Стадион: Илие Оана
1:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаАхматов Расамбек
0:1
37' ПенальтиРондон Марио
1:1
43' ГолКупер Годберг
45' Желтая карточкаОроско Эстебан
80' Желтая карточкаПассалья Хуан Пабло
1:2
81' ПенальтиГеорге Ион
90'+10
Ход матча
13'
37'
0:1
43'
1:1
45'
81'
1:2
Владение мячом
25
Болдор
Деян
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Сепси
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|2
|0.22
|Попадюк Дору
|2
|0.22
|Шербан Андрей
|1
|0.11
|Михаю Андреас
|1
|0.11
|Daniel Celea
|1
|0.11
|Атанасе Космин
|1
|0.11
|Купер Годберг
|1
|0.11
|Негуц Кристиан
|0
|0
|Воробьев Модест
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|3 (2)
|0.3
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.1
|Матей Космин
|1 (1)
|0.1
|Митря Богдан
|1
|0.1
|Тудорие Александру
|1
|0.1
|Домашкан Виталий
|1
|0.1
|Головфка Кэтэлин
|1
|0.1
|Паун Николае
|1
|0.1
|Георге Ион
|1 (1)
|0.1
|Аганович Аднан
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болдор Деян
|3
|0
|Негуц Кристиан
|1
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Воробьев Модест
|2
|0
|Ороско Эстебан
|2
|0
|Михаю Андреас
|2
|0
|Ахматов Расамбек
|2
|0
|Кэпушэ Тибериу
|0
|1
|Попадюк Дору
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|4
|1
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Рондон Марио
|2
|0
|Ниняй Бранислав
|2
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
4
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Пропущено
18
8
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
2
25%
16-30
4
22%
3
38%
31-45
4
22%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2
Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2
Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1
Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|2.
|Рапид Бухарест
|9
|7
|0
|2
|10 - 4
|21
|3.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|4.
|Петролул Плоешти
|1:1
|10
|5
|3
|2
|10 - 8
|18
|5.
|Германнштадт
|1:1
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|6.
|УТА Арад
|10
|4
|3
|3
|10 - 11
|15
|7.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|9.
|Ботошани
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|10.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|11.
|Волунтари
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|ФКСБ
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Миовени
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|14.
|Университатя
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|15.
|Киндия Тырговиште
|9
|0
|3
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Германнштадт
|1:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|4.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|УТА Арад
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Петролул Плоешти
|1:1
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|3 - 2
|5
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|13.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|1:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|3.
|Университатя Крайова
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|4.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|6.
|Ботошани
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Германнштадт
|1:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|Арджеш
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|11.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|14.
|Университатя
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|6
|2
|0
|2.
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5
|0
|1
|3.
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|4
|0
|1
|4.
|Арджеш
|Alexandru Isfan
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|2.
|Сепси
|Паун Николае
|4
|1
|3.
|Петролул Плоешти
|Ивановски Мирко
|3
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|3
|1
|5.
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|4
|0