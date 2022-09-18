Тур: 9. Стадион: Лото-парк
0'
1:0
27' ГолВерсхарен Яри
29' Желтая карточкаДессолей Дорьян
53' Желтая карточкаВандандриш Кевин
2:0
59' ГолАшимеру Маджид
2:1
62' ГолСелемани Фаиз
3:1
64' ГолВертонген Ян
65' Желтая карточкаАрнстад Кристиан
4:1
75' ПенальтиРафаэлов Лиор
90'+8
Ход матча
27'
1:0
29'
53'
59'
62'
2:1
64'
3:1
65'
75'
4:1
56
Дебас
Зено
14
Вертонген
Ян
99
Силва
Фабио
31
Илич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебас ЗеноЗащитник
- Защитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
12 Кейта ХабибПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Энен ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Adnan Custovic
История личных встреч
Андерлехт
Кортрейк
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
27 матчей
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|4
|0.44
|Рафаэлов Лиор
|2 (1)
|0.22
|Ашимеру Маджид
|2
|0.22
|Амузу Френсис
|2
|0.22
|Мурильо Микаэль
|1
|0.11
|Вертонген Ян
|1
|0.11
|Раман Бенито
|1
|0.11
|Версхарен Яри
|1
|0.11
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.11
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.11
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|2
|0.22
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0.11
|Мбайо Дилан
|1
|0.11
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.11
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.11
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Силва Фабио
|2
|0
|Струйкенс Марио
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Требель Адриен
|1
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Дебас Зено
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|4
|1
|Д'Эне Кристоф
|3
|0
|Кейта Хабиб
|3
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Сильва Жоао
|1
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Дессолей Дорьян
|1
|0
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
2
40%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
3
60%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
16
6
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
5
31%
3
50%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
1
10%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2
Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1
Кортрейк
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|9
|9
|0
|0
|21 - 6
|27
|2.
|Генк
|9
|7
|1
|1
|22 - 9
|22
|3.
|Брюгге
|9
|6
|1
|2
|19 - 10
|19
|4.
|АХ Лёвен
|9
|5
|2
|2
|16 - 13
|17
|5.
|Стандард
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|5
|1
|3
|14 - 14
|16
|7.
|Гент
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|Андерлехт
|9
|4
|1
|4
|16 - 10
|13
|9.
|Сент-Трейден
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|10.
|Вестерло
|9
|4
|0
|5
|16 - 18
|12
|11.
|Шарлеруа
|9
|4
|0
|5
|15 - 16
|12
|12.
|Мехелен
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|13.
|Остенде
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|14.
|Кортрейк
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|15.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|8 - 18
|6
|16.
|Эйпен
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Генк
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Андерлехт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|Стандард
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Вестерло
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|11.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Генк
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|3.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|4.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|10.
|Кортрейк
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Серен Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (5)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 4
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|2 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4