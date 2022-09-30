Тур: 10. Стадион: Морис Дюфран.
0:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолМбоу Мамаду
15' Желтая карточкаБернье Антуан
36' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
0:2
54' ГолПоати Морган
70' Желтая карточкаСиссоко Самбу
80' Желтая карточкаСамбу Марсони
84' Желтая карточкаСилла Абдулайе
90'+4
Ход матча
9'
0:1
15'
36'
54'
0:2
70'
73'
80'
84'
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
19
Амалла
Селим
28
Перица
Стипе
30
Диш
Гийом
99
Мбоу
Мамаду
18
Поати
Морган
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Noah Ohio
-
-
17 Osher Davida
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женешам Хосе
История личных встреч
Стандард
Серен Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.4
|Драгус Денис
|3
|0.3
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.2
|Синкернагель Филип
|2
|0.2
|Баликвиша Вильям
|1
|0.1
|Эмон Рено
|1
|0.1
|Тапсоба Абдул
|1
|0.1
|Cihan Canak
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
|Раскин Николас
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|4 (2)
|0.4
|Бернье Антуан
|2
|0.2
|Поати Морган
|1
|0.1
|Сиссоко Самбу
|1
|0.1
|Мбоу Мамаду
|1
|0.1
|Кахбах Матье
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амалла Селим
|3
|1
|Драгус Денис
|4
|0
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Девале Жиль
|3
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Калут Александро
|1
|1
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Раскин Николас
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Самбу
|4
|0
|Силла Абдулайе
|4
|0
|Элисор Симон
|3
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Тремуле Сандро
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
|Самбу Марсони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
5
33%
1
10%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
6
33%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
3
20%
4
22%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1
Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4
Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|9
|9
|0
|0
|21 - 6
|27
|2.
|Генк
|9
|7
|1
|1
|22 - 9
|22
|3.
|Брюгге
|9
|6
|1
|2
|19 - 10
|19
|4.
|АХ Лёвен
|9
|5
|2
|2
|16 - 13
|17
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|5
|1
|3
|14 - 14
|16
|6.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Гент
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|Андерлехт
|9
|4
|1
|4
|16 - 10
|13
|9.
|Сент-Трейден
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|10.
|Вестерло
|9
|4
|0
|5
|16 - 18
|12
|11.
|Шарлеруа
|9
|4
|0
|5
|15 - 16
|12
|12.
|Мехелен
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|13.
|Остенде
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|14.
|Серен Юнайтед
|10
|3
|0
|7
|10 - 18
|9
|15.
|Кортрейк
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|16.
|Эйпен
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Генк
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Андерлехт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Вестерло
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|11.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Генк
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|3.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|4.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|5.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|6.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (5)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 4
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|2 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4