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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Стандард
0:2
Конец матча
Серен Юнайтед
0'
0:1
9' Гол
Мбоу Мамаду
15' Желтая карточка
Бернье Антуан
36' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
0:2
54' Гол
Поати Морган
70' Желтая карточка
Сиссоко Самбу
80' Желтая карточка
Самбу Марсони
84' Желтая карточка
Силла Абдулайе
90'+4
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
38
Лаурсен
Якоб-Баррет
2
Девале
Жиль
11
Доннум
Арон
26
Раскин
Николас
21
Мелегони
Филиппо
19
Амалла
Селим
28
Перица
Стипе
77
Синкернагель
Филип
30
Диш
Гийом
2
Силла
Абдулайе
99
Мбоу
Мамаду
17
Тремуле
Сандро
21
Самбу
Марсони
18
Поати
Морган
27
Сиссоко
Самбу
15
Сами
Лахссаини
6
Кахбах
Матье
10
Муандилмаджи
Мариус
12
Бернье
Антуан
Стандард
3-5-2
Серен Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Стандард
Серен Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
0:1
К
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 4 (3) 0.4
Драгус Денис 3 0.3
Дюссенн Ноэ 2 0.2
Синкернагель Филип 2 0.2
Баликвиша Вильям 1 0.1
Эмон Рено 1 0.1
Тапсоба Абдул 1 0.1
Cihan Canak 0 0
Бодар Арно 0 0
Раскин Николас 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 4 (2) 0.4
Бернье Антуан 2 0.2
Поати Морган 1 0.1
Сиссоко Самбу 1 0.1
Мбоу Мамаду 1 0.1
Кахбах Матье 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амалла Селим 3 1
Драгус Денис 4 0
Лайфис Константинос 3 0
Девале Жиль 3 0
Баликвиша Вильям 1 1
Калут Александро 1 1
Дюссенн Ноэ 2 0
Доннум Арон 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Цимирот Гойко 1 0
Болевич Александар 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Бокади Мервей 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Раскин Николас 1 0
Noah Ohio 1 0
Cihan Canak 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Самбу 4 0
Силла Абдулайе 4 0
Элисор Симон 3 0
Сами Лахссаини 2 0
Абанда Леруа 2 0
Тремуле Сандро 2 0
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Бернье Антуан 1 0
Ба Абу 1 0
Муандилмаджи Мариус 1 0
Гийом Валентин 1 0
Самбу Марсони 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
5
45%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
5
33%
1
10%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
6
33%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
3
20%
4
22%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1
Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4
Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Генк 9 7 1 1 22 - 9 22
3. Брюгге 9 6 1 2 19 - 10 19
4. АХ Лёвен 9 5 2 2 16 - 13 17
5. Унион Сент-Жиллуаз 9 5 1 3 14 - 14 16
6. Стандард 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Гент 9 4 2 3 13 - 10 14
8. Андерлехт 9 4 1 4 16 - 10 13
9. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
10. Вестерло 9 4 0 5 16 - 18 12
11. Шарлеруа 9 4 0 5 15 - 16 12
12. Мехелен 9 3 2 4 16 - 15 11
13. Остенде 9 3 1 5 10 - 13 10
14. Серен Юнайтед 10 3 0 7 10 - 18 9
15. Кортрейк 9 2 1 6 6 - 15 7
16. Эйпен 9 2 0 7 8 - 16 6
17. Серкль Брюгге 9 1 3 5 5 - 15 6
18. Зульте-Варегем 9 1 2 6 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Генк 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
4. Андерлехт 5 3 1 1 11 - 5 10
5. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Вестерло 4 3 0 1 8 - 4 9
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
9. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
10. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
11. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Генк 4 3 0 1 12 - 5 9
3. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
4. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
5. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
6. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
7. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Унион Сент-Жиллуаз 5 2 1 2 8 - 10 7
9. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Кортрейк 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
17. Зульте-Варегем 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (5)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Генк Хейнен Бриан 7 (1)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 4
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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