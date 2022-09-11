Стадион: Хет Куипие
0'
1:0
6' ГолВетокеле Игор
59' Желтая карточкаХудт Уэсли
61' Желтая карточкаРейнолдс Брайан
65' Желтая карточкаСтруйкенс Марио
1:1
70' ГолЭспозито Себастьяно
2:1
83' ГолАкбунар Халиль
84' Желтая карточкаАкбунар Халиль
89' Желтая карточкаМурильо Микаэль
90'+6
Ход матча
6'
1:0
59'
61'
65'
70'
83'
2:1
84'
89'
23
Зигерс
Рубин
24
Ravil
Tagir
55
Диркс
Тюр
56
Дебас
Зено
27
Садики
Ноа
99
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
-
24 Ravil TagirЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Дебас ЗеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Садики НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Вестерло
Андерлехт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 15 побед
21 матч
19%
9.5%
71.5%
4 победы 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
3 победы 3 ничьи 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветокеле Игор
|4
|0.5
|Фостер Лайл
|2
|0.25
|Диркс Тюр
|2 (1)
|0.25
|Nene Dorgeles
|2
|0.25
|Акбунар Халиль
|1
|0.13
|Даци Эрдон
|1
|0.13
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Бернат Ян
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|4
|0.5
|Амузу Френсис
|2
|0.25
|Рафаэлов Лиор
|1
|0.13
|Ашимеру Маджид
|1
|0.13
|Раман Бенито
|1
|0.13
|Мурильо Микаэль
|1
|0.13
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.13
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.13
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|Бернат Ян
|3
|0
|Акбунар Халиль
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Фостер Лайл
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Силва Фабио
|2
|0
|Струйкенс Марио
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Требель Адриен
|1
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Дебас Зено
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
17%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Пропущено
17
9
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
6%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
7
41%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2
Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0 Виртон - Вестерло 1:0
Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1
Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|2.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|Генк
|7
|5
|1
|1
|19 - 8
|16
|4.
|АХ Лёвен
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|6.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Шарлеруа
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Гент
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Андерлехт
|8
|3
|1
|4
|12 - 9
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
|11.
|Сент-Трейден
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 16
|9
|13.
|Остенде
|8
|3
|0
|5
|8 - 11
|9
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|15.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Вестерло
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|6.
|АХ Лёвен
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Мехелен
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|11.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|АХ Лёвен
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|6.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Сент-Трейден
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|11.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|14.
|Остенде
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Вестерло
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (3)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Мехелен
|Хайреманс Джеффри
|4 (2)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (2)
|Мехелен
|Схоофс Роб
|4 (2)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 3
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|2 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4