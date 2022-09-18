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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 9 Стадион:
Эйпен
1:2
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
8' Гол
Саймон Адингра
1:1
18' Гол
Ламбер Борис
20' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
41' Желтая карточка
Ван дер Хейден Сибе
69' Желтая карточка
Линен Сенне
74' Желтая карточка
Джегго Джеймс
90' Вторая желтая карточка
Мубарак Вакасо
1:2
90' Гол
Бонифасе Виктор
90' Желтая карточка
90'+4
1
Мозер
Леннарт
28
Rune
Paeshuyse
35
Ламбер
Борис
3
Дэвидсон
Джейсон
2
Yentil
van
Genechten
29
Алло
Тедди
24
Мубарак
Вакасо
15
Gary
Magnee
8
Петерс
Стеф
9
Превляк
Смаил
7
Нуху
Айзек
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
19
Франсуа
Гийом
94
Лапуссен
Лоик
20
Линен
Сенне
4
Родригес
Хосе
10
Теума
Тедди
11
Саймон
Адингра
7
Бонифасе
Виктор
Эйпен
5-3-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Эйпен
Унион Сент-Жиллуаз

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:3
ТМК
0:2
ТМК
2:1
ВД
0:0
ВД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 2 0.22
Gary Magnee 2 0.22
Чарльз-Кук Риган 1 0.11
Нуху Айзек 1 0.11
Ламбер Борис 1 0.11
Н'Дри Конан 1 0.11
Петерс Стеф 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Yentil van Genechten 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 3 (2) 0.33
Саймон Адингра 3 0.33
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.22
Ванзейр Данте 1 0.11
Лапуссен Лоик 1 0.11
Бонифасе Виктор 1 0.11
Сайкс Росс 1 0.11
Ван дер Хейден Сибе 1 0.11
Ниукоп Барт 0 0
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 4 1
Дэвидсон Джейсон 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Деом Жером 3 0
Jan Kral 3 0
Gary Magnee 1 1
Мубарак Вакасо 2 0
Ламбер Борис 2 0
Джегго Джеймс 1 0
Превляк Смаил 1 0
Чарльз-Кук Риган 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Нуху Айзек 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 4 0
Ван дер Хейден Сибе 3 0
Линен Сенне 3 0
Амани Жан 1 1
Бёрджесс Кристиан 2 0
Теума Тедди 2 0
Франсуа Гийом 0 1
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Родригес Хосе 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Виктор Боне 1 0
Кандусс Исмаэль 1 0
Саймон Адингра 1 0
Зиани Илис 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
13%
3
21%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
38%
1
7%
76-90

Пропущено

13
11
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
4
31%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3
Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Генк 9 7 1 1 22 - 9 22
3. Брюгге 8 6 1 1 19 - 7 19
4. АХ Лёвен 9 5 2 2 16 - 13 17
5. Унион Сент-Жиллуаз 9 5 1 3 14 - 14 16
6. Гент 9 4 2 3 13 - 10 14
7. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
8. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
9. Вестерло 9 4 0 5 16 - 18 12
10. Шарлеруа 9 4 0 5 15 - 16 12
11. Мехелен 9 3 2 4 16 - 15 11
12. Андерлехт 8 3 1 4 12 - 9 10
13. Остенде 9 3 1 5 10 - 13 10
14. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
15. Серен Юнайтед 9 2 0 7 8 - 18 6
16. Эйпен 9 2 0 7 8 - 16 6
17. Серкль Брюгге 9 1 3 5 5 - 15 6
18. Зульте-Варегем 9 1 2 6 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Генк 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
4. Вестерло 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
6. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
7. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
11. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Генк 4 3 0 1 12 - 5 9
3. Брюгге 4 3 0 1 9 - 3 9
4. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
5. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
6. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Унион Сент-Жиллуаз 5 2 1 2 8 - 10 7
8. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Серен Юнайтед 5 2 0 3 8 - 10 6
12. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
16. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Зульте-Варегем 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (5)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Генк Хейнен Бриан 7 (1)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 3
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Victor Okoh Boniface бьет в цель!
  • 91'
    Мубарак Вакасо получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    91'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    74'
    Джегго Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • 71'
    Превляк Смаил уходит с поля. Sambou Soumano выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Ван дер Хейден Сибе получил желтую карточку от судьи
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