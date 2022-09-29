Тур: 28.
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
9'
22
Эверсон
40
Nathan
VI
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
18
Саша
Эдуардо
11
Keno
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
2 Guga3
-
51 Hiago
-
27 Calebe
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Майке РошаПолузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бруно ТабатаПолузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
- Нападающий
-
36 Vanderlan
-
-
16 Endrick
-
-
45 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Атлетико Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
33 матча
36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
48.5%
24.2%
9 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|9 (1)
|0.32
|Фернандес Игнасио
|3
|0.11
|Саша Эдуардо
|3
|0.11
|Keno
|2
|0.07
|Сарачо Федерико
|2
|0.07
|Кардек Алан
|2
|0.07
|Саварино Джефферсон
|2
|0.07
|Ademir Santos
|2
|0.07
|Jair II
|1
|0.04
|Варгас Эдуардо
|1
|0.04
|Igor Rabello
|1
|0.04
|Савио III
|1
|0.04
|Ревер Умберто
|1
|0.04
|Павон Кристиан
|1
|0.04
|Rubens
|1
|0.04
|Арана Гильерме
|0
|0
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Guga3
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|9
|0.32
|Гомес Густаво
|7 (1)
|0.25
|Скарпа Густаво
|4 (1)
|0.14
|Дуду X
|4
|0.14
|Рафаэл Жозе
|4
|0.14
|Вейга Рафаэль
|3 (2)
|0.11
|Miguel Merentiel
|2
|0.07
|Менино Габриэль
|2
|0.07
|Верон Габриэл
|1
|0.04
|Данило Ларанжера
|1
|0.04
|Уэсли Лопес
|1
|0.04
|Мурило Серкейра
|1
|0.04
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.04
|Майке Роша
|1
|0.04
|Атуэста Эдуард
|1
|0.04
|Роша Маркос
|0
|0
|Луан Гарсия IV
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Наварро Рафа
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|8
|0
|Аллан Соуза
|6
|0
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Фернандес Игнасио
|5
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Jair II
|4
|0
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Rubens
|3
|0
|Ademir Santos
|3
|0
|Эверсон
|2
|0
|Keno
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэл Жозе
|7
|0
|Гомес Густаво
|6
|0
|Данило Ларанжера
|4
|1
|Менино Габриэль
|3
|1
|Мурило Серкейра
|4
|0
|Пикерес Хоакин
|4
|0
|Роша Маркос
|3
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Ломба Марсело
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Дуду X
|1
|0
|Vanderlan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
4
25%
61-75
4
24%
5
31%
76-90
Пропущено
17
10
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
2
12%
4
40%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
7
41%
1
10%
76-90
Забито
15
27
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
1
7%
3
11%
1-15
1
7%
6
22%
16-30
4
27%
6
22%
31-45
6
40%
2
7%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
2
13%
6
22%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
1
10%
1-15
5
33%
2
20%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
20%
4
40%
76-90
Забито
32
43
14 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 16
6 Не забивали 5
4
13%
5
12%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
7
22%
9
21%
31-45
8
25%
3
7%
46-60
4
13%
8
19%
61-75
6
19%
11
26%
76-90
Пропущено
32
20
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
5
16%
1
5%
1-15
6
19%
4
20%
16-30
3
9%
5
25%
31-45
6
19%
2
10%
46-60
2
6%
3
15%
61-75
10
31%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1
Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|28
|16
|10
|2
|44 - 19
|58
|2.
|Флуминенсе
|28
|15
|6
|7
|46 - 31
|51
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|28
|13
|11
|4
|43 - 26
|50
|4.
|Коринтианс
|28
|13
|8
|7
|32 - 27
|47
|5.
|Фламенго
|28
|13
|6
|9
|44 - 27
|45
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|12
|8
|8
|33 - 33
|44
|7.
|Атлетико Минейро
|0:0
|28
|10
|11
|7
|34 - 30
|41
|8.
|Америка Минейро
|0:1
|28
|11
|6
|11
|23 - 26
|39
|9.
|Гойяс
|0:0
|28
|9
|11
|8
|30 - 33
|38
|10.
|Сантос
|28
|9
|10
|9
|31 - 25
|37
|11.
|Сан-Паулу
|28
|8
|13
|7
|39 - 31
|37
|12.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|28
|9
|8
|11
|27 - 30
|35
|13.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|28
|8
|11
|9
|37 - 34
|35
|14.
|Форталеза
|28
|9
|7
|12
|28 - 31
|34
|15.
|Коритиба Парана
|28
|9
|4
|15
|29 - 43
|31
|16.
|Сеара
|28
|6
|13
|9
|26 - 29
|31
|17.
|Куяба
|1:0
|28
|7
|9
|12
|20 - 27
|30
|18.
|Аваи
|28
|7
|7
|14
|26 - 43
|28
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|28
|5
|7
|16
|25 - 44
|22
|20.
|Жувентуде
|28
|3
|10
|15
|21 - 49
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Флуминенсе
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|2.
|Коринтианс
|14
|9
|4
|1
|19 - 7
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|4.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|14
|8
|5
|1
|28 - 11
|29
|6.
|Америка Минейро
|0:1
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|7.
|Фламенго
|13
|8
|2
|3
|27 - 8
|26
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|9.
|Сантос
|14
|7
|4
|3
|22 - 12
|25
|10.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|11.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|14
|6
|5
|3
|22 - 13
|23
|12.
|Аваи
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|13.
|Гойяс
|0:0
|14
|5
|7
|2
|17 - 14
|22
|14.
|Атлетико Минейро
|0:0
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|15.
|Куяба
|1:0
|14
|4
|7
|3
|10 - 8
|19
|16.
|Форталеза
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|17.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|3
|7
|14 - 16
|15
|19.
|Сеара
|14
|3
|6
|5
|13 - 16
|15
|20.
|Жувентуде
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|14
|7
|7
|0
|18 - 8
|28
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|4.
|Флуминенсе
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|5.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|6.
|Фламенго
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 22
|18
|8.
|Форталеза
|14
|5
|1
|8
|16 - 20
|16
|9.
|Гойяс
|0:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|10.
|Коринтианс
|14
|4
|4
|6
|13 - 20
|16
|11.
|Сеара
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|12.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|13.
|Америка Минейро
|0:1
|14
|3
|3
|8
|6 - 15
|12
|14.
|Сантос
|14
|2
|6
|6
|9 - 13
|12
|15.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|14
|2
|6
|6
|15 - 21
|12
|16.
|Куяба
|1:0
|14
|3
|2
|9
|10 - 19
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|1
|4
|9
|11 - 28
|7
|18.
|Жувентуде
|14
|1
|4
|9
|9 - 30
|7
|19.
|Аваи
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|16 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|11 (1)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 12
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 10
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 9
|Сеара
|Ричардсон
|1 9
|Ботафого Рибейрао
|Саравия Ренсо
|10