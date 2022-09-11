Стадион: Геламко
2:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаСиссако Абдулайе
1:0
49' ГолКейперс Уго
2:0
73' ГолТорунарига Джордан
82' Желтая карточкаЦука Рави
90'+4
Ход матча
32'
49'
1:0
73'
82'
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
-
34 Stan Braem
-
Главный тренер: Mbaye Leye
История личных встреч
Гент
Зульте-Варегем
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
39 матчей
43.6%
23.1%
33.3%
17 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
41%
25.7%
13 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.9%
41%
23.1%
14 побед 16 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|5 (2)
|0.63
|Хон Хён-Сок
|2
|0.25
|Кумс Свен
|1
|0.13
|Торунарига Джордан
|1
|0.13
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.13
|Марре Сулейман
|1
|0.13
|Тиссудали Тарик
|1
|0.13
|Лемайич Дарко
|1
|0.13
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Самуаз Матисс
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фадера Алию
|2
|0.25
|Воссен Йелле
|1
|0.13
|Nicolas Rommens
|1
|0.13
|Лопес Борха
|1
|0.13
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.13
|Stan Braem
|1
|0.13
|Цука Рави
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марре Сулейман
|3
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Окуму Джозеф
|0
|1
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|2
|1
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Лопес Борха
|2
|0
|Nicolas Rommens
|2
|0
|Фадера Алию
|2
|0
|Moudou Tambedou
|2
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Цука Рави
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Lukas Willen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
15%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Пропущено
9
15
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
33%
2
13%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2
Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0
Зульте-Варегем
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4
Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|2.
|Брюгге
|8
|6
|1
|1
|19 - 7
|19
|3.
|Генк
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|4.
|АХ Лёвен
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|5.
|Гент
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|8.
|Шарлеруа
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|9.
|Андерлехт
|8
|3
|1
|4
|12 - 9
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
|11.
|Сент-Трейден
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 16
|9
|13.
|Остенде
|8
|3
|0
|5
|8 - 11
|9
|14.
|Кортрейк
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|15.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Эйпен
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Вестерло
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|АХ Лёвен
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Мехелен
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|12.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Генк
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|4.
|АХ Лёвен
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|5.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|9.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Сент-Трейден
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|11.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|14.
|Остенде
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|17.
|Вестерло
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (4)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|7 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Мехелен
|Хайреманс Джеффри
|4 (2)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 3
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|2 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4