Стадион: Аараасен
2:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолОсен Йермунд
2:0
43' ГолДрагснес Ветле
2:1
80' ГолВалсвик Густав
81' Желтая карточкаФридьонссон Хольмберт
90' Желтая карточкаБоаэн Эрнест
90' Желтая карточкаБраут-Брюнес Джонатан
90'+8
Ход матча
13'
43'
2:0
80'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
30
Огбу
Иго
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
История личных встреч
Лиллестрём
Стрёмсгодсет
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед
35 матчей
31.4%
20%
48.6%
11 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
7 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.27
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|0.23
|Драгснес Ветле
|4
|0.18
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0.14
|Петтерссон Том
|3
|0.14
|Огбу Иго
|3
|0.14
|Осен Йермунд
|2
|0.09
|Кнудсен Магнус
|2
|0.09
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.09
|Гарнас Эспен
|2
|0.09
|Мэтью Ифиний
|2
|0.09
|Кайринен Каан
|1
|0.05
|Кристиансен Мадс
|1
|0.05
|Эд Эскил
|1
|0.05
|Ольсен Томас
|0
|0
|Рослер Колин
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|8
|0.36
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.23
|Фрайдей Фред
|4
|0.18
|Ипалибо Джек
|4
|0.18
|Стенгель Херман
|3 (1)
|0.14
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0.09
|Валсвик Густав
|2
|0.09
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.09
|Энерсен Оле
|1
|0.05
|Токстад Кристоффер
|1
|0.05
|Боаэн Эрнест
|1
|0.05
|Грогард Томас
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|0
|0
|Albert Palmberg Thorsen
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтью Ифиний
|4
|0
|Гарнас Эспен
|3
|0
|Огбу Иго
|3
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|5
|0
|Боаэн Эрнест
|3
|0
|Токстад Кристоффер
|2
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Стенгель Херман
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|2
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Фрайдей Фред
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Ипалибо Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
10
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
5
24%
3
30%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
19%
2
20%
61-75
6
29%
4
40%
76-90
Пропущено
4
17
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
25%
2
12%
16-30
1
25%
3
18%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
25%
3
18%
76-90
Забито
17
23
3 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
12%
6
26%
31-45
3
18%
6
26%
46-60
5
29%
29%
2
9%
61-75
6
35%
5
22%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
17%
2
12%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
3
17%
6
35%
61-75
5
28%
2
12%
76-90
Забито
38
33
13 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
2 Не забивали 7
3
8%
0
0%
1-15
3
8%
5
15%
16-30
7
18%
9
27%
31-45
4
11%
6
18%
46-60
9
24%
4
12%
61-75
12
32%
9
27%
76-90
Пропущено
22
34
11 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
3
14%
7
21%
1-15
5
23%
3
9%
16-30
3
14%
6
18%
31-45
2
9%
4
12%
46-60
3
14%
9
26%
61-75
6
27%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0
Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|16
|3
|2
|47 - 19
|51
|2.
|Лиллестрём
|22
|13
|5
|4
|39 - 21
|44
|3.
|Будё-Глимт
|21
|12
|5
|4
|53 - 26
|41
|4.
|Русенборг
|21
|11
|7
|3
|45 - 28
|40
|5.
|Волеренга
|21
|11
|3
|7
|36 - 29
|36
|6.
|Одд
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|7.
|Викинг
|21
|8
|5
|8
|35 - 33
|29
|8.
|Стрёмсгодсет
|22
|8
|5
|9
|34 - 33
|29
|9.
|Тромсё
|21
|6
|9
|6
|29 - 35
|27
|10.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|31 - 33
|25
|11.
|Олесунн
|21
|6
|7
|8
|23 - 31
|25
|12.
|Хам-Кам
|21
|4
|11
|6
|25 - 26
|23
|13.
|Сарпсборг-08
|21
|7
|1
|13
|35 - 41
|22
|14.
|Саннефьёрд
|22
|6
|4
|12
|35 - 50
|22
|15.
|Дьерв
|21
|4
|2
|15
|15 - 48
|14
|16.
|Кристиансунд
|21
|3
|4
|14
|21 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|2.
|Русенборг
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|3.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|4.
|Волеренга
|10
|7
|1
|2
|19 - 10
|22
|5.
|Тромсё
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|6.
|Будё-Глимт
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Одд
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Олесунн
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|13.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|14.
|Дьерв
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|15.
|Кристиансунд
|10
|2
|3
|5
|15 - 21
|9
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|8
|2
|0
|20 - 8
|26
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|4.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|5.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|6.
|Русенборг
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|7.
|Волеренга
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|8.
|Олесунн
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|9.
|Викинг
|11
|3
|2
|6
|18 - 25
|11
|10.
|Хам-Кам
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|19
|3
|4
|2.
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11
|0
|5
|3.
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|11
|2
|5
|4.
|Хёугесунн
|Ндур Алиун
|9
|1
|4
|5.
|Викинг
|Бериша Ветон
|8
|3
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|0
|2.
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|5
|1
|3.
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|2
|4.
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|3
|2
|5.
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|6
|0