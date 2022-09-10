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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022


Стадион:
Лиллестрём
2:0
Второй тайм: 69'
Стрёмсгодсет
0'
1:0
13' Гол
Осен Йермунд
2:0
43' Гол
Драгснес Ветле

Ход матча

13'
Осен Йермунд
(Ибрахимай Илльдрен)
1:0
43'
Драгснес Ветле
(Кнудсен Магнус)
2:0
46'
 
Ханссен Сондре
Вильсвик Ларс-Кристофер
56'
 
Браут-Брюнес Джонатан
Ипалибо Джек
64'
Лундему Мариус
Рослер Колин
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Стрёмсгодсет
1.66
5.20
5.05
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
3
Рослер
Колин
2
Рангер
Ларс
5
Драгснес
Ветле
14
Кнудсен
Магнус
8
Мэтью
Ифиний
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
6
Ипалибо
Джек
10
Стенгель
Херман
11
Токстад
Кристоффер
9
Фрайдей
Фред
7
Стеневик
Халлдор
Лиллестрём
3-4-2-1
Стрёмсгодсет
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Стрёмсгодсет

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед

35 матчей

31.4%
20%
48.6%
11 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
7 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

Т
3:0
Т
4:1
Т
3:1
ТМК
2:3
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
К
3:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
2:0
ТМК
2:0
Т
2:0
Т
3:1
Т
1:2
Т
2:0
ТМС
1:2
ТМК
1:2
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:3
Т
0:1
ТМС
1:1
Т
3:1
Т
4:2
ТМС
0:2
Т
5:4
Т
3:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
3:1
Т
2:1
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.27
Фридьонссон Хольмберт 5 0.23
Драгснес Ветле 4 0.18
Ибрахимай Илльдрен 3 0.14
Петтерссон Том 3 0.14
Огбу Иго 3 0.14
Осен Йермунд 2 0.09
Кнудсен Магнус 2 0.09
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.09
Гарнас Эспен 2 0.09
Мэтью Ифиний 2 0.09
Кайринен Каан 1 0.05
Кристиансен Мадс 1 0.05
Эд Эскил 1 0.05
Ольсен Томас 0 0
Рослер Колин 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 8 0.36
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.23
Фрайдей Фред 4 0.18
Ипалибо Джек 4 0.18
Стенгель Херман 3 (1) 0.14
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0.09
Гулликсен Тобиас 2 0.09
Валсвик Густав 1 0.05
Энерсен Оле 1 0.05
Токстад Кристоффер 1 0.05
Боаэн Эрнест 1 0.05
Грогард Томас 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Хольст-Ларсен Фабиан 0 0
Albert Palmberg Thorsen 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 4 0
Гарнас Эспен 3 0
Огбу Иго 3 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Кристиансен Мадс 2 0
Рангер Ларс 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хелланн Поль-Андре 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Рослер Колин 1 0
Эд Эскил 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 5 0
Стеневик Халлдор 5 0
Токстад Кристоффер 2 0
Грогард Томас 2 0
Стенгель Херман 2 0
Красники Крешник 2 0
Боаэн Эрнест 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Хольст-Ларсен Фабиан 2 0
Валсвик Густав 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Фрайдей Фред 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Ипалибо Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
4
21%
3
33%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
2
22%
61-75
6
32%
3
33%
76-90

Пропущено

3
15
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
1
33%
2
13%
16-30
1
33%
2
13%
31-45
1
33%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

17
23
3 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
12%
6
26%
31-45
3
18%
6
26%
46-60
5
29%
29%
2
9%
61-75
6
35%
5
22%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
17%
2
12%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
3
17%
6
35%
61-75
5
28%
2
12%
76-90

Забито

36
32
11 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 10
2 Не забивали 7
2
6%
0
0%
1-15
3
8%
5
16%
16-30
6
17%
9
28%
31-45
4
11%
6
19%
46-60
9
25%
4
13%
61-75
12
33%
8
25%
76-90

Пропущено

21
32
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
14%
6
19%
1-15
5
24%
3
9%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
3
14%
9
28%
61-75
5
24%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0
Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 16 3 2 47 - 19 51
2. Лиллестрём 2:0 22 13 5 4 39 - 20 44
3. Будё-Глимт 21 12 5 4 53 - 26 41
4. Русенборг 21 11 7 3 45 - 28 40
5. Волеренга 21 11 3 7 36 - 29 36
6. Одд 22 9 3 10 26 - 36 30
7. Викинг 21 8 5 8 35 - 33 29
8. Стрёмсгодсет 0:2 22 8 5 9 33 - 33 29
9. Тромсё 21 6 9 6 29 - 35 27
10. Хёугесунн 21 7 4 10 31 - 33 25
11. Олесунн 21 6 7 8 23 - 31 25
12. Хам-Кам 21 4 11 6 25 - 26 23
13. Сарпсборг-08 21 7 1 13 35 - 41 22
14. Саннефьёрд 22 6 4 12 35 - 50 22
15. Дьерв 21 4 2 15 15 - 48 14
16. Кристиансунд 21 3 4 14 21 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 2:0 11 8 2 1 20 - 4 26
2. Русенборг 10 8 2 0 24 - 9 26
3. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
4. Волеренга 10 7 1 2 19 - 10 22
5. Тромсё 10 6 3 1 19 - 14 21
6. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
7. Стрёмсгодсет 0:2 11 6 2 3 24 - 16 20
8. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 11 5 2 4 19 - 17 17
10. Одд 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
12. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
13. Сарпсборг-08 11 4 1 6 16 - 18 13
14. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
15. Кристиансунд 10 2 3 5 15 - 21 9
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 8 2 0 20 - 8 26
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 2:0 11 5 3 3 19 - 16 18
4. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
5. Саннефьёрд 11 5 0 6 17 - 22 15
6. Русенборг 11 3 5 3 21 - 19 14
7. Волеренга 11 4 2 5 17 - 19 14
8. Олесунн 11 3 3 5 12 - 19 12
9. Викинг 11 3 2 6 18 - 25 11
10. Хам-Кам 10 1 6 3 13 - 15 9
11. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
12. Стрёмсгодсет 0:2 11 2 3 6 9 - 17 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 11 0 6 5 10 - 21 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 10 0 1 9 6 - 30 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 19 3 4
2. Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 0 5
3. Русенборг Сэтер Оле Кристиан 11 2 5
4. Хёугесунн Ндур Алиун 9 1 4
5. Викинг Бериша Ветон 8 3 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мольде Маннсверк Сиверт 7 0
2. Дьерв Фернандес Леандро II 5 1
3. Одд Бьортуфт Один Лурас 3 2
4. Сарпсборг-08 Скиппер Антон 3 2
5. Олесунн Чанаджия Дарио 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Драгснес Ветле бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Осен Йермунд бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Стрёмсгодсет
1.66
5.20
5.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет онлайн

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