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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023


Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
1:2
Конец матча
Генк
0'
0:1
15' Гол
Пейнтсил Джозеф
46' Желтая карточка
Онуачу Пол
52' Желтая карточка
Теума Тедди
56' Желтая карточка
Кандусс Исмаэль
1:1
74' Гол
Лапуссен Лоик
81' Желтая карточка
Муньос Даниэль
83' Желтая карточка
Matias Galarza
83' Желтая карточка
Ван дер Хейден Сибе
1:2
90' Гол
Саматта Мбвана
90' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
90'+6
49
Морис
Антони
59
Кандусс
Исмаэль
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
2
Ниукоп
Барт
94
Лапуссен
Лоик
20
Линен
Сенне
4
Родригес
Хосе
10
Теума
Тедди
13
Ванзейр
Данте
7
Бонифасе
Виктор
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
34
Bilal
El
Khannous
11
Ндайишимий
Майк
18
Онуачу
Пол
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Генк

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
4:4
ТМК
3:1
К
2:2
КБ
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 3 (2) 0.38
Саймон Адингра 2 0.25
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.25
Ванзейр Данте 1 0.13
Лапуссен Лоик 1 0.13
Бонифасе Виктор 1 0.13
Сайкс Росс 1 0.13
Ван дер Хейден Сибе 1 0.13
Ниукоп Барт 0 0
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндайишимий Майк 5 0.63
Пейнтсил Джозеф 4 0.5
Хейнен Бриан 4 (2) 0.5
Дессерс Сириль 3 (1) 0.38
Муньос Даниэль 1 0.13
Грошовски Патрик 1 0.13
Саматта Мбвана 1 0.13
Немет Ондраш 1 0.13
Ито Дзюнъя 0 0
Артеага Херардо 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 4 0
Амани Жан 1 1
Бёрджесс Кристиан 2 0
Теума Тедди 2 0
Ван дер Хейден Сибе 2 0
Линен Сенне 2 0
Франсуа Гийом 0 1
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Родригес Хосе 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Виктор Боне 1 0
Кандусс Исмаэль 1 0
Саймон Адингра 1 0
Зиани Илис 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 3 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Онуачу Пол 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Matias Galarza 1 0
Bilal El Khannous 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
13%
3
33%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
3
21%
5
25%
1-15
1
7%
5
25%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
1
7%
2
10%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Генк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4
Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 8 8 0 0 19 - 5 24
2. Брюгге 8 6 1 1 19 - 7 19
3. Генк 8 6 1 1 21 - 9 19
4. АХ Лёвен 8 5 1 2 16 - 13 16
5. Унион Сент-Жиллуаз 8 4 1 3 12 - 13 13
6. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Шарлеруа 8 4 0 4 13 - 13 12
8. Гент 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Андерлехт 8 3 1 4 12 - 9 10
10. Мехелен 8 3 1 4 16 - 15 10
11. Сент-Трейден 8 2 4 2 7 - 8 10
12. Вестерло 8 3 0 5 13 - 16 9
13. Остенде 8 3 0 5 8 - 11 9
14. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
15. Серен Юнайтед 8 2 0 6 7 - 16 6
16. Эйпен 8 2 0 6 7 - 14 6
17. Зульте-Варегем 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Серкль Брюгге 8 1 2 5 3 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Вестерло 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
6. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
7. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Мехелен 4 2 0 2 10 - 9 6
11. Шарлеруа 4 2 0 2 7 - 8 6
12. Серкль Брюгге 4 1 2 1 2 - 3 5
13. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
15. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Зульте-Варегем 4 1 0 3 5 - 10 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Брюгге 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Генк 4 3 0 1 12 - 5 9
4. АХ Лёвен 4 2 1 1 9 - 7 7
5. Гент 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
8. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
9. Серен Юнайтед 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Сент-Трейден 4 1 3 0 2 - 1 6
11. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Унион Сент-Жиллуаз 4 1 1 2 6 - 9 4
13. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
14. Остенде 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Вестерло 4 0 0 4 5 - 12 0
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Ндайишимий Майк 5 (4)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Антверпен Янссен Винсент 7 (1)
Мехелен Хайреманс Джеффри 4 (2)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 3
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
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      Второй тайм начался
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