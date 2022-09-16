Стадион: Босуил
2:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолАлдервейрельд Тоби
2:0
20' ГолЯнссен Винсент
2:1
43' ГолБернье Антуан
50' Желтая карточкаБатай Йелле
78' Желтая карточкаАбанда Леруа
83' Желтая карточкаЭккеленкамп Юрген
85' Желтая карточкаТремуле Сандро
85' Желтая карточкаЯнссен Винсент
90'+3
Ход матча
7'
20'
2:0
43'
50'
71'
78'
85'
85'
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
19
Миёши
Коджи
30
Диш
Гийом
99
Мбоу
Мамаду
18
Поати
Морган
20
Ба
Абу
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нсимба БрюниНападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Женешам Хосе
История личных встреч
Антверпен
Серен Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|6 (2)
|0.67
|Фрай Микаэль
|4 (2)
|0.44
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.33
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.22
|Наингголан Раджа
|1
|0.11
|Миёши Коджи
|1
|0.11
|Винс Сэмюэл
|1
|0.11
|Валенсия Энтони
|1
|0.11
|Эккеленкамп Юрген
|0
|0
|Геркенс Питер
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Стенгс Келвин
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|4 (2)
|0.44
|Бернье Антуан
|2
|0.22
|Сиссоко Самбу
|1
|0.11
|Кахбах Матье
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Де Лат Ричи
|2
|0
|Янссен Винсент
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Алмейда Динис
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Самбу
|3
|0
|Элисор Симон
|3
|0
|Силла Абдулайе
|3
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Тремуле Сандро
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
3
43%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
2
18%
1-15
2
33%
5
45%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Забито
19
8
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
4
21%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
7
37%
3
38%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
3
16%
2
25%
61-75
2
11%
1
13%
76-90
Пропущено
8
18
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
2
25%
2
11%
1-15
2
25%
6
33%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
4
22%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
1
13%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2
Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3
Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|9
|9
|0
|0
|21 - 6
|27
|2.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|Генк
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|4.
|АХ Лёвен
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|5.
|Гент
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|8.
|Шарлеруа
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|9.
|Андерлехт
|8
|3
|1
|4
|12 - 9
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
|11.
|Сент-Трейден
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 16
|9
|13.
|Остенде
|8
|3
|0
|5
|8 - 11
|9
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|15.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|8 - 18
|6
|16.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Вестерло
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|АХ Лёвен
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Мехелен
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|12.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Генк
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|4.
|АХ Лёвен
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|5.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|Серен Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|10.
|Сент-Трейден
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|11.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|14.
|Остенде
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|Вестерло
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (4)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Мехелен
|Хайреманс Джеффри
|4 (2)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 3
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|2 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4