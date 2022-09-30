Тур: 12. Стадион: Ружомберок.
2:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаВласко Ян
1:0
38' ГолРегали Мартин
70' Желтая карточкаЯо Янн Майкл
2:0
80' ГолТучны Адам
90'+4
Ход матча
24'
38'
1:0
70'
80'
2:0
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
30
Хриен
Мартин
14
Бобчек
Томаш
15
Герец
Штефан
39
Юнас
Мартин
26
Блажек
Филип
17
Чоглей
Петер
22
Mario
Holly
93
Гаша
Роман
30
Власко
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Малы МатушПолузащитник
-
63 Моронг АдамПолузащитник
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
26 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Чоглей ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гаша РоманНападающий
-
30 Власко ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Вацлав МарекЗащитник
-
13 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Martin Masik
-
12 Martin Petr
-
21 Jakub Kousal
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
История личных встреч
Ружомберок
Скалица
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|5
|0.45
|Герец Штефан
|2
|0.18
|Marko Kelemen
|2
|0.18
|Масло Ян
|2 (2)
|0.18
|Мадленяк Матей
|1
|0.09
|Тучны Адам
|1
|0.09
|Мрва Марио
|1
|0.09
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
|Бобчек Томаш
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яо Янн Майкл
|2
|0.17
|Власко Ян
|2 (1)
|0.17
|Фабри Андрей
|1
|0.08
|Мигалик Ярослав
|1
|0.08
|Martin Nagy II
|1
|0.08
|Denis Baumgartner
|1
|0.08
|Ondrej Rudzan
|1
|0.08
|Гаша Роман
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|3
|0
|Marko Kelemen
|3
|0
|Масло Ян
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Бобчек Томаш
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Тучны Адам
|1
|0
|Лютеран Оливер
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блажек Филип
|4
|0
|Mario Holly
|4
|0
|Чоглей Петер
|2
|1
|Власко Ян
|3
|0
|Вацлав Марек
|3
|0
|Гаша Роман
|1
|1
|Яо Янн Майкл
|2
|0
|Потома Денис
|2
|0
|Martin Cernek
|2
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Martin Nagy II
|1
|0
|Denis Baumgartner
|1
|0
|Фабри Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
3
21%
3
30%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Земплин - Ружомберок 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1
Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0
Скалица
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Скалица - ДАК 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:0 Скалица - Жилина 1:0
Скалица - Спартак Трнава 1:1 Земплин - Скалица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:0 Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2 Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|10
|7
|2
|1
|23 - 7
|23
|2.
|Железярне Подбрезова
|10
|5
|5
|0
|17 - 8
|20
|3.
|Спартак Трнава
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|4.
|Жилина
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Ружомберок
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|6.
|ДАК
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|7.
|Дукла Банска-Бистрица
|11
|4
|1
|6
|14 - 20
|13
|8.
|Скалица
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|9.
|Тренчин
|11
|3
|2
|6
|7 - 16
|11
|10.
|Земплин
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|11.
|Злате Моравце
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|11
|0
|4
|7
|10 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|2.
|Жилина
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|Спартак Трнава
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|ДАК
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|5.
|Железярне Подбрезова
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|Скалица
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Ружомберок
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Тренчин
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Земплин
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Злате Моравце
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|Дукла Банска-Бистрица
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|Железярне Подбрезова
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|3.
|Ружомберок
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|4.
|Дукла Банска-Бистрица
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|5.
|Спартак Трнава
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|Жилина
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|7.
|Тренчин
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|8.
|ДАК
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Земплин
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|10.
|Скалица
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|12.
|Злате Моравце
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|6 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|5 (2)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|5 (1)
|Слован Братислава
|Грнчар Давид
|5 (1)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|5
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|4
|Спартак Трнава
|Паур Якуб
|4
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|4