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Испания: Ла Лига
2022-2023


Стадион:
Реал Мадрид
 
Позже
Мальорка

История личных встреч

Реал Мадрид
Мальорка

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:3
ЛЛ
6:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
П
5:2
П
0:5
П
4:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
1:4
П
2:0
П
1:3
П
0:3
ПД
1:1
КК
0:1
КК
2:1
ПД
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 3 0.75
Бензема Карим 3 (1) 0.75
Алаба Давид 1 0.25
Модрич Лука 1 0.25
Вальверде Федерико 1 0.25
Родриго 1 0.25
Васкес Лукас 1 0.25
Чуамени Орельен 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 2 0.5
Ли Кан Ин 1 0.25
Раильо Антонио 1 0.25
Родригес Даниэль 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гренье Клеман 3 0
Батталья Родриго 3 0
Санчес Антонио 3 0
Копете Хосе 3 0
Родригес Даниэль 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Коста Хауме 1 0
Вальент Мартин 1 0
Мурики Ведат 1 0
Маффео Пабло 1 0
Раильо Антонио 1 0
Ли Кан Ин 1 0
Хавьер Агирре 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
27%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
4
36%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4
Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3
Мальорка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальорка - Жирона 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 0:2 Мальорка - Бетис 1:2 Атлетик Б - Мальорка 0:0
УД Ибица - Мальорка 0:0 Наполи - Мальорка 1:1 Мальорка - Спортинг Хихон 1:0 Дженоа - Мальорка 0:1 Мальорка - Вишиста Краков 3:0 Осасуна - Мальорка 0:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Севилья - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 2:6 Барселона - Мальорка 2:1 Мальорка - Алавес 2:1 Эльче - Мальорка 3:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Хетафе - Мальорка 1:0 Эспаньол - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 11 - 1 10
3. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 0 10
4. Бетис Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
6. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
7. Атлетико М Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Валенсия Заявка 4 2 0 2 6 - 3 6
11. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Жирона Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Альмерия Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 2 - 8 4
17. Севилья Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Эльче Заявка 4 0 1 3 1 - 9 1
19. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
20. Кадис Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Бетис Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Валенсия Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Вальядолид Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Альмерия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Мальорка Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Хетафе Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Реал Сосьедад Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Эспаньол Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Райо Вальекано Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Эспаньол Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Атлетик Б Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
10. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Альмерия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Жирона Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Осасуна Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Севилья Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Хетафе Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
20. Эльче Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Мальорка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2022, осталось 2 дня 3 часа 38 минут.

    Главный судья: Jorge Figueroa

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    • Прогнозы 50
    Реал Мадрид 90% (45)
    X 8% (4)
    Мальорка 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Мальорка
    11.00
    6.40
    13.00
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Мальорка

    Исход игры
    Реал Мадрид
    90.7% (49)
    Ничья
    7.4% (4)
    Мальорка
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    26.53% (13)
    Нет
    73.47% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    42.6% (23)
    3:0 Реал Мадрид
    20.4% (11)
    3:1 Реал Мадрид
    14.8% (8)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
    2:1 Реал Мадрид
    3.7% (2)
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    Реал Мадрид
    Мальорка
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