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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 9 Стадион:
Генк
1:0
Конец матча
Гент
0'
18' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
44' Желтая карточка
Муньос Даниэль
74' Желтая карточка
Годо Бруно
86' Желтая карточка
Маккензи Марк
1:0
90' Гол
Хейнен Бриан
90'+5
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
77
Пресиадо
Анхело
34
Bilal
El
Khannous
11
Ндайишимий
Майк
18
Онуачу
Пол
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
7
Хон
Хён-Сок
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
29
Депуатр
Лоран
11
Кейперс
Уго
Генк
4-2-3-1
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Генк
Гент

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

46 матчей

41.3%
21.7%
37%
19 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
12 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.8%
37%
28.2%
16 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
0:2
ПОЗПВЛЕ
0:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
4:1
ПДА
0:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
3:1
ПДА
1:5
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:5
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
2:0
К
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндайишимий Майк 5 0.56
Хейнен Бриан 5 (2) 0.56
Пейнтсил Джозеф 4 0.44
Дессерс Сириль 3 (1) 0.33
Муньос Даниэль 1 0.11
Грошовски Патрик 1 0.11
Саматта Мбвана 1 0.11
Немет Ондраш 1 0.11
Ито Дзюнъя 0 0
Артеага Херардо 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 5 (2) 0.56
Хон Хён-Сок 2 0.22
Кумс Свен 1 0.11
Торунарига Джордан 1 0.11
Юльсагер Эндрю 1 0.11
Марре Сулейман 1 0.11
Тиссудали Тарик 1 0.11
Лемайич Дарко 1 0.11
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Самуаз Матисс 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 3 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Онуачу Пол 2 0
Муньос Даниэль 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Маккензи Марк 1 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Matias Galarza 1 0
Bilal El Khannous 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марре Сулейман 3 0
Нгадеу Майкл 2 0
Лемайич Дарко 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Окуму Джозеф 0 1
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Годо Бруно 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хон Хён-Сок 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
3
43%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
18%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

21
13
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
5
24%
2
15%
1-15
5
24%
3
23%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
3
14%
1
8%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1
Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1
Гент
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1
Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Генк 9 7 1 1 22 - 9 22
3. Брюгге 8 6 1 1 19 - 7 19
4. АХ Лёвен 9 5 2 2 16 - 13 17
5. Унион Сент-Жиллуаз 9 5 1 3 14 - 14 16
6. Гент 9 4 2 3 13 - 10 14
7. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
8. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
9. Вестерло 9 4 0 5 16 - 18 12
10. Шарлеруа 9 4 0 5 15 - 16 12
11. Мехелен 9 3 2 4 16 - 15 11
12. Андерлехт 8 3 1 4 12 - 9 10
13. Остенде 9 3 1 5 10 - 13 10
14. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
15. Серен Юнайтед 9 2 0 7 8 - 18 6
16. Эйпен 9 2 0 7 8 - 16 6
17. Серкль Брюгге 9 1 3 5 5 - 15 6
18. Зульте-Варегем 9 1 2 6 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Генк 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
4. Вестерло 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
6. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
7. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
11. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Генк 4 3 0 1 12 - 5 9
3. Брюгге 4 3 0 1 9 - 3 9
4. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
5. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
6. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Унион Сент-Жиллуаз 5 2 1 2 8 - 10 7
8. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Серен Юнайтед 5 2 0 3 8 - 10 6
12. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
16. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Зульте-Варегем 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (5)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Генк Хейнен Бриан 7 (1)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 3
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Муньос Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Торунарига Джордан уходит с поля. Годо Бруно выходит вместо него
  • Желтая карточка
    18'
    Нгадеу Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Генк 1:0 Гент онлайн

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