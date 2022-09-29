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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 28.
Гойяс
0:0
Первый тайм: 36'
Ботафого Рибейрао
0'
26' Желтая карточка
Саравия Ренсо

Ход матча

26'
 
Саравия Ренсо
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Ботафого Рибейрао
3.26
3.28
3.20
Все Коэффициенты
23
Tadeu
I
2
Магиньо
14
Danilo
IV
29
Reynaldo2
25
Lucas
Halter
5
Auremir
36
Матеус
де
Салес
19
Жуниор
Ренато
10
Маркиньос
II
20
Диего
Рибас
9
Nícolas
I
12
Lucas
Perri
2
Саравия
Ренсо
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
14
Габриэл
III
6
Че
Че
43
Пиазон
Лукас
37
Сантос
Жуниор
29
Виктор
Жоао
II
9
Соарес
Франсиско
Гойяс
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

История личных встреч

Гойяс
Ботафого Рибейрао

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:2
СB
1:1
СB
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
1:0
БСА
2:0
КБ
0:0
КБ
2:0
БСА
1:0
БСА
1:1
СA
4:1
СA
3:0
СA
1:3
СA
1:4
СA
3:1
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 15 (2) 0.54
Elvis II 4 (3) 0.14
Nícolas I 3 0.11
Dada Belmonte 2 0.07
Диего Рибас 1 0.04
Да Силва 1 0.04
Аподи Диаллиссон 1 0.04
Кардозо Даниэль 1 0.04
Маркиньос II 1 0.04
Vinicius XII 0 0
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Savio Alves 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Pedro Junqueira 0 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 7 (1) 0.25
Куэста Виктор 3 0.11
Эдуардо Карлос II 2 0.07
Vinicius5 2 0.07
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.07
Жефферсон 1 0.04
Daniel Borges 1 0.04
Марсал Фернандо 1 0.04
Соарес Франсиско 1 0.04
Угу Мигель 1 0.04
Сантос Жуниор 1 0.04
Виктор Жоао II 1 0.04
Габриэл III 1 0.04
Kayque 1 0.04
Каррейро Патрик 1 0.04
Фернандес Лукас IV 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастос Фернандр Феллипе 8 0
Caio Vinicius2 6 1
Магиньо 7 0
Раул Педро 7 0
Dada Belmonte 6 0
Savio Alves 4 1
Danilo IV 5 0
Матеус де Салес 5 0
Elvis II 4 0
Reynaldo2 4 0
Да Силва 3 0
Luan Dias 3 0
Жуниор Ренато 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Сидней 1 0
Аподи Диаллиссон 1 0
Диего Рибас 1 0
Auremir 1 0
Vinicius XII 1 0
Маркиньос II 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0
Yan Souto 1 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 9 0
Сампайо Филипе 3 2
Куэста Виктор 5 0
Угу Мигель 2 1
Daniel Borges 2 1
Кану Рубенилсон 3 0
Эдуардо Карлос II 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Пиазон Лукас 1 1
Марсал Фернандо 2 0
Гонсалвеш Диего 2 0
Romildo 2 0
Erison 2 0
Жефферсон 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Adryelson 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
7
44%
3
21%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
20%
4
21%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
33%
4
21%
76-90

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
5
36%
5
42%
76-90

Пропущено

18
12
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
17%
1
8%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
2
11%
2
17%
76-90

Забито

30
26
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
6 Не забивали 12
4
13%
1
4%
1-15
1
3%
4
15%
16-30
4
13%
3
12%
31-45
6
20%
4
15%
46-60
3
10%
6
23%
61-75
12
40%
8
31%
76-90

Пропущено

33
31
18 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 20
6
18%
5
16%
1-15
5
15%
6
19%
16-30
7
21%
6
19%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
2
6%
4
13%
61-75
7
21%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Гойяс - Фламенго 1:1 Сантос - Гойяс 1:2 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1
Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ботафого Рибейрао - Коритиба Парана 2:0 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:0 Форталеза - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1
Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 28 16 10 2 44 - 19 58
2. Флуминенсе 28 15 6 7 46 - 31 51
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 28 13 11 4 43 - 26 50
4. Коринтианс 28 13 8 7 32 - 27 47
5. Фламенго 28 13 6 9 44 - 27 45
6. Атлетико Паранаэнсе 28 12 8 8 33 - 33 44
7. Атлетико Минейро 0:0 28 10 11 7 34 - 30 41
8. Америка Минейро 0:1 28 11 6 11 23 - 26 39
9. Гойяс 0:0 28 9 11 8 30 - 33 38
10. Сантос 28 9 10 9 31 - 25 37
11. Сан-Паулу 28 8 13 7 39 - 31 37
12. Ботафого Рибейрао 0:0 28 9 8 11 27 - 30 35
13. Ред Булл Брагантино 0:0 28 8 11 9 37 - 34 35
14. Форталеза 28 9 7 12 28 - 31 34
15. Коритиба Парана 28 9 4 15 29 - 43 31
16. Сеара 28 6 13 9 26 - 29 31
17. Куяба 1:0 28 7 9 12 20 - 27 30
18. Аваи 28 7 7 14 26 - 43 28
19. Атлетико Гойяненсе 28 5 7 16 25 - 44 22
20. Жувентуде 28 3 10 15 21 - 49 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Флуминенсе 15 10 2 3 31 - 15 32
2. Коринтианс 14 9 4 1 19 - 7 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 14 9 3 2 26 - 11 30
4. Коритиба Парана 15 9 2 4 19 - 12 29
5. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 14 8 5 1 28 - 11 29
6. Америка Минейро 0:1 14 8 3 3 17 - 11 27
7. Фламенго 13 8 2 3 27 - 8 26
8. Атлетико Паранаэнсе 13 7 5 1 20 - 11 26
9. Сантос 14 7 4 3 22 - 12 25
10. Сан-Паулу 14 6 5 3 25 - 15 23
11. Ред Булл Брагантино 0:0 14 6 5 3 22 - 13 23
12. Аваи 14 6 4 4 19 - 17 22
13. Гойяс 0:0 14 5 7 2 17 - 14 22
14. Атлетико Минейро 0:0 14 5 5 4 19 - 15 20
15. Куяба 1:0 14 4 7 3 10 - 8 19
16. Форталеза 14 4 6 4 12 - 11 18
17. Ботафого Рибейрао 0:0 14 4 4 6 12 - 12 16
18. Атлетико Гойяненсе 14 4 3 7 14 - 16 15
19. Сеара 14 3 6 5 13 - 16 15
20. Жувентуде 14 2 6 6 12 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 14 7 7 0 18 - 8 28
2. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 14 5 6 3 15 - 15 21
3. Атлетико Минейро 0:0 14 5 6 3 15 - 15 21
4. Флуминенсе 13 5 4 4 15 - 16 19
5. Ботафого Рибейрао 0:0 14 5 4 5 15 - 18 19
6. Фламенго 15 5 4 6 17 - 19 19
7. Атлетико Паранаэнсе 15 5 3 7 13 - 22 18
8. Форталеза 14 5 1 8 16 - 20 16
9. Гойяс 0:0 14 4 4 6 13 - 19 16
10. Коринтианс 14 4 4 6 13 - 20 16
11. Сеара 14 3 7 4 13 - 13 16
12. Сан-Паулу 14 2 8 4 14 - 16 14
13. Америка Минейро 0:1 14 3 3 8 6 - 15 12
14. Сантос 14 2 6 6 9 - 13 12
15. Ред Булл Брагантино 0:0 14 2 6 6 15 - 21 12
16. Куяба 1:0 14 3 2 9 10 - 19 11
17. Атлетико Гойяненсе 14 1 4 9 11 - 28 7
18. Жувентуде 14 1 4 9 9 - 30 7
19. Аваи 14 1 3 10 7 - 26 6
20. Коритиба Парана 13 0 2 11 10 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 16 (3)
Гойяс Раул Педро 17 (2)
Аваи Bissoli 21
Сан-Паулу Кальери Хонатан 13 (1)
Фламенго Габриэл Барбоза 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 12
Аваи Bruno Silva II 1 10
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 9
Сеара Ричардсон 1 9
Ботафого Рибейрао Саравия Ренсо 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    Саравия Ренсо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Ботафого Рибейрао
3.26
3.28
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гойяс 0:0 Ботафого Рибейрао онлайн

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Ботафого Рибейрао
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