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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023


Стадион:
Серкль Брюгге
0:2
Конец матча
Антверпен
0'
0:1
6' Гол
Янссен Винсент
41' Желтая карточка
Наингголан Раджа
45' Желтая карточка
Винс Сэмюэл
45' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
0:2
68' Гол
Алдервейрельд Тоби
85' Желтая карточка
Геркенс Питер
90'+4
1
Маецки
Радослав
8
Декостере
Роббе
5
Попович
Борис
24
Марселен
Жан
29
Торрес
Луи
23
Деман
Оливье
22
Лопес
Леонардо
10
Хотич
Дино
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
36
Уэда
Аясе
9
Денкей
Кевин
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
4
Наингголан
Раджа
8
Юсуф
Альхассан
55
Валенсия
Энтони
24
Эккеленкамп
Юрген
19
Миёши
Коджи
18
Янссен
Винсент
Серкль Брюгге
4-4-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Антверпен

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ПДА
1:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
0:0
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:2
ВД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деман Оливье 1 0.13
Уэда Аясе 1 0.13
Торрес Луи 1 0.13
Денкей Кевин 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 5 (2) 0.63
Фрай Микаэль 4 (2) 0.5
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.38
Наингголан Раджа 1 0.13
Алдервейрельд Тоби 1 0.13
Миёши Коджи 1 0.13
Винс Сэмюэл 1 0.13
Валенсия Энтони 1 0.13
Эккеленкамп Юрген 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Геркенс Питер 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 2 1
Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
Декостере Роббе 2 0
Марселен Жан 1 0
Уэда Аясе 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Деман Оливье 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наингголан Раджа 2 0
Де Лат Ричи 2 0
Арун Фарис 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Геркенс Питер 1 0
Янссен Винсент 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Алмейда Динис 1 0
Юсуф Альхассан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
11
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
2
100%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

4
17
1 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
7
41%
31-45
2
50%
1
6%
46-60
1
25%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
2
29%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0
Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1
Антверпен
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3
Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Андерлехт - Антверпен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 8 8 0 0 19 - 5 24
2. Брюгге 8 6 1 1 19 - 7 19
3. Генк 7 5 1 1 19 - 8 16
4. АХ Лёвен 8 5 1 2 16 - 13 16
5. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 11 - 11 13
6. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Шарлеруа 8 4 0 4 13 - 13 12
8. Гент 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Андерлехт 8 3 1 4 12 - 9 10
10. Мехелен 8 3 1 4 16 - 15 10
11. Сент-Трейден 8 2 4 2 7 - 8 10
12. Вестерло 8 3 0 5 13 - 16 9
13. Остенде 8 3 0 5 8 - 11 9
14. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
15. Серен Юнайтед 8 2 0 6 7 - 16 6
16. Эйпен 8 2 0 6 7 - 14 6
17. Зульте-Варегем 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Серкль Брюгге 8 1 2 5 3 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Вестерло 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
6. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
7. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Мехелен 4 2 0 2 10 - 9 6
11. Шарлеруа 4 2 0 2 7 - 8 6
12. Серкль Брюгге 4 1 2 1 2 - 3 5
13. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
15. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Зульте-Варегем 4 1 0 3 5 - 10 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Брюгге 4 3 0 1 9 - 3 9
3. АХ Лёвен 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Гент 4 2 1 1 7 - 5 7
5. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
6. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
8. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
9. Серен Юнайтед 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Сент-Трейден 4 1 3 0 2 - 1 6
11. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Унион Сент-Жиллуаз 4 1 1 2 6 - 9 4
13. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
14. Остенде 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Вестерло 4 0 0 4 5 - 12 0
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Ндайишимий Майк 5 (3)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Антверпен Янссен Винсент 7 (1)
Мехелен Хайреманс Джеффри 4 (2)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 3
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Ван дер Брюгген Ханнес получил желтую карточку от судьи
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