Стадион: Stade Joseph Marien
1:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолПейнтсил Джозеф
46' Желтая карточкаОнуачу Пол
52' Желтая карточкаТеума Тедди
56' Желтая карточкаКандусс Исмаэль
1:1
74' ГолЛапуссен Лоик
81' Желтая карточкаМуньос Даниэль
83' Желтая карточкаMatias Galarza
83' Желтая карточкаВан дер Хейден Сибе
1:2
90' ГолСаматта Мбвана
90' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
90'+6
Ход матча
15'
46'
52'
56'
74'
1:1
81'
83'
90'
49
Морис
Антони
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Генк
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|3 (2)
|0.38
|Саймон Адингра
|2
|0.25
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.25
|Ванзейр Данте
|1
|0.13
|Лапуссен Лоик
|1
|0.13
|Бонифасе Виктор
|1
|0.13
|Сайкс Росс
|1
|0.13
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.13
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндайишимий Майк
|5
|0.63
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0.5
|Хейнен Бриан
|4 (2)
|0.5
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.38
|Муньос Даниэль
|1
|0.13
|Грошовски Патрик
|1
|0.13
|Саматта Мбвана
|1
|0.13
|Немет Ондраш
|1
|0.13
|Ито Дзюнъя
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|4
|0
|Амани Жан
|1
|1
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Франсуа Гийом
|0
|1
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Родригес Хосе
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Кандусс Исмаэль
|1
|0
|Саймон Адингра
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|3
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
|Matias Galarza
|1
|0
|Bilal El Khannous
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
13%
3
33%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
3
21%
5
25%
1-15
1
7%
5
25%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
1
7%
2
10%
76-90
Пропущено
11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Генк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4
Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|2.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|Генк
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|4.
|АХ Лёвен
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|6.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Шарлеруа
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Гент
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Андерлехт
|8
|3
|1
|4
|12 - 9
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
|11.
|Сент-Трейден
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 16
|9
|13.
|Остенде
|8
|3
|0
|5
|8 - 11
|9
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|15.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Вестерло
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|АХ Лёвен
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Мехелен
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|11.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|13.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Генк
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|4.
|АХ Лёвен
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|5.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Сент-Трейден
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|11.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|14.
|Остенде
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Вестерло
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (4)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|7 (1)
|Мехелен
|Хайреманс Джеффри
|4 (2)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (2)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 3
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|2 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4