0:0 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Фамаликан 5 1 1 3 1 - 6 4
16. Санта-Клара 5 1 1 3 4 - 6 4
17. Пасуш де Феррейра 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Маритиму 5 0 0 5 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Брага 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Порту 2 2 0 0 8 - 1 6
4. Боавишта 3 2 0 1 3 - 4 6
5. Портимоненсе 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Каса Пиа 3 1 1 1 2 - 1 4
7. Санта-Клара 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Эшторил 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Жил Висенте 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Спортинг Л 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Риу Аве 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Витория Гимарайнш 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Фамаликан 2 1 0 1 1 - 3 3
14. Арока 2 1 0 1 1 - 6 3
15. Шавиш 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Визела 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Маритиму 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 2 2 0 0 9 - 0 6
2. Бенфика 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Портимоненсе 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Шавиш 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Порту 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Каса Пиа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Визела 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Спортинг Л 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Арока 3 1 1 1 2 - 5 4
10. Эшторил 2 1 0 1 3 - 1 3
11. Боавишта 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Витория Гимарайнш 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Риу Аве 0:0 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Жил Висенте 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Фамаликан 3 0 1 2 0 - 3 1
16. Санта-Клара 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Пасуш де Феррейра 3 0 0 3 2 - 5 0
18. Маритиму 3 0 0 3 2 - 12 0
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      50'
      Зе Уилтон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      Лима Нуно получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Боженик Роберт получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Лоуренсу Бруну II получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Сассо Венсан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Матчой получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 110
    Боавишта 82.7% (91)
    X 15.5% (17)
    Пасуш де Феррейра 1.8% (2)
    -1
    выиграет Боавишта, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Боавишта 1:0 Пасуш де Феррейра

    Исход игры
    Боавишта
    82.7% (91)
    Ничья
    15.5% (17)
    Пасуш де Феррейра
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.61% (29)
    Меньше
    73.39% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    41.28% (45)
    Нет
    58.72% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Боавишта
    42.7% (47)
    2:1 Боавишта
    24.5% (27)
    1:1 Ничья
    14.5% (16)
    2:0 Боавишта
    14.5% (16)
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