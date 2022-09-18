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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 9. Стадион:
Стандард
3:0
Конец матча
Брюгге
0'
1:0
30' Гол
Синкернагель Филип
61' Желтая карточка
Абакар Силла
61' Желтая карточка
Драгус Денис
2:0
64' Гол
Синкернагель Филип
77' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
82' Желтая карточка
Девале Жиль
88' Желтая карточка
Баликвиша Вильям
3:0
90' Гол
Баликвиша Вильям
90' Вторая желтая карточка
Баликвиша Вильям
90'+6
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
26
Раскин
Николас
2
Девале
Жиль
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
8
Цимирот
Гойко
22
Баликвиша
Вильям
77
Синкернагель
Филип
7
Драгус
Денис
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
44
Мехеле
Брэндон
94
Абакар
Силла
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
70
Яремчук
Роман
19
Сова
Камаль
Стандард
3-5-2
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Стандард
Брюгге

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
45.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

27 матчей

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

49 матчей

28.6%
30.6%
40.8%
14 побед 15 ничьих 20 побед

Первый тайм

30.6%
38.8%
30.6%
15 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.5%
34.7%
38.8%
13 побед 17 ничьих 19 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
2:2
К
1:0
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:0
ПОЗЧТ
4:0
ПДА
3:0
ПДА
3:1
С
2:1
ПДА
1:1
ПДА
4:4
ПДА
1:1
К
3:2
К
4:1
ПДА
4:0
ЛП
0:3
ЛП
2:2
С
2:1
К
1:2
ЛП
2:0
ЛП
7:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:3
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
4:2
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 4 (3) 0.44
Драгус Денис 3 0.33
Дюссенн Ноэ 2 0.22
Синкернагель Филип 2 0.22
Баликвиша Вильям 1 0.11
Эмон Рено 1 0.11
Тапсоба Абдул 1 0.11
Cihan Canak 0 0
Бодар Арно 0 0
Раскин Николас 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 5 0.56
Сков-Ольсен Андреас 4 0.44
Нильсен Каспер 3 0.33
Ванакен Ханс 2 0.22
Яремчук Роман 1 0.11
Ларин Кайл 1 0.11
Мейер Бьорн 1 0.11
Ланг Ноа 1 (1) 0.11
Сова Камаль 0 0
Хендри Джек 0 0
Нуса Антонио 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амалла Селим 3 1
Драгус Денис 4 0
Лайфис Константинос 3 0
Девале Жиль 3 0
Баликвиша Вильям 1 1
Калут Александро 1 1
Доннум Арон 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Дюссенн Ноэ 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Болевич Александар 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Бокади Мервей 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Раскин Николас 1 0
Noah Ohio 1 0
Cihan Canak 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 2 0
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Мата Клинтон 2 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Сова Камаль 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Нуса Антонио 1 0
Рафаэль Онедика 1 0
Абакар Силла 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
4
44%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
3
20%
6
33%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
5
33%
2
11%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3
Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0
Брюгге
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0
Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Генк 9 7 1 1 22 - 9 22
3. Брюгге 9 6 1 2 19 - 10 19
4. АХ Лёвен 9 5 2 2 16 - 13 17
5. Стандард 9 5 1 3 15 - 13 16
6. Унион Сент-Жиллуаз 9 5 1 3 14 - 14 16
7. Гент 9 4 2 3 13 - 10 14
8. Андерлехт 1:0 9 4 1 4 13 - 9 13
9. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
10. Вестерло 9 4 0 5 16 - 18 12
11. Шарлеруа 9 4 0 5 15 - 16 12
12. Мехелен 9 3 2 4 16 - 15 11
13. Остенде 9 3 1 5 10 - 13 10
14. Кортрейк 0:1 9 2 1 6 5 - 12 7
15. Серен Юнайтед 9 2 0 7 8 - 18 6
16. Эйпен 9 2 0 7 8 - 16 6
17. Серкль Брюгге 9 1 3 5 5 - 15 6
18. Зульте-Варегем 9 1 2 6 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Генк 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
4. Андерлехт 1:0 5 3 1 1 8 - 4 10
5. Стандард 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Вестерло 4 3 0 1 8 - 4 9
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
9. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
10. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
11. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 0:1 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Генк 4 3 0 1 12 - 5 9
3. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
4. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
5. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
6. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Унион Сент-Жиллуаз 5 2 1 2 8 - 10 7
8. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
10. Кортрейк 0:1 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Серен Юнайтед 5 2 0 3 8 - 10 6
12. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Андерлехт 1:0 4 1 0 3 5 - 5 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
17. Зульте-Варегем 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (5)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Генк Хейнен Бриан 7 (1)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 3
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
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    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Синкернагель Филип бьет в цель!
    • Описание гола
      13'
      ГОООООЛ Стандард забивает
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стандард 3:0 Брюгге онлайн

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