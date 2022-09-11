Стадион: Ян Брейдель
0:2
Конец матча
0'
0:1
6' ГолЯнссен Винсент
41' Желтая карточкаНаингголан Раджа
45' Желтая карточкаВинс Сэмюэл
45' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
0:2
68' ГолАлдервейрельд Тоби
85' Желтая карточкаГеркенс Питер
90'+4
Ход матча
6'
41'
45'
57'
68'
85'
86'
24
Марселен
Жан
29
Торрес
Луи
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясе
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
19
Миёши
Коджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
-
29 Торрес ЛуиЗащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэда АясеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
-
-
38 Teun Wilke
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нсимба БрюниНападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Серкль Брюгге
Антверпен
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
14 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деман Оливье
|1
|0.13
|Уэда Аясе
|1
|0.13
|Торрес Луи
|1
|0.13
|Денкей Кевин
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|5 (2)
|0.63
|Фрай Микаэль
|4 (2)
|0.5
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.38
|Наингголан Раджа
|1
|0.13
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.13
|Миёши Коджи
|1
|0.13
|Винс Сэмюэл
|1
|0.13
|Валенсия Энтони
|1
|0.13
|Эккеленкамп Юрген
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Геркенс Питер
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|2
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Марселен Жан
|1
|0
|Уэда Аясе
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Де Лат Ричи
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Алмейда Динис
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
11
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
2
100%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
4
17
1 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
7
41%
31-45
2
50%
1
6%
46-60
1
25%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
2
29%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0
Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1
Антверпен
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3
Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|2.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|Генк
|7
|5
|1
|1
|19 - 8
|16
|4.
|АХ Лёвен
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|6.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Шарлеруа
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Гент
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Андерлехт
|8
|3
|1
|4
|12 - 9
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
|11.
|Сент-Трейден
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 16
|9
|13.
|Остенде
|8
|3
|0
|5
|8 - 11
|9
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|15.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Вестерло
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|6.
|АХ Лёвен
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Мехелен
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|11.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|13.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|АХ Лёвен
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|6.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Сент-Трейден
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|11.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|14.
|Остенде
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Вестерло
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (3)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|7 (1)
|Мехелен
|Хайреманс Джеффри
|4 (2)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (2)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 3
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|2 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4