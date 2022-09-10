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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Киндия Тырговиште
1:2
Конец матча
Сепси
0'
13' Желтая карточка
Ахматов Расамбек
0:1
37' Пенальти
Рондон Марио
1:1
43' Гол
Купер Годберг
45' Желтая карточка
Ороско Эстебан
80' Желтая карточка
Пассалья Хуан Пабло
1:2
81' Пенальти
Георге Ион
90'+10
1
Молдован
Дину
21
Ороско
Эстебан
6
Daniel
Celea
25
Болдор
Деян
88
Ионицэ
Адриан
10
Негуц
Кристиан
5
Воробьев
Модест
66
Ахматов
Расамбек
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
9
Купер
Годберг
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
45
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
77
Аганович
Аднан
6
Паун
Николае
5
Родригес
Хонатан
II
21
Бэрбуц
Кристиан
99
Рондон
Марио
11
Штефэнеску
Мариус
Киндия Тырговиште
Сепси

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Сепси

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1ГБ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
Л1ГБ
2:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ЛI
1:1
ЛI
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 2 0.22
Попадюк Дору 2 0.22
Шербан Андрей 1 0.11
Михаю Андреас 1 0.11
Daniel Celea 1 0.11
Атанасе Космин 1 0.11
Купер Годберг 1 0.11
Негуц Кристиан 0 0
Воробьев Модест 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 3 (2) 0.3
Штефэнеску Мариус 1 0.1
Матей Космин 1 (1) 0.1
Митря Богдан 1 0.1
Тудорие Александру 1 0.1
Домашкан Виталий 1 0.1
Головфка Кэтэлин 1 0.1
Паун Николае 1 0.1
Георге Ион 1 (1) 0.1
Аганович Аднан 0 0
Димитров Радослав 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болдор Деян 3 0
Негуц Кристиан 1 1
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Воробьев Модест 2 0
Ороско Эстебан 2 0
Михаю Андреас 2 0
Ахматов Расамбек 2 0
Кэпушэ Тибериу 0 1
Попадюк Дору 1 0
Дулка Марко 1 0
Daniel Celea 1 0
Купер Годберг 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 4 1
Бэрбуц Кристиан 3 0
Рондон Марио 2 0
Ниняй Бранислав 2 0
Митря Богдан 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Матей Космин 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Cristiano Bergodi 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
4
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Пропущено

18
8
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
2
25%
16-30
4
22%
3
38%
31-45
4
22%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2
Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2
Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1
Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 Олимпия Любляна - Сепси 2:0 Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 7 4 5 20 - 18 25
2. Рапид Бухарест 9 7 0 2 10 - 4 21
3. Вииторул Констанца 9 5 3 1 16 - 9 18
4. Петролул Плоешти 1:1 10 5 3 2 10 - 8 18
5. Германнштадт 1:1 9 4 5 0 12 - 6 17
6. УТА Арад 10 4 3 3 10 - 11 15
7. Сепси 10 3 4 3 11 - 8 13
8. Арджеш 9 4 1 4 9 - 11 13
9. Ботошани 9 3 3 3 9 - 9 12
10. ЧФР Клуж 7 4 0 3 13 - 9 12
11. Волунтари 9 2 2 5 6 - 10 8
12. ФКСБ 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Миовени 9 1 3 5 5 - 13 6
14. Университатя 9 0 4 5 5 - 11 4
15. Киндия Тырговиште 9 0 3 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 9 6 1 2 13 - 10 19
2. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
3. Германнштадт 1:1 5 3 2 0 8 - 3 11
4. Вииторул Констанца 5 3 2 0 7 - 3 11
5. УТА Арад 4 3 1 0 7 - 3 10
6. ЧФР Клуж 5 3 0 2 10 - 6 9
7. Арджеш 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Петролул Плоешти 1:1 5 2 2 1 4 - 3 8
9. ФКСБ 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Волунтари 5 1 2 2 3 - 2 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 4 0 2 2 2 - 5 2
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 1:1 5 3 1 1 6 - 5 10
2. Рапид Бухарест 5 3 0 2 4 - 3 9
3. Университатя Крайова 8 2 3 3 8 - 10 9
4. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Вииторул Констанца 4 2 1 1 9 - 6 7
6. Ботошани 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Германнштадт 1:1 4 1 3 0 4 - 3 6
8. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
9. Арджеш 4 1 1 2 2 - 6 4
10. Миовени 5 1 1 3 3 - 8 4
11. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Волунтари 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
14. Университатя 5 0 2 3 3 - 7 2
15. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Университатя Крайова Компаньо Андреа 6 2 0
2. Германнштадт Паращив Даниэль 5 0 1
3. Германнштадт Альхассан Баба 4 0 1
4. Арджеш Alexandru Isfan 3 0 1
5. Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. УТА Арад Батха Идриз 5 1
2. Сепси Паун Николае 4 1
3. Петролул Плоешти Ивановски Мирко 3 1
4. Рапид Бухарест Григоре Драгош 3 1
5. Университатя Крайова Папп Пол 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Сепси вырывает победу
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Киндия Тырговиште: 42%, Сепси: 58%.
  • Угловой
    100'
    Георге Ион из команды Сепси разыграл угловой с левого угла.
  • 100'
    Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 99'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Шанс! Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште пробил головой, но мимо
    • 96'
      Шамед Нассер из команды Киндия Тырговиште своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 96'
      Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 95'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 95'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      93'
      Roland Niczuly на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 93'
      Андрей Шербан не смог попасть в створ ударом издали
    • 93'
      Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Киндия Тырговиште пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Киндия Тырговиште 1:2 Сепси онлайн

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