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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023


Стадион:
Антверпен
2:1
Конец матча
Серен Юнайтед
0'
1:0
7' Гол
Алдервейрельд Тоби
2:0
20' Гол
Янссен Винсент
2:1
43' Гол
Бернье Антуан
50' Желтая карточка
Батай Йелле
78' Желтая карточка
Абанда Леруа
83' Желтая карточка
Эккеленкамп Юрген
85' Желтая карточка
Тремуле Сандро
85' Желтая карточка
Янссен Винсент
90'+3
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
16
Геркенс
Питер
8
Юсуф
Альхассан
14
Стенгс
Келвин
24
Эккеленкамп
Юрген
19
Миёши
Коджи
18
Янссен
Винсент
30
Диш
Гийом
2
Силла
Абдулайе
99
Мбоу
Мамаду
17
Тремуле
Сандро
21
Самбу
Марсони
18
Поати
Морган
27
Сиссоко
Самбу
20
Ба
Абу
6
Кахбах
Матье
10
Муандилмаджи
Мариус
12
Бернье
Антуан
Антверпен
4-2-3-1
Серен Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Антверпен
Серен Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:1
ВД
0:1
ВД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 6 (2) 0.67
Фрай Микаэль 4 (2) 0.44
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.33
Алдервейрельд Тоби 2 0.22
Наингголан Раджа 1 0.11
Миёши Коджи 1 0.11
Винс Сэмюэл 1 0.11
Валенсия Энтони 1 0.11
Эккеленкамп Юрген 0 0
Геркенс Питер 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Стенгс Келвин 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 4 (2) 0.44
Бернье Антуан 2 0.22
Сиссоко Самбу 1 0.11
Кахбах Матье 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наингголан Раджа 2 0
Де Лат Ричи 2 0
Янссен Винсент 2 0
Арун Фарис 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Геркенс Питер 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Алмейда Динис 1 0
Батай Йелле 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Юсуф Альхассан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Самбу 3 0
Элисор Симон 3 0
Силла Абдулайе 3 0
Сами Лахссаини 2 0
Абанда Леруа 2 0
Тремуле Сандро 2 0
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Ба Абу 1 0
Муандилмаджи Мариус 1 0
Гийом Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
3
43%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
2
18%
1-15
2
33%
5
45%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Забито

19
8
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
4
21%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
7
37%
3
38%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
3
16%
2
25%
61-75
2
11%
1
13%
76-90

Пропущено

8
18
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
2
25%
2
11%
1-15
2
25%
6
33%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
4
22%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
1
13%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2
Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0 Антверпен - Хогстратен 9:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 1:3
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3
Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Брюгге 8 6 1 1 19 - 7 19
3. Генк 8 6 1 1 21 - 9 19
4. АХ Лёвен 8 5 1 2 16 - 13 16
5. Гент 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
8. Шарлеруа 8 4 0 4 13 - 13 12
9. Андерлехт 8 3 1 4 12 - 9 10
10. Мехелен 8 3 1 4 16 - 15 10
11. Сент-Трейден 8 2 4 2 7 - 8 10
12. Вестерло 8 3 0 5 13 - 16 9
13. Остенде 8 3 0 5 8 - 11 9
14. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
15. Серен Юнайтед 9 2 0 7 8 - 18 6
16. Эйпен 8 2 0 6 7 - 14 6
17. Зульте-Варегем 8 1 2 5 7 - 15 5
18. Серкль Брюгге 8 1 2 5 3 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Вестерло 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
6. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
7. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Мехелен 4 2 0 2 10 - 9 6
12. Шарлеруа 4 2 0 2 7 - 8 6
13. Серкль Брюгге 4 1 2 1 2 - 3 5
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Зульте-Варегем 4 1 0 3 5 - 10 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Брюгге 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Генк 4 3 0 1 12 - 5 9
4. АХ Лёвен 4 2 1 1 9 - 7 7
5. Гент 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
8. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
9. Серен Юнайтед 5 2 0 3 8 - 10 6
10. Сент-Трейден 4 1 3 0 2 - 1 6
11. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Унион Сент-Жиллуаз 4 1 1 2 6 - 9 4
13. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
14. Остенде 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Вестерло 4 0 0 4 5 - 12 0
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (4)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Мехелен Хайреманс Джеффри 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 3
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    85'
    Янссен Винсент получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    85'
    Тремуле Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    83'
    Эккеленкамп Юрген получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    78'
    Leroy Abanda получил желтую карточку от судьи
  • 72'
    Поати Морган уходит с поля. Leroy Abanda выходит вместо него
  • 71'
    Ба Абу уходит с поля. Сами Лассени выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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