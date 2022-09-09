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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Ланс
1:0
Конец матча
Труа
0'
1:0
39' Гол
Дансо Кевин
40' Желтая карточка
Пореба Лукаш
77' Желтая карточка
Тардьё Флориан
77' Желтая карточка
Кабо Джимми
90'+5

Ход матча

16'
Франковски Пшемыслав
Гради Жонатан
 
39'
Дансо Кевин
(Франковски Пшемыслав)
1:0
40'
Пореба Лукаш
 
46'
Фофана Секо
Пореба Лукаш
 
46'
 
Одоберт Уилсон
Угбо Ике
65'
 
Конте Абду
Лопеш Рони
66'
 
Яде Папа Ндиага
Палмер-Браун Эрик
72'
Клод-Морис Алексис
Кошта Давид
 
72'
Букса Адам
Икома Луис
 
77'
 
Тардьё Флориан
77'
Кабо Джимми
 
82'
 
Рипар Рено
Бальде Тьерно
82'
 
Агум Люсьен
Тардьё Флориан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбола.Ру"
Прогнозы 124
Ланс 91.1% (113)
X 8.9% (11)
Труа 0% (0)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
19
Кабо
Джимми
21
Айдара
Массадио
26
Абдул-Самед
Салис
13
Пореба
Лукаш
7
Сотока
Флориан
20
Кошта
Давид
11
Икома
Луис
30
Галлон
Готье
2
Поросо
Джаксон
23
Рами
Адиль
4
Палмер-Браун
Эрик
3
Бальде
Тьерно
39
Ларуси
Яссер
11
Лопеш
Рони
10
Тардьё
Флориан
6
Н'Гессан
Куаме
9
Угбо
Ике
25
Бальде
Мама
Ланс
3-4-2-1
Труа
5-4-1

История личных встреч

Ланс
Труа

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
5.6%
38.8%
10 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
4:0
Л2
1:0
Л2
2:0
КЛ
1:2
ПМЗПИВЛ1
1:2
Л2
1:0
Л2
2:0
К
1:0
ТМК
2:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 5 0.71
Икома Луис 4 0.57
Фофана Секо 2 (1) 0.29
Саид Уэсли 2 0.29
Мачадо Дейвер 1 0.14
Дансо Кевин 1 0.14
Абдул-Самед Салис 1 0.14
Кошта Давид 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Кабо Джимми 0 0
Гради Жонатан 0 0
Пореба Лукаш 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 3 0.43
Тардьё Флориан 3 (3) 0.43
Одоберт Уилсон 2 0.29
Рипар Рено 1 0.14
Угбо Ике 1 0.14
Сальмье Йоанн 1 0.14
Лопеш Рони 0 0
Шавалерин Ксавье 0 0
Н'Гессан Куаме 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 2 0
Дансо Кевин 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Кабо Джимми 1 0
Сотока Флориан 1 0
Медина Факундо 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Кошта Давид 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 1 1
Тардьё Флориан 2 0
Н'Гессан Куаме 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Палмер-Браун Эрик 1 0
Галлон Готье 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
6%
3
25%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
4
25%
2
17%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4
Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0
Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1
Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
2. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 24 - 4 16
3. Марсель Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
4. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
5. Лион Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
6. Лилль Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 16 - 12 9
8. Клермон Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ренн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Монако Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
11. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Труа Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
13. Нант Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
14. Реймс Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
15. Ницца Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
16. Тулуза Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Брест Заявка 6 1 2 3 8 - 16 5
18. Страсбург Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
19. Анже Заявка 6 0 2 4 6 - 17 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
3. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
8. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
9. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
17. Аяччо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Ницца Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
6. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
11. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
14. Труа Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Лион Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Неймар 7 2 6
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 7 0 0
3. Ланс Сотока Флориан 5 0 2
4. Реймс Балогун Фоларин 5 2 1
5. Лорьян Моффи Теремас 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аяччо Амума Ромен 2 2
2. Ницца Росарио Пабло 4 0
3. Аяччо Гонсалес Омар II 4 0
4. Аяччо Эль-Идрисси Мунем 4 0
5. Марсель Жиго Самуэль 2 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ланс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 63%, Труа: 37%.
  • 94'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 93'
    Ланс контролирует мяч.
  • 92'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 92'
    Ланс контролирует мяч.
  • 91'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Ланс контролирует мяч.
  • 91'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Труа пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 86'
      Труа пытается что-то создать.
    • 85'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 85'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 85'
      Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Контроль мяча: Ланс: 64%, Труа: 36%.
    • Фол, нарушение
      84'
      Судья сигнализирует, что Н'Гессан Куаме из команды Труа поставил подножку. Пострадал Абдул-Самед Салис
    • 84'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 83'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 83'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 83'
      Труа пытается что-то создать.
    • 82'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 82'
      Тактическая замена. Тардьё Флориан уходит с поля и его заменяет Агум Люсьен
    • 82'
      Тактическая замена. Тьерно Бальде уходит с поля и его заменяет Рипар Рено
    • 81'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 81'
      Оооо... вот это был удар! Бальде Мама должен был забить с этой позиции.
    • 81'
      Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 81'
      Конте Абду создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 81'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Труа контролирует мяч.
    • 80'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Ланс: 66%, Труа: 34%.
    • Фол, нарушение
      79'
      Медина Факундо наказан за толчок Яде Папа Ндиага
    • 79'
      Труа пытается что-то создать.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 79'
      Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 79'
      Фофана Секо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 78'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 78'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      77'
      Кабо Джимми грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • Желтая карточка
      77'
      Тардьё Флориан получил желтую карточку от судьи
    • 77'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Фол, нарушение
      77'
      Судья сигнализирует, что Тардьё Флориан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кабо Джимми
    • Фол, нарушение
      76'
      Судья сигнализирует, что Поросо Джаксон из команды Труа поставил подножку. Пострадал Букса Адам
    • 76'
      Дансо Кевин успешно блокирует удар.
    • 76'
      Одоберт Уилсон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 76'
      Одоберт Уилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 76'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Контроль мяча: Ланс: 67%, Труа: 33%.
    • 74'
      Труа пытается что-то создать.
    • 73'
      Ланс контролирует мяч.
    • 73'
      Труа контролирует мяч.
    • 72'
      Тактическая замена. Икома Луис уходит с поля и его заменяет Букса Адам
    • 72'
      Тактическая замена. Давид Коста уходит с поля и его заменяет Клод-Морис Алексис
    • Фол, нарушение
      71'
      Судья сигнализирует, что Абдул-Самед Салис из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
    • 71'
      Контроль мяча: Ланс: 67%, Труа: 33%.
    • 71'
      Поросо Джаксон из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      70'
      Франковски Пшемыслав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 70'
      Хорошую попытку сделал Икома Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 70'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 69'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 69'
      Сотока Флориан из команды Ланс нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
    • 69'
      Давид Коста из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      69'
      Кабо Джимми из команды Ланс разыграл угловой с правого угла.
    • 68'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 68'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 68'
      Давид Коста создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 68'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      68'
      Судья сигнализирует, что Яде Папа Ндиага из команды Труа поставил подножку. Пострадал Айдара Массадио
    • 67'
      Ланс контролирует мяч.
    • 67'
      Ланс контролирует мяч.
    • 66'
      Ланс контролирует мяч.
    • 66'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Тактическая замена. Палмер-Браун Эрик уходит с поля и его заменяет Яде Папа Ндиага
    • 65'
      Тактическая замена. Лопеш Рони уходит с поля и его заменяет Конте Абду
    • Фол, нарушение
      65'
      Кабо Джимми задерживает мяч рукой
    • 65'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      65'
      Кабо Джимми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 65'
      Контроль мяча: Ланс: 67%, Труа: 33%.
    • 65'
      Рами Адиль успешно блокирует удар.
    • 65'
      Дансо Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 64'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 64'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Труа пытается что-то создать.
    • 64'
      Труа контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      63'
      Медина Факундо задерживает мяч рукой
    • 63'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 62'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 62'
      Поросо Джаксон из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Давид Коста создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      61'
      Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 60'
      Контроль мяча: Ланс: 67%, Труа: 33%.
    • 60'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 59'
      Хорошую попытку сделал Бальде Мама. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 59'
      Тьерно Бальде создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 59'
      Труа начинает контратаку
    • 58'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      58'
      Кабо Джимми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 58'
      Поросо Джаксон ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      58'
      [player1] из команды [team] разыграл угловой с правого угла.
    • 58'
      Тардьё Флориан из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      57'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс разыграл угловой с левого угла.
    • 57'
      Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
    • 57'
      Тьерно Бальде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Фофана Секо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 57'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      57'
      Кабо Джимми из команды Ланс разыграл угловой с правого угла.
    • 57'
      Оооо... вот это был удар! Фофана Секо должен был забить с этой позиции.
    • 56'
      Поросо Джаксон успешно блокирует удар.
    • 56'
      Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 56'
      Кабо Джимми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 56'
      Рами Адиль ошибается в защите.
    • Фол, нарушение
      56'
      Кабо Джимми наказан за толчок Яссер Ларуси
    • 55'
      Контроль мяча: Ланс: 66%, Труа: 34%.
    • 55'
      Ланс контролирует мяч.
    • 55'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 55'
      Шанс! Поросо Джаксон из команды Труа пробил головой, но мимо
    • 54'
      Лопеш Рони из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 54'
      Кабо Джимми из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      54'
      Тардьё Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 53'
      Кабо Джимми ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Тардьё Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Труа пытается что-то создать.
    • 53'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Кабо Джимми из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Яссер Ларуси
    • 51'
      Труа контролирует мяч.
    • 51'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 50'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Ланс: 67%, Труа: 33%.
    • 49'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 48'
      Ланс контролирует мяч.
    • 48'
      Труа пытается что-то создать.
    • 47'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Ланс контролирует мяч.
    • 46'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Угбо Ике уходит с поля и его заменяет Одоберт Уилсон
    • 46'
      Тактическая замена. Пореба Лукаш уходит с поля и его заменяет Фофана Секо
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Ланс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Ланс: 67%, Труа: 33%.
    • 47'
      Кабо Джимми из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Лопеш Рони
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
    • 44'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 44'
      Кабо Джимми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 43'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Ланс начинает контратаку
    • 43'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Труа пытается что-то создать.
    • 42'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Медина Факундо успешно блокирует удар.
    • 41'
      Н'Гессан Куаме нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Айдара Массадио успешно блокирует удар.
    • 41'
      Тьерно Бальде из команды Труа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 41'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Труа пытается что-то создать.
    • 41'
      Контроль мяча: Ланс: 69%, Труа: 31%.
    • Желтая карточка
      40'
      Пореба Лукаш из команды Ланс получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      40'
      Пореба Лукаш из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Поросо Джаксон пострадал.
    • 40'
      Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 39'
      Франковски Пшемыслав сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      ГОООООЛ - Дансо Кевин Ланс забивает ударом головой
    • 39'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      38'
      Н'Гессан Куаме задерживает мяч рукой
    • 38'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 37'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 37'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      36'
      Кабо Джимми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Поросо Джаксон успешно блокирует удар.
    • 36'
      Франковски Пшемыслав нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Рами Адиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Давид Коста из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Икома Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      34'
      Н'Гессан Куаме наказан за толчок Давид Коста
    • 34'
      Удар от ворот произведет Труа
    • Фол, нарушение
      34'
      Сотока Флориан наказан за толчок Палмер-Браун Эрик
    • 34'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 33'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 32'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Ланс контролирует мяч.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 31'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 30'
      Абдул-Самед Салис из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 30'
      Поросо Джаксон из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 66%, Труа: 34%.
    • 30'
      Н'Гессан Куаме из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Лопеш Рони из команды Труа поставил подножку. Пострадал Абдул-Самед Салис
    • 29'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Контроль мяча: Ланс: 68%, Труа: 32%.
    • Офсайд
      28'
      Икома Луис из команды Ланс в офсайде
    • 28'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 27'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 26'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Рами Адиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Поросо Джаксон из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      25'
      Кабо Джимми из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 63%, Труа: 37%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Сотока Флориан.
    • 24'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 24'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 24'
      Труа пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Кабо Джимми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Тардьё Флориан из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Кабо Джимми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 64%, Труа: 36%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Абдул-Самед Салис наказан за толчок Лопеш Рони
    • 19'
      Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Франковски Пшемыслав из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Тьерно Бальде
    • 19'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 17'
      Сотока Флориан не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Труа контролирует мяч.
    • 16'
      Гради Жонатан получил травму и заменен. Франковски Пшемыслав выходит на поле.
    • 16'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Ланс контролирует мяч.
    • 15'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 59%, Труа: 41%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Н'Гессан Куаме из команды Труа поставил подножку. Пострадал Икома Луис
    • 13'
      Труа пытается что-то создать.
    • 13'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Матч остановлен
    • Фол, нарушение
      12'
      Давид Коста наказан за толчок Яссер Ларуси
    • 11'
      Рами Адиль пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем
    • 11'
      Труа пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 11'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      11'
      Ох, нехорошо это выглядит. Гради Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      11'
      Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 10'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 62%, Труа: 38%.
    • 10'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 10'
      Ланс контролирует мяч.
    • 9'
      Ланс контролирует мяч.
    • 9'
      Труа контролирует мяч.
    • 8'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Тьерно Бальде выиграл воздушное противоборство у Икома Луис.
    • 7'
      Ланс контролирует мяч.
    • 7'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 6'
      Икома Луис нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 6'
      Кабо Джимми из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Икома Луис нанес удар в каркас ворот!
    • 6'
      Медина Факундо из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 9%, Труа: 91%.
    • 5'
      Труа контролирует мяч.
    • 4'
      Ланс контролирует мяч.
    • 4'
      Ланс контролирует мяч.
    • 3'
      Ланс контролирует мяч.
    • 3'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      2'
      Пореба Лукаш из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Н'Гессан Куаме.
    • Фол, нарушение
      2'
      Пореба Лукаш наказан за толчок Тьерно Бальде
    • 1'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Ланс 91.1% (113)
    X 8.9% (11)
    Труа 0% (0)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Ланс 1:0 Труа

    Исход игры
    Ланс
    91.1% (113)
    Ничья
    8.9% (11)
    Труа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    59.65% (68)
    Нет
    40.35% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    33.9% (42)
    2:0 Ланс
    18.5% (23)
    1:0 Ланс
    17.7% (22)
    3:1 Ланс
    9.7% (12)
    1:1 Ничья
    5.6% (7)
    3:2 Ланс
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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