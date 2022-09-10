Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Petrisor Petrescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Тамаш Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Судья свистит. Lucian Dumitriu атаковал сзади соперника. Это Sota Mino заработал своей команде штрафной

41' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

37' Игрок из команды Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Octavian Valceanu ослабляет давление, выбив мяч.

32' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Г О О О О Л - Christian Irobiso правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

28' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

27' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе

25' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Valentin Ticu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Petrisor Petrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Борца Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

16' Удар от ворот произведет Германнштадт

14' Оооо... вот это был удар! Ороиан Александру должен был забить с этой позиции.

14' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ороиан Александру и попал в перекладину!

14' Альхассан Баба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Сэто Такаюки плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

10' Г О О О О Л - Сэто Такаюки уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

9' Удар от ворот произведет Германнштадт

8' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Альхассан Баба не смог попасть в створ ударом издали

6' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

6' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Германнштадт начинает с центра поля