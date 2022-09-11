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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023


Стадион:
Вестерло
2:1
Конец матча
Андерлехт
0'
1:0
6' Гол
Ветокеле Игор
59' Желтая карточка
Худт Уэсли
61' Желтая карточка
Рейнолдс Брайан
65' Желтая карточка
Струйкенс Марио
1:1
70' Гол
Эспозито Себастьяно
2:1
83' Гол
Акбунар Халиль
84' Желтая карточка
Акбунар Халиль
89' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
90'+6
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
23
Зигерс
Рубин
24
Ravil
Tagir
11
Кюйпер
Максим
8
Мадсен
Николас
4
Mathias
Fixelles
55
Диркс
Тюр
25
Ветокеле
Игор
5
Шадли
Насер
9
Фостер
Лайл
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Дебас
Зено
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
27
Садики
Ноа
7
Амузу
Френсис
18
Ашимеру
Маджид
21
Диавара
Амаду
10
Версхарен
Яри
29
Струйкенс
Марио
99
Силва
Фабио
Вестерло
4-2-3-1
Андерлехт
3-5-2

История личных встреч

Вестерло
Андерлехт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 15 побед

21 матч

19%
9.5%
71.5%
4 победы 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
3 победы 3 ничьи 15 побед

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
2:2
К
0:1
ЛП
2:4
ЛП
1:2
ЛП
2:1
ЛП
0:3
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:2
КБ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветокеле Игор 4 0.5
Фостер Лайл 2 0.25
Диркс Тюр 2 (1) 0.25
Nene Dorgeles 2 0.25
Акбунар Халиль 1 0.13
Даци Эрдон 1 0.13
Кюйпер Максим 0 0
Бернат Ян 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 4 0.5
Амузу Френсис 2 0.25
Рафаэлов Лиор 1 0.13
Ашимеру Маджид 1 0.13
Раман Бенито 1 0.13
Мурильо Микаэль 1 0.13
Эспозито Себастьяно 1 0.13
Дюранвилль Юлиен 1 0.13
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Бернат Ян 3 0
Акбунар Халиль 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Фостер Лайл 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Кюйпер Максим 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдулразак Исхак 1 1
Силва Фабио 2 0
Струйкенс Марио 2 0
Садики Ноа 2 0
Требель Адриен 1 0
Худт Уэсли 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Диавара Амаду 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Версхарен Яри 1 0
Дебас Зено 1 0
Nilson Angulo 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
17%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Пропущено

17
9
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
6%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
7
41%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2
Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0 Виртон - Вестерло 1:0
Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1
Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 7 7 0 0 17 - 5 21
2. Брюгге 8 6 1 1 19 - 7 19
3. Генк 7 5 1 1 19 - 8 16
4. АХ Лёвен 8 5 1 2 16 - 13 16
5. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 11 - 11 13
6. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Шарлеруа 8 4 0 4 13 - 13 12
8. Гент 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Андерлехт 8 3 1 4 12 - 9 10
10. Мехелен 8 3 1 4 16 - 15 10
11. Сент-Трейден 8 2 4 2 7 - 8 10
12. Вестерло 8 3 0 5 13 - 16 9
13. Остенде 8 3 0 5 8 - 11 9
14. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
15. Серен Юнайтед 8 2 0 6 7 - 16 6
16. Эйпен 8 2 0 6 7 - 14 6
17. Зульте-Варегем 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Серкль Брюгге 7 1 2 4 3 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Вестерло 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
6. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
7. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Мехелен 4 2 0 2 10 - 9 6
11. Шарлеруа 4 2 0 2 7 - 8 6
12. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
15. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Зульте-Варегем 4 1 0 3 5 - 10 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 4 3 0 1 9 - 3 9
2. Антверпен 3 3 0 0 5 - 1 9
3. АХ Лёвен 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Гент 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
6. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
8. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
9. Серен Юнайтед 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Сент-Трейден 4 1 3 0 2 - 1 6
11. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Унион Сент-Жиллуаз 4 1 1 2 6 - 9 4
13. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
14. Остенде 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Вестерло 4 0 0 4 5 - 12 0
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Ндайишимий Майк 5 (3)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Мехелен Хайреманс Джеффри 4 (2)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (2)
Мехелен Схоофс Роб 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 3
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Ветокеле Игор бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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