Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Андрей Шербан не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Roland Niczuly на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Матч возобновлен

92' Roland Niczuly на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Сепси

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Удар от ворот произведет Сепси

88' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Андрей Шербан наказан за толчок Думитреску Андрес

85' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Думитреску Андрес наказан за толчок Андрей Шербан

81' 'Г О О О О О Л - Георге Ион из команды Сепси забивает с пенальти! Он пробил правой. Дину Молдован был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

80' После проверки VAR судья изменил решение - Сепси пробьет пенальти!

80' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

80' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

79' Marius Stefanescu пробует нанести удар издали, но Дину Молдован ловит мяч

78' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

77' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Андрей Шербан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

74' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

74' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

73' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Сепси

71' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

67' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

67' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Георге Ион из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

63' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал Аганович Аднан

60' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Сепси

59' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Сепси

58' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

57' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Рондон Марио нанес удар головой, но Дину Молдован спокойно отбил мяч.

57' Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

56' Пассалья Хуан Пабло пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена из-за технических проблем.

54' Матч возобновлен

53' Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Бэрбуц Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

52' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Попадюк Дору уходит с поля и его заменяет Denis Dumitrascu