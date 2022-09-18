Тур: 9 Стадион: Kehrwegstadion
1:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолСаймон Адингра
1:1
18' ГолЛамбер Борис
20' Желтая карточкаМубарак Вакасо
41' Желтая карточкаВан дер Хейден Сибе
69' Желтая карточкаЛинен Сенне
74' Желтая карточкаДжегго Джеймс
90' Вторая желтая карточкаМубарак Вакасо
1:2
90' ГолБонифасе Виктор
90'+4
Ход матча
8'
0:1
18'
1:1
20'
69'
74'
90'
90'
90'
35
Ламбер
Борис
29
Алло
Тедди
15
Gary
Magnee
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Алло ТеддиЗащитник
- Полузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сумано СамбуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
85 Дони АрноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Эйпен
Унион Сент-Жиллуаз
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|2
|0.22
|Gary Magnee
|2
|0.22
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0.11
|Нуху Айзек
|1
|0.11
|Ламбер Борис
|1
|0.11
|Н'Дри Конан
|1
|0.11
|Петерс Стеф
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|3 (2)
|0.33
|Саймон Адингра
|3
|0.33
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.22
|Ванзейр Данте
|1
|0.11
|Лапуссен Лоик
|1
|0.11
|Бонифасе Виктор
|1
|0.11
|Сайкс Росс
|1
|0.11
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.11
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|4
|1
|Дэвидсон Джейсон
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Деом Жером
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Gary Magnee
|1
|1
|Мубарак Вакасо
|2
|0
|Ламбер Борис
|2
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|4
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|3
|0
|Линен Сенне
|3
|0
|Амани Жан
|1
|1
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Франсуа Гийом
|0
|1
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Родригес Хосе
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Кандусс Исмаэль
|1
|0
|Саймон Адингра
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
13%
3
21%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
38%
1
7%
76-90
Пропущено
13
11
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
4
31%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3
Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Андерлехт - Эйпен 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 0:0 Эйпен - Брюгге 1:3
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|9
|9
|0
|0
|21 - 6
|27
|2.
|Генк
|9
|7
|1
|1
|22 - 9
|22
|3.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|4.
|АХ Лёвен
|9
|5
|2
|2
|16 - 13
|17
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|5
|1
|3
|14 - 14
|16
|6.
|Гент
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|7.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|8.
|Сент-Трейден
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|9.
|Вестерло
|9
|4
|0
|5
|16 - 18
|12
|10.
|Шарлеруа
|9
|4
|0
|5
|15 - 16
|12
|11.
|Мехелен
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|12.
|Андерлехт
|8
|3
|1
|4
|12 - 9
|10
|13.
|Остенде
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|15.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|8 - 18
|6
|16.
|Эйпен
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Генк
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Вестерло
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|АХ Лёвен
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|11.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Генк
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|3.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|4.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Серен Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|16.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (5)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 3
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|2 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4