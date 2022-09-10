Стадион: Газ Метан
1:1
Второй тайм: 68'
0'
1:0
10' Гол в свои воротаСэто Такаюки
1:1
29' ГолChristian Irobiso I
55' Желтая карточкаSota Mino
Ход матча
10'
1:0
29'
1:1
55'
Владение мячом
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
99
Борца
Флорин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
- Основной состав
-
31 Vlad MutiuВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
24 Marius Cioiu
-
Главный тренер: Nicolae Constantin
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Германнштадт
Петролул Плоешти
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|5
|0.56
|Альхассан Баба
|4
|0.44
|Бутян Михай
|1
|0.11
|Ороиан Александру
|1
|0.11
|Петреску Петришор
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|3
|0.3
|Christian Irobiso I
|3
|0.3
|Думитриу Лучан
|2
|0.2
|Жаир
|1
|0.1
|Тамаш Габриэль
|1
|0.1
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Marian Huja
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
|Valentin Ticu
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|4
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Sota Mino
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Bart Meijers
|3
|0
|Marian Huja
|3
|0
|Valentin Ticu
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Тамаш Габриэль
|1
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Christian Irobiso I
|1
|0
|Борца Флорин
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
100%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
4
44%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 ФКСБ - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0
Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|2.
|Рапид Бухарест
|9
|7
|0
|2
|10 - 4
|21
|3.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|4.
|Петролул Плоешти
|1:1
|10
|5
|3
|2
|10 - 8
|18
|5.
|Германнштадт
|1:1
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|6.
|УТА Арад
|10
|4
|3
|3
|10 - 11
|15
|7.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|9.
|Ботошани
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|10.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|11.
|Волунтари
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|ФКСБ
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Миовени
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|14.
|Университатя
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|15.
|Киндия Тырговиште
|9
|0
|3
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Германнштадт
|1:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|4.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|УТА Арад
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|6.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|7.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Петролул Плоешти
|1:1
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|ФКСБ
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Волунтари
|5
|1
|2
|2
|3 - 2
|5
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|13.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|1:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|3.
|Университатя Крайова
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|4.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|6.
|Ботошани
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Германнштадт
|1:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|Арджеш
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|11.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Волунтари
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|14.
|Университатя
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|6
|2
|0
|2.
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5
|0
|1
|3.
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|4
|0
|1
|4.
|Арджеш
|Alexandru Isfan
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|2.
|Сепси
|Паун Николае
|4
|1
|3.
|Петролул Плоешти
|Ивановски Мирко
|3
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|3
|1
|5.
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|4
|0