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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023


Стадион:
Генк
0:0
Первый тайм: 29'
Гент
0'
18' Желтая карточка
Нгадеу Майкл

Ход матча

18'
 
Нгадеу Майкл
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Гент
3.10
3.76
3.35
Все Коэффициенты
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
77
Пресиадо
Анхело
34
Bilal
El
Khannous
11
Ндайишимий
Майк
18
Онуачу
Пол
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
7
Хон
Хён-Сок
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
29
Депуатр
Лоран
11
Кейперс
Уго
Генк
4-2-3-1
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Генк
Гент

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

46 матчей

41.3%
21.7%
37%
19 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
12 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.8%
37%
28.2%
16 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
0:2
ПОЗПВЛЕ
0:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
4:1
ПДА
0:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
3:1
ПДА
1:5
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:5
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
2:0
К
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндайишимий Майк 5 0.56
Пейнтсил Джозеф 4 0.44
Хейнен Бриан 4 (2) 0.44
Дессерс Сириль 3 (1) 0.33
Муньос Даниэль 1 0.11
Грошовски Патрик 1 0.11
Саматта Мбвана 1 0.11
Немет Ондраш 1 0.11
Ито Дзюнъя 0 0
Артеага Херардо 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 5 (2) 0.56
Хон Хён-Сок 2 0.22
Кумс Свен 1 0.11
Торунарига Джордан 1 0.11
Юльсагер Эндрю 1 0.11
Марре Сулейман 1 0.11
Тиссудали Тарик 1 0.11
Лемайич Дарко 1 0.11
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Самуаз Матисс 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 3 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Онуачу Пол 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Matias Galarza 1 0
Bilal El Khannous 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марре Сулейман 3 0
Нгадеу Майкл 2 0
Лемайич Дарко 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Окуму Джозеф 0 1
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хон Хён-Сок 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
18%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

20
13
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
5
25%
2
15%
1-15
5
25%
3
23%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
2
10%
1
8%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1
Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1
Гент
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1
Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Генк 0:0 9 6 2 1 21 - 9 20
3. Брюгге 8 6 1 1 19 - 7 19
4. АХ Лёвен 9 5 2 2 16 - 13 17
5. Гент 0:0 9 4 3 2 13 - 9 15
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
8. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
9. Вестерло 9 4 0 5 16 - 18 12
10. Шарлеруа 9 4 0 5 15 - 16 12
11. Мехелен 9 3 2 4 16 - 15 11
12. Андерлехт 8 3 1 4 12 - 9 10
13. Остенде 9 3 1 5 10 - 13 10
14. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
15. Серен Юнайтед 9 2 0 7 8 - 18 6
16. Эйпен 8 2 0 6 7 - 14 6
17. Серкль Брюгге 9 1 3 5 5 - 15 6
18. Зульте-Варегем 9 1 2 6 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Генк 0:0 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
4. Вестерло 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
6. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
7. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Гент 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
11. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Генк 0:0 4 3 0 1 12 - 5 9
3. Брюгге 4 3 0 1 9 - 3 9
4. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
5. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
6. Гент 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
9. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Серен Юнайтед 5 2 0 3 8 - 10 6
11. Унион Сент-Жиллуаз 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
17. Зульте-Варегем 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (4)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Мехелен Хайреманс Джеффри 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 3
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Нгадеу Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Гент
3.10
3.76
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Генк 0:0 Гент онлайн

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