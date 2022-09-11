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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023


Стадион:
Гент
2:0
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
32' Желтая карточка
Сиссако Абдулайе
1:0
49' Гол
Кейперс Уго
2:0
73' Гол
Торунарига Джордан
82' Желтая карточка
Цука Рави
90'+4
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
7
Хон
Хён-Сок
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
11
Кейперс
Уго
16
Салах
Ибрагим
1
Боссут
Сэмми
14
Сиранни
Алессандро
18
Moudou
Tambedou
3
Лопес
Борха
5
Драмбаев
Aлександр
6
Сиссако
Абдулайе
20
Nicolas
Rommens
26
Novatus
Disma
10
Mamadou
Sangare
9
Воссен
Йелле
7
Фадера
Алию
Гент
3-4-1-2
Зульте-Варегем
4-3-3

История личных встреч

Гент
Зульте-Варегем

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

39 матчей

43.6%
23.1%
33.3%
17 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
41%
25.7%
13 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.9%
41%
23.1%
14 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
2:7
ПДА
0:3
ТМК
2:1
ПДА
2:0
ПДА
2:2
ПДА
1:3
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
0:1
ЛППОЧГ
5:2
ЛППОЧГ
0:2
ЛП
1:1
ЛП
3:0
ЛП
4:2
ЛП
1:1
ЛП
2:2
К
1:0
ЛП
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:1
КБ
0:0
КБ
0:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
5:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 5 (2) 0.63
Хон Хён-Сок 2 0.25
Кумс Свен 1 0.13
Торунарига Джордан 1 0.13
Юльсагер Эндрю 1 0.13
Марре Сулейман 1 0.13
Тиссудали Тарик 1 0.13
Лемайич Дарко 1 0.13
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Самуаз Матисс 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фадера Алию 2 0.25
Воссен Йелле 1 0.13
Nicolas Rommens 1 0.13
Лопес Борха 1 0.13
Драмбаев Aлександр 1 0.13
Stan Braem 1 0.13
Цука Рави 0 0
Сиранни Алессандро 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марре Сулейман 3 0
Лемайич Дарко 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Окуму Джозеф 0 1
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Нгадеу Майкл 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 2 1
Сиссако Абдулайе 3 0
Лопес Борха 2 0
Nicolas Rommens 2 0
Фадера Алию 2 0
Moudou Tambedou 2 0
Боссут Сэмми 1 0
Цука Рави 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Lukas Willen 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
15%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Пропущено

9
15
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
33%
2
13%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2
Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0
Зульте-Варегем
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4
Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 8 8 0 0 19 - 5 24
2. Брюгге 8 6 1 1 19 - 7 19
3. Генк 8 6 1 1 21 - 9 19
4. АХ Лёвен 8 5 1 2 16 - 13 16
5. Гент 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Стандард 8 4 1 3 12 - 13 13
8. Шарлеруа 8 4 0 4 13 - 13 12
9. Андерлехт 8 3 1 4 12 - 9 10
10. Мехелен 8 3 1 4 16 - 15 10
11. Сент-Трейден 8 2 4 2 7 - 8 10
12. Вестерло 8 3 0 5 13 - 16 9
13. Остенде 8 3 0 5 8 - 11 9
14. Кортрейк 8 2 1 5 5 - 11 7
15. Серен Юнайтед 8 2 0 6 7 - 16 6
16. Эйпен 8 2 0 6 7 - 14 6
17. Зульте-Варегем 8 1 2 5 7 - 15 5
18. Серкль Брюгге 8 1 2 5 3 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Вестерло 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
6. АХ Лёвен 4 3 0 1 7 - 6 9
7. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
8. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Остенде 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Мехелен 4 2 0 2 10 - 9 6
12. Шарлеруа 4 2 0 2 7 - 8 6
13. Серкль Брюгге 4 1 2 1 2 - 3 5
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
16. Зульте-Варегем 4 1 0 3 5 - 10 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Брюгге 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Генк 4 3 0 1 12 - 5 9
4. АХ Лёвен 4 2 1 1 9 - 7 7
5. Гент 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
8. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
9. Серен Юнайтед 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Сент-Трейден 4 1 3 0 2 - 1 6
11. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Унион Сент-Жиллуаз 4 1 1 2 6 - 9 4
13. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
14. Остенде 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Вестерло 4 0 0 4 5 - 12 0
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Ндайишимий Майк 5 (4)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Антверпен Янссен Винсент 7 (1)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Мехелен Хайреманс Джеффри 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 3
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
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    • Желтая карточка
      32'
      Сиссако Абдулайе получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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