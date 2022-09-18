Стадион: Кристал-арена
Ход матча
18'
18
Онуачу
Пол
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Генк
Гент
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед
46 матчей
41.3%
21.7%
37%
19 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
12 побед 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
34.8%
37%
28.2%
16 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндайишимий Майк
|5
|0.56
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0.44
|Хейнен Бриан
|4 (2)
|0.44
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.33
|Муньос Даниэль
|1
|0.11
|Грошовски Патрик
|1
|0.11
|Саматта Мбвана
|1
|0.11
|Немет Ондраш
|1
|0.11
|Ито Дзюнъя
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|5 (2)
|0.56
|Хон Хён-Сок
|2
|0.22
|Кумс Свен
|1
|0.11
|Торунарига Джордан
|1
|0.11
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.11
|Марре Сулейман
|1
|0.11
|Тиссудали Тарик
|1
|0.11
|Лемайич Дарко
|1
|0.11
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Самуаз Матисс
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|3
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
|Matias Galarza
|1
|0
|Bilal El Khannous
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марре Сулейман
|3
|0
|Нгадеу Майкл
|2
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Окуму Джозеф
|0
|1
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
18%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
20
13
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
5
25%
2
15%
1-15
5
25%
3
23%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
2
10%
1
8%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1
Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1
Гент
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1
Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|9
|9
|0
|0
|21 - 6
|27
|2.
|Генк
|0:0
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|4.
|АХ Лёвен
|9
|5
|2
|2
|16 - 13
|17
|5.
|Гент
|0:0
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|8.
|Сент-Трейден
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Вестерло
|9
|4
|0
|5
|16 - 18
|12
|10.
|Шарлеруа
|9
|4
|0
|5
|15 - 16
|12
|11.
|Мехелен
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|12.
|Андерлехт
|8
|3
|1
|4
|12 - 9
|10
|13.
|Остенде
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|15.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|8 - 18
|6
|16.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Генк
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Вестерло
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|АХ Лёвен
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Гент
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|11.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Генк
|0:0
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|3.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|Гент
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Серен Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|11.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (4)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Мехелен
|Хайреманс Джеффри
|4 (2)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 3
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|2 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4