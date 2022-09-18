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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 9. Стадион:
Андерлехт
4:1
Конец матча
Кортрейк
0'
1:0
27' Гол
Версхарен Яри
29' Желтая карточка
Дессолей Дорьян
53' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
2:0
59' Гол
Ашимеру Маджид
2:1
62' Гол
Селемани Фаиз
3:1
64' Гол
Вертонген Ян
65' Желтая карточка
Арнстад Кристиан
4:1
75' Пенальти
Рафаэлов Лиор
90'+8
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
56
Дебас
Зено
4
Худт
Уэсли
14
Вертонген
Ян
10
Версхарен
Яри
61
Арнстад
Кристиан
18
Ашимеру
Маджид
7
Амузу
Френсис
99
Силва
Фабио
11
Рафаэлов
Лиор
31
Илич
Марко
4
Ватанабэ
Цуёси
24
Дессолей
Дорьян
66
Радованович
Александар
6
Сич
Алексей
30
Д'Эне
Кристоф
26
Вандандриш
Кевин
32
Танака
Сатоси
33
Лончар
Стьепан
22
Ламкель
Зе
Дидье
9
Billel
Messaoudi
Андерлехт
4-4-2
Кортрейк
3-5-2

История личных встреч

Андерлехт
Кортрейк

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

27 матчей

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
2:3
К
3:0
ПДА
1:1
ТМК
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
4:2
ПДА
2:0
ПДА
1:4
ПДА
4:0
ПДА
2:2
ЛП
1:3
ЛП
5:1
ЛП
3:0
К
4:2
ЛП
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
5:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 4 0.44
Рафаэлов Лиор 2 (1) 0.22
Ашимеру Маджид 2 0.22
Амузу Френсис 2 0.22
Мурильо Микаэль 1 0.11
Вертонген Ян 1 0.11
Раман Бенито 1 0.11
Версхарен Яри 1 0.11
Эспозито Себастьяно 1 0.11
Дюранвилль Юлиен 1 0.11
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Садики Ноа 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 2 0.22
Гейе Папе Хабиб 1 0.11
Мбайо Дилан 1 0.11
Ватанабэ Цуёси 1 0.11
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.11
Д'Эне Кристоф 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдулразак Исхак 1 1
Силва Фабио 2 0
Струйкенс Марио 2 0
Садики Ноа 2 0
Требель Адриен 1 0
Худт Уэсли 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Диавара Амаду 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Версхарен Яри 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Дебас Зено 1 0
Nilson Angulo 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 4 1
Д'Эне Кристоф 3 0
Кейта Хабиб 3 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Танака Сатоси 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Сильва Жоао 1 0
Бруно Массимо 1 0
Дессолей Дорьян 1 0
Авенатти Фелипе 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Радованович Александар 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Nayel Mehssatou 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
2
40%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
3
60%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

16
6
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
5
31%
3
50%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
1
10%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2
Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1
Кортрейк
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Генк 9 7 1 1 22 - 9 22
3. Брюгге 9 6 1 2 19 - 10 19
4. АХ Лёвен 9 5 2 2 16 - 13 17
5. Стандард 9 5 1 3 15 - 13 16
6. Унион Сент-Жиллуаз 9 5 1 3 14 - 14 16
7. Гент 9 4 2 3 13 - 10 14
8. Андерлехт 9 4 1 4 16 - 10 13
9. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
10. Вестерло 9 4 0 5 16 - 18 12
11. Шарлеруа 9 4 0 5 15 - 16 12
12. Мехелен 9 3 2 4 16 - 15 11
13. Остенде 9 3 1 5 10 - 13 10
14. Кортрейк 9 2 1 6 6 - 15 7
15. Серен Юнайтед 9 2 0 7 8 - 18 6
16. Эйпен 9 2 0 7 8 - 16 6
17. Серкль Брюгге 9 1 3 5 5 - 15 6
18. Зульте-Варегем 9 1 2 6 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Генк 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
4. Андерлехт 5 3 1 1 11 - 5 10
5. Стандард 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Вестерло 4 3 0 1 8 - 4 9
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
9. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
10. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
11. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Генк 4 3 0 1 12 - 5 9
3. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
4. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
5. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
6. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Унион Сент-Жиллуаз 5 2 1 2 8 - 10 7
8. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
10. Кортрейк 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Серен Юнайтед 5 2 0 3 8 - 10 6
12. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
17. Зульте-Варегем 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Выход в плей-офф 2
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Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (5)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Генк Хейнен Бриан 7 (1)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 4
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
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