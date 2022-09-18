Тур: 9. Стадион: Морис Дюфран
0'
1:0
30' ГолСинкернагель Филип
61' Желтая карточкаАбакар Силла
61' Желтая карточкаДрагус Денис
2:0
64' ГолСинкернагель Филип
77' Желтая карточкаРафаэль Онедика
82' Желтая карточкаДевале Жиль
88' Желтая карточкаБаликвиша Вильям
3:0
90' ГолБаликвиша Вильям
90' Вторая желтая карточкаБаликвиша Вильям
90'+6
Ход матча
30'
61'
61'
64'
77'
82'
88'
90'
90'
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
94
Абакар
Силла
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
19
Сова
Камаль
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронЗащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
10 Noah Ohio
-
17 Osher Davida
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Абакар СиллаЗащитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Сова КамальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Полузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
- Нападающий
-
11 Ларин КайлНападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
История личных встреч
Стандард
Брюгге
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
45.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
27 матчей
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
49 матчей
28.6%
30.6%
40.8%
14 побед 15 ничьих 20 побед
Первый тайм
30.6%
38.8%
30.6%
15 побед 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.5%
34.7%
38.8%
13 побед 17 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.44
|Драгус Денис
|3
|0.33
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.22
|Синкернагель Филип
|2
|0.22
|Баликвиша Вильям
|1
|0.11
|Эмон Рено
|1
|0.11
|Тапсоба Абдул
|1
|0.11
|Cihan Canak
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
|Раскин Николас
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|5
|0.56
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0.44
|Нильсен Каспер
|3
|0.33
|Ванакен Ханс
|2
|0.22
|Яремчук Роман
|1
|0.11
|Ларин Кайл
|1
|0.11
|Мейер Бьорн
|1
|0.11
|Ланг Ноа
|1 (1)
|0.11
|Сова Камаль
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амалла Селим
|3
|1
|Драгус Денис
|4
|0
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Девале Жиль
|3
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Калут Александро
|1
|1
|Доннум Арон
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Раскин Николас
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|2
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Сова Камаль
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
|Абакар Силла
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
4
44%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
3
20%
6
33%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
5
33%
2
11%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3
Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0
Брюгге
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0
Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|9
|9
|0
|0
|21 - 6
|27
|2.
|Генк
|9
|7
|1
|1
|22 - 9
|22
|3.
|Брюгге
|9
|6
|1
|2
|19 - 10
|19
|4.
|АХ Лёвен
|9
|5
|2
|2
|16 - 13
|17
|5.
|Стандард
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|5
|1
|3
|14 - 14
|16
|7.
|Гент
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|Андерлехт
|1:0
|9
|4
|1
|4
|13 - 9
|13
|9.
|Сент-Трейден
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|10.
|Вестерло
|9
|4
|0
|5
|16 - 18
|12
|11.
|Шарлеруа
|9
|4
|0
|5
|15 - 16
|12
|12.
|Мехелен
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|13.
|Остенде
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|14.
|Кортрейк
|0:1
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|15.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|8 - 18
|6
|16.
|Эйпен
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Генк
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Андерлехт
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Стандард
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Вестерло
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|11.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Кортрейк
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Генк
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|3.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|4.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|10.
|Кортрейк
|0:1
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|11.
|Серен Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Андерлехт
|1:0
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (5)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 3
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|2 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4