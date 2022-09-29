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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 28.
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 35'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
9' Желтая карточка
Jair II

Ход матча

9'
Jair II
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
4.60
3.64
4.45
Все Коэффициенты
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
34
Жемерсон
де
Жесус
6
Додо
Родолфо
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
15
Сарачо
Федерико
18
Саша
Эдуардо
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
42
Ломба
Марсело
2
Роша
Маркос
13
Луан
Гарсия
IV
4
Кушчевич
Бенхамин
22
Пикерес
Хоакин
20
Атуэста
Эдуард
26
Мурило
Серкейра
14
Скарпа
Густаво
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

33 матча

36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
48.5%
24.2%
9 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

КЛ
0:0
КЛ
2:2
СA
0:0
СA
2:2
КЛ
1:1
КЛ
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
БСА
0:2
КБ
2:0
КБ
0:1
БСА
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 9 (1) 0.32
Фернандес Игнасио 3 0.11
Саша Эдуардо 3 0.11
Keno 2 0.07
Сарачо Федерико 2 0.07
Кардек Алан 2 0.07
Саварино Джефферсон 2 0.07
Ademir Santos 2 0.07
Jair II 1 0.04
Варгас Эдуардо 1 0.04
Igor Rabello 1 0.04
Савио III 1 0.04
Ревер Умберто 1 0.04
Павон Кристиан 1 0.04
Rubens 1 0.04
Арана Гильерме 0 0
Алонсо Хуниор 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Guga3 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 9 0.32
Гомес Густаво 7 (1) 0.25
Скарпа Густаво 4 (1) 0.14
Дуду X 4 0.14
Рафаэл Жозе 4 0.14
Вейга Рафаэль 3 (2) 0.11
Miguel Merentiel 2 0.07
Менино Габриэль 2 0.07
Верон Габриэл 1 0.04
Данило Ларанжера 1 0.04
Уэсли Лопес 1 0.04
Мурило Серкейра 1 0.04
Лопес Хосе Мануэль 1 0.04
Майке Роша 1 0.04
Атуэста Эдуард 1 0.04
Роша Маркос 0 0
Луан Гарсия IV 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Наварро Рафа 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 8 0
Аллан Соуза 6 0
Халк Живанилдо 5 0
Фернандес Игнасио 5 0
Феррейра Мариано 5 0
Арана Гильерме 4 0
Jair II 4 0
Алонсо Хуниор 3 0
Rubens 3 0
Ademir Santos 3 0
Эверсон 2 0
Keno 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Павон Кристиан 1 0
Отавио II 1 0
Igor Rabello 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Calebe 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэл Жозе 7 0
Гомес Густаво 6 0
Данило Ларанжера 4 1
Менино Габриэль 3 1
Мурило Серкейра 4 0
Пикерес Хоакин 4 0
Роша Маркос 3 0
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Рони III 2 0
Атуэста Эдуард 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Ломба Марсело 1 0
Майке Роша 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Жорже Марко 1 0
Дуду X 1 0
Vanderlan 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
4
25%
61-75
4
24%
5
31%
76-90

Пропущено

17
10
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
12%
4
40%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
7
41%
1
10%
76-90

Забито

15
27
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
1
7%
3
11%
1-15
1
7%
6
22%
16-30
4
27%
6
22%
31-45
6
40%
2
7%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
2
13%
6
22%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
1
10%
1-15
5
33%
2
20%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
20%
4
40%
76-90

Забито

32
43
14 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
4
13%
5
12%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
7
22%
9
21%
31-45
8
25%
3
7%
46-60
4
13%
8
19%
61-75
6
19%
11
26%
76-90

Пропущено

32
20
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
5
16%
1
5%
1-15
6
19%
4
20%
16-30
3
9%
5
25%
31-45
6
19%
2
10%
46-60
2
6%
3
15%
61-75
10
31%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 28 16 10 2 44 - 19 58
2. Флуминенсе 28 15 6 7 46 - 31 51
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 28 13 11 4 43 - 26 50
4. Коринтианс 28 13 8 7 32 - 27 47
5. Фламенго 28 13 6 9 44 - 27 45
6. Атлетико Паранаэнсе 28 12 8 8 33 - 33 44
7. Атлетико Минейро 0:0 28 10 11 7 34 - 30 41
8. Америка Минейро 0:1 28 11 6 11 23 - 26 39
9. Гойяс 0:0 28 9 11 8 30 - 33 38
10. Сантос 28 9 10 9 31 - 25 37
11. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
12. Ботафого Рибейрао 0:0 28 9 8 11 27 - 30 35
13. Ред Булл Брагантино 0:0 28 8 11 9 37 - 34 35
14. Форталеза 28 9 7 12 28 - 31 34
15. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
16. Сеара 28 6 13 9 26 - 29 31
17. Куяба 1:0 28 7 9 12 20 - 27 30
18. Аваи 28 7 7 14 26 - 43 28
19. Атлетико Гойяненсе 28 5 7 16 25 - 44 22
20. Жувентуде 28 3 10 15 21 - 49 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
2. Коринтианс 14 9 4 1 19 - 7 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 14 9 3 2 26 - 11 30
4. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
5. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 14 8 5 1 28 - 11 29
6. Америка Минейро 0:1 14 8 3 3 17 - 11 27
7. Фламенго 13 8 2 3 27 - 8 26
8. Атлетико Паранаэнсе 13 7 5 1 20 - 11 26
9. Сантос 14 7 4 3 22 - 12 25
10. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
11. Ред Булл Брагантино 0:0 14 6 5 3 22 - 13 23
12. Аваи 14 6 4 4 19 - 17 22
13. Гойяс 0:0 14 5 7 2 17 - 14 22
14. Атлетико Минейро 0:0 14 5 5 4 19 - 15 20
15. Куяба 1:0 14 4 7 3 10 - 8 19
16. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
17. Ботафого Рибейрао 0:0 14 4 4 6 12 - 12 16
18. Атлетико Гойяненсе 14 4 3 7 14 - 16 15
19. Сеара 14 3 6 5 13 - 16 15
20. Жувентуде 14 2 6 6 12 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 14 7 7 0 18 - 8 28
2. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 14 5 6 3 15 - 15 21
3. Атлетико Минейро 0:0 14 5 6 3 15 - 15 21
4. Флуминенсе 13 5 4 4 15 - 16 19
5. Ботафого Рибейрао 0:0 14 5 4 5 15 - 18 19
6. Фламенго 15 5 4 6 17 - 19 19
7. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
8. Форталеза 14 5 1 8 16 - 20 16
9. Гойяс 0:0 14 4 4 6 13 - 19 16
10. Коринтианс 14 4 4 6 13 - 20 16
11. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
13. Америка Минейро 0:1 14 3 3 8 6 - 15 12
14. Сантос 14 2 6 6 9 - 13 12
15. Ред Булл Брагантино 0:0 14 2 6 6 15 - 21 12
16. Куяба 1:0 14 3 2 9 10 - 19 11
17. Атлетико Гойяненсе 14 1 4 9 11 - 28 7
18. Жувентуде 14 1 4 9 9 - 30 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 16 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Фламенго Габриэл Барбоза 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 12
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 9
Сеара Ричардсон 1 9
Ботафого Рибейрао Саравия Ренсо 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Жаир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
4.60
3.64
4.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу онлайн

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