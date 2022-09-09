Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

[player1] из команды [team] разыграл угловой с правого угла.

Тьерно Бальде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Давид Коста создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Давид Коста создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

47' Команда Ланс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Труа

44' Кабо Джимми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

42' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Тьерно Бальде из команды Труа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

40' Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

39' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

37' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Кабо Джимми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Давид Коста из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Икома Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Труа

34' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Труа

30' Удар от ворот произведет Труа

30' Абдул-Самед Салис из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

30' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Труа

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Кабо Джимми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Кабо Джимми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Труа

17' Сотока Флориан не смог попасть в створ ударом издали

16' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

12' Матч остановлен

12' Давид Коста наказан за толчок Яссер Ларуси

11' Рами Адиль пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

11' Удар от ворот произведет Труа

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Гради Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Тьерно Бальде выиграл воздушное противоборство у Икома Луис

7' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

7' Удар от ворот произведет Труа

6' Икома Луис нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

6' Кабо Джимми из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' ШТАНГА! Так было близко к голу - Икома Луис нанес удар в каркас ворот!

6' Медина Факундо из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Пореба Лукаш наказан за толчок Тьерно Бальде

1' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Труа начинает с центра поля