Стадион: Боллар-Делелис
0'
1:0
39' ГолДансо Кевин
40' Желтая карточкаПореба Лукаш
77' Желтая карточкаТардьё Флориан
77' Желтая карточкаКабо Джимми
90'+5
Ход матча
39'
40'
65'
72'
77'
77'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
30
Самба
Брис
19
Кабо
Джимми
13
Пореба
Лукаш
20
Кошта
Давид
11
Икома
Луис
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
39
Ларуси
Яссер
11
Лопеш
Рони
9
Угбо
Ике
25
Бальде
Мама
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кабо ДжиммиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
11 Икома ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Угбо ИкеПолузащитник
-
25 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Конте АбдуЗащитник
-
22 Зукру ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ланс
Труа
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
18 матчей
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
55.6%
5.6%
38.8%
10 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|5
|0.71
|Икома Луис
|4
|0.57
|Фофана Секо
|2 (1)
|0.29
|Саид Уэсли
|2
|0.29
|Мачадо Дейвер
|1
|0.14
|Дансо Кевин
|1
|0.14
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.14
|Кошта Давид
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Гради Жонатан
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|3
|0.43
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.43
|Одоберт Уилсон
|2
|0.29
|Рипар Рено
|1
|0.14
|Угбо Ике
|1
|0.14
|Сальмье Йоанн
|1
|0.14
|Лопеш Рони
|0
|0
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гради Жонатан
|2
|0
|Дансо Кевин
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|0
|1
|Кабо Джимми
|1
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Медина Факундо
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальмье Йоанн
|1
|1
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Н'Гессан Куаме
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|Палмер-Браун Эрик
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
6%
3
25%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
4
25%
2
17%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4
Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0
Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1
Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|24 - 4
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|4.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|6.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|11.
|Осер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|14.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 13
|6
|15.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 17
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|9.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|17.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|14.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Неймар
|7
|2
|6
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|0
|0
|3.
|Ланс
|Сотока Флориан
|5
|0
|2
|4.
|Реймс
|Балогун Фоларин
|5
|2
|1
|5.
|Лорьян
|Моффи Теремас
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аяччо
|Амума Ромен
|2
|2
|2.
|Ницца
|Росарио Пабло
|4
|0
|3.
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|4
|0
|4.
|Аяччо
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|5.
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2
|1
Прогнозы на матч Ланс 1:0 Труа
Исход игры
Ланс
91.1% (113)
Ничья
8.9% (11)
Труа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (62)
Меньше
45.61% (52)
Обе команды забьют
Да
59.65% (68)
Нет
40.35% (46)
Популярный счёт
2:1 Ланс
33.9% (42)
2:0 Ланс
18.5% (23)
1:0 Ланс
17.7% (22)
3:1 Ланс
9.7% (12)
1:1 Ничья
5.6% (7)
3:2 Ланс
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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