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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Ружомберок
2:0
Конец матча
Скалица
0'
24' Желтая карточка
Власко Ян
1:0
38' Гол
Регали Мартин
70' Желтая карточка
Яо Янн Майкл
2:0
80' Гол
Тучны Адам
90'+4
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
2
Мойжиш
Александр
3
Масло
Ян
13
Мадленяк
Матей
24
Жигмунд
Марек
4
Лютеран
Оливер
30
Хриен
Мартин
9
Регали
Мартин
14
Бобчек
Томаш
15
Герец
Штефан
39
Юнас
Мартин
26
Блажек
Филип
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
17
Чоглей
Петер
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
7
Яо
Янн
Майкл
77
Мигалик
Ярослав
93
Гаша
Роман
30
Власко
Ян
Ружомберок
4-4-2
Скалица
3-4-3

История личных встреч

Ружомберок
Скалица

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:2
К
0:1
С
3:1
С
0:1
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 5 0.45
Герец Штефан 2 0.18
Marko Kelemen 2 0.18
Масло Ян 2 (2) 0.18
Мадленяк Матей 1 0.09
Тучны Адам 1 0.09
Мрва Марио 1 0.09
Фабиш Лукаш 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Мойжиш Александр 0 0
Бобчек Томаш 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яо Янн Майкл 2 0.17
Власко Ян 2 (1) 0.17
Фабри Андрей 1 0.08
Мигалик Ярослав 1 0.08
Martin Nagy II 1 0.08
Denis Baumgartner 1 0.08
Ondrej Rudzan 1 0.08
Гаша Роман 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 3 0
Marko Kelemen 3 0
Масло Ян 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Бобчек Томаш 2 0
Хриен Мартин 1 0
Лихи Филип 1 0
Тучны Адам 1 0
Лютеран Оливер 1 0
Галабрин Габриель 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блажек Филип 4 0
Mario Holly 4 0
Чоглей Петер 2 1
Власко Ян 3 0
Вацлав Марек 3 0
Гаша Роман 1 1
Яо Янн Майкл 2 0
Потома Денис 2 0
Martin Cernek 2 0
Юнас Мартин 1 0
Martin Nagy II 1 0
Denis Baumgartner 1 0
Фабри Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1
Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0
Скалица
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Скалица - ДАК 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:0 Скалица - Жилина 1:0
Скалица - Спартак Трнава 1:1 Земплин - Скалица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:0 Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 10 7 2 1 23 - 7 23
2. Железярне Подбрезова 10 5 5 0 17 - 8 20
3. Спартак Трнава 11 5 4 2 19 - 10 19
4. Жилина 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Ружомберок 11 4 5 2 15 - 12 17
6. ДАК 10 4 4 2 14 - 9 16
7. Дукла Банска-Бистрица 11 4 1 6 14 - 20 13
8. Скалица 12 2 6 4 9 - 15 12
9. Тренчин 11 3 2 6 7 - 16 11
10. Земплин 10 3 2 5 11 - 17 11
11. Злате Моравце 10 1 4 5 8 - 16 7
12. Татран Липтовски-Микулаш 11 0 4 7 10 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 1 0 15 - 4 13
2. Жилина 6 4 1 1 12 - 5 13
3. Спартак Трнава 7 3 3 1 10 - 6 12
4. ДАК 5 4 0 1 10 - 3 12
5. Железярне Подбрезова 5 3 2 0 7 - 2 11
6. Скалица 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Ружомберок 6 2 2 2 7 - 7 8
8. Тренчин 5 2 1 2 5 - 6 7
9. Земплин 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Злате Моравце 5 1 3 1 6 - 6 6
11. Дукла Банска-Бистрица 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Татран Липтовски-Микулаш 6 0 3 3 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 3 1 1 8 - 3 10
2. Железярне Подбрезова 5 2 3 0 10 - 6 9
3. Ружомберок 5 2 3 0 8 - 5 9
4. Дукла Банска-Бистрица 7 3 0 4 8 - 14 9
5. Спартак Трнава 4 2 1 1 9 - 4 7
6. Жилина 5 1 2 2 5 - 6 5
7. Тренчин 6 1 1 4 2 - 10 4
8. ДАК 5 0 4 1 4 - 6 4
9. Земплин 6 1 1 4 5 - 11 4
10. Скалица 6 0 3 3 3 - 10 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 5 0 1 4 5 - 10 1
12. Злате Моравце 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 6 (1)
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 5 (2)
Ружомберок Регали Мартин 5 (1)
Слован Братислава Грнчар Давид 5 (1)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 5
Железярне Подбрезова Годал Борис 4
Спартак Трнава Паур Якуб 4
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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