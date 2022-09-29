Тур: 28.
0:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
26'
23
Tadeu
I
2
Магиньо
14
Danilo
IV
29
Reynaldo2
25
Lucas
Halter
5
Auremir
10
Маркиньос
II
20
Диего
Рибас
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
14
Габриэл
III
6
Че
Че
43
Пиазон
Лукас
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
-
14 Danilo IVЗащитник
-
29 Reynaldo2Защитник
-
25 Lucas HalterЗащитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
66 Hugo Farias
-
99 Luan Dias
-
-
13 Yan Souto
-
-
16 Douglas Pele
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Угу МигельПолузащитник
-
47 ЖефферсонПолузащитник
-
99 Энрике ЛуисПолузащитник
-
-
52 Igo Gabriel
-
23 Romildo
-
-
32 Jacob Montes
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Гойяс
Ботафого Рибейрао
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
21 матч
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|15 (2)
|0.54
|Elvis II
|4 (3)
|0.14
|Nícolas I
|3
|0.11
|Dada Belmonte
|2
|0.07
|Диего Рибас
|1
|0.04
|Да Силва
|1
|0.04
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.04
|Кардозо Даниэль
|1
|0.04
|Маркиньос II
|1
|0.04
|Vinicius XII
|0
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Danilo IV
|0
|0
|Savio Alves
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
|Pedro Junqueira
|0
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|7 (1)
|0.25
|Куэста Виктор
|3
|0.11
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.07
|Vinicius5
|2
|0.07
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.07
|Жефферсон
|1
|0.04
|Daniel Borges
|1
|0.04
|Марсал Фернандо
|1
|0.04
|Соарес Франсиско
|1
|0.04
|Угу Мигель
|1
|0.04
|Сантос Жуниор
|1
|0.04
|Виктор Жоао II
|1
|0.04
|Габриэл III
|1
|0.04
|Kayque
|1
|0.04
|Каррейро Патрик
|1
|0.04
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бастос Фернандр Феллипе
|8
|0
|Caio Vinicius2
|6
|1
|Магиньо
|7
|0
|Раул Педро
|7
|0
|Dada Belmonte
|6
|0
|Savio Alves
|4
|1
|Danilo IV
|5
|0
|Матеус де Салес
|5
|0
|Elvis II
|4
|0
|Reynaldo2
|4
|0
|Да Силва
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Жуниор Ренато
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Сидней
|1
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Auremir
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Маркиньос II
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
|Yan Souto
|1
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|9
|0
|Сампайо Филипе
|3
|2
|Куэста Виктор
|5
|0
|Угу Мигель
|2
|1
|Daniel Borges
|2
|1
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Пиазон Лукас
|1
|1
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Romildo
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Жефферсон
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Lucas Mezenga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
7
44%
3
21%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
20%
4
21%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
33%
4
21%
76-90
Забито
14
12
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
5
36%
5
42%
76-90
Пропущено
18
12
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
17%
1
8%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
2
11%
2
17%
76-90
Забито
30
26
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
6 Не забивали 12
4
13%
1
4%
1-15
1
3%
4
15%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
6
20%
4
15%
46-60
3
10%
6
23%
61-75
12
40%
8
31%
76-90
Пропущено
33
31
18 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 20
6
18%
5
16%
1-15
5
15%
6
19%
16-30
7
21%
6
19%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
2
6%
4
13%
61-75
7
21%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 1:1 Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1
Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ботафого Рибейрао - Коритиба Парана 2:0 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1
Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|28
|16
|10
|2
|44 - 19
|58
|2.
|Флуминенсе
|28
|15
|6
|7
|46 - 31
|51
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|28
|13
|11
|4
|43 - 26
|50
|4.
|Коринтианс
|28
|13
|8
|7
|32 - 27
|47
|5.
|Фламенго
|28
|13
|6
|9
|44 - 27
|45
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|12
|8
|8
|33 - 33
|44
|7.
|Атлетико Минейро
|0:0
|28
|10
|11
|7
|34 - 30
|41
|8.
|Америка Минейро
|0:1
|28
|11
|6
|11
|23 - 26
|39
|9.
|Гойяс
|0:0
|28
|9
|11
|8
|30 - 33
|38
|10.
|Сантос
|28
|9
|10
|9
|31 - 25
|37
|11.
|Сан-Паулу
|28
|8
|13
|7
|39 - 31
|37
|12.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|28
|9
|8
|11
|27 - 30
|35
|13.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|28
|8
|11
|9
|37 - 34
|35
|14.
|Форталеза
|28
|9
|7
|12
|28 - 31
|34
|15.
|Коритиба Парана
|28
|9
|4
|15
|29 - 43
|31
|16.
|Сеара
|28
|6
|13
|9
|26 - 29
|31
|17.
|Куяба
|1:0
|28
|7
|9
|12
|20 - 27
|30
|18.
|Аваи
|28
|7
|7
|14
|26 - 43
|28
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|28
|5
|7
|16
|25 - 44
|22
|20.
|Жувентуде
|28
|3
|10
|15
|21 - 49
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Флуминенсе
|15
|10
|2
|3
|31 - 15
|32
|2.
|Коринтианс
|14
|9
|4
|1
|19 - 7
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|14
|9
|3
|2
|26 - 11
|30
|4.
|Коритиба Парана
|15
|9
|2
|4
|19 - 12
|29
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|14
|8
|5
|1
|28 - 11
|29
|6.
|Америка Минейро
|0:1
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|7.
|Фламенго
|13
|8
|2
|3
|27 - 8
|26
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|9.
|Сантос
|14
|7
|4
|3
|22 - 12
|25
|10.
|Сан-Паулу
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|11.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|14
|6
|5
|3
|22 - 13
|23
|12.
|Аваи
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|13.
|Гойяс
|0:0
|14
|5
|7
|2
|17 - 14
|22
|14.
|Атлетико Минейро
|0:0
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|15.
|Куяба
|1:0
|14
|4
|7
|3
|10 - 8
|19
|16.
|Форталеза
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|17.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|3
|7
|14 - 16
|15
|19.
|Сеара
|14
|3
|6
|5
|13 - 16
|15
|20.
|Жувентуде
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|14
|7
|7
|0
|18 - 8
|28
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|14
|5
|6
|3
|15 - 15
|21
|4.
|Флуминенсе
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|5.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|6.
|Фламенго
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 22
|18
|8.
|Форталеза
|14
|5
|1
|8
|16 - 20
|16
|9.
|Гойяс
|0:0
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|10.
|Коринтианс
|14
|4
|4
|6
|13 - 20
|16
|11.
|Сеара
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|12.
|Сан-Паулу
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|13.
|Америка Минейро
|0:1
|14
|3
|3
|8
|6 - 15
|12
|14.
|Сантос
|14
|2
|6
|6
|9 - 13
|12
|15.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|14
|2
|6
|6
|15 - 21
|12
|16.
|Куяба
|1:0
|14
|3
|2
|9
|10 - 19
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|1
|4
|9
|11 - 28
|7
|18.
|Жувентуде
|14
|1
|4
|9
|9 - 30
|7
|19.
|Аваи
|14
|1
|3
|10
|7 - 26
|6
|20.
|Коритиба Парана
|13
|0
|2
|11
|10 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|16 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|17 (2)
|Аваи
|Bissoli
|21
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|13 (1)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|11 (1)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 12
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 10
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 9
|Сеара
|Ричардсон
|1 9
|Ботафого Рибейрао
|Саравия Ренсо
|10